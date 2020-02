Rhein-Neckar-Kreis. (van/web/run/dpa) Aufgrund des Orkans "Sabine", verbunden mit starken Windböen und Starkregen sind Polizei und Feuerwehren seit Sonntagabend in der Region im Dauereinsatz. Erste Auswirkungen des Orkans zeigten sich ab 19.30 Uhr. Richtig los ging es ab ca. 3 Uhr am Montagmorgen, als die Polizei praktisch im Minutentakt zu Einsätzen in der gesamten Region gerufen wurde. Bis 7 Uhr wurden bisher insgesamt 107 Polizeieinsätze dokumentiert. Dabei kristallisierten sich mit den Gegenden um Weinheim/Ladenburg, Wiesloch/Sandhausen, Schwetzingen/Oftersheim und Sinsheim/Waibstadt heraus.

Zwanzig umgestürzte Bäume die größtenteils auch auf Fahrbahnen wie die Autobahnen 5 und 6, sowie die Bundesstraßen 291,292, 38, 39 und die Landesstraßen 532, 536, 546, 597 ragten, wurden hier festgestellt. Aufgrund der Aufräumarbeiten mussten teilweise die Straßen kurzfristig voll gesperrt werden.

In Sandhausen beschädigte ein umgestürzter Baum zudem ein Wohnhaus. Das Schadensausmaß ist nicht bekannt. In Mannheim wurden überwiegend Wellbleche, Baustellenschilder und Verkehrszeichen aus ihren Verankerungen gerissen. Über alle Fahrbah-nen der B 38a ragte kurz nach 3 Uhr ein Baum, der den Einsatz der Feuerwehr notwendig machte.

Vergleichsweise glimpflich ging es in Heidelberg zu. Bis dato sind nur wenige Einsätze bezüglich umgestürzter Bauzäune und Baustellenschilder gemeldet worden. Die Höhe des Gesamtschadens lässt sich noch nicht beziffern. Es wird noch mit weiteren Polizeeinsätzen im laufe des Montagvormittages in der gesamten Region gerechnet.

Die RNV stellte den Betrieb aller Busse und Bahnen aufgrund der gefährlichen Situation komplett ein. Auch die Deutsche Bahn stellte den Verkehr in der Region komplett ein.

Angesichts möglicher Gefahren auf dem Schulweg infolge des Orkantiefs können Eltern am Montag ihre Kinder vom Unterricht befreien lassen. Sie könnten selbst "entscheiden, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist", teilte das Kultusministerium in Stuttgart am Wochenende mit. Die Schule solle aber informiert werden. Einzelne Schulen wie etwa das Eberbacher Hohenstaufen-Gymnasium nahmen diesen aktuellen Warnhinweis wegen möglicher Gefahren durch das erwartete Orkantief "Sabine" auf ihre Schul-Internetseite.

Auch in Hessen hat das Kultusministerium Vergleichbares veröffentlicht. Im hessischen Landkreis Bergstraße findet am morgigen Montag sogar an einigen Schulen kein Unterricht statt. Die Betreuung der Kinder zur Schulzeit und während der Betreuungszeiten sei ungeachtet des Unterrichtsausfalls allerdings gesichert, teilte das Landratsamt in Heppenheim mit.

Der Unterricht am Montag fällt an folgenden Schulen aus:

Absteinach: Steinachtalschule

Bensheim: Altes Kurfürstliches Gymnasium, Geschwister-Scholl-Schule, Goethe-Gymnasium, Hemsbergschule

Birkenau: Langenbergschule

Gorxheimertal: Daumbergschule

Grasellenbach: Ulfenbachtalschule

Heppenheim: an allen Schulen.

Lampertheim: Alfred-Delp-Schule

Lorsch: Werner-von-Siemens-Schule

Rimbach: Waldhufenschule

Wald-Michelbach: Adam-Karrillon-Schule, Eugen-Bachmann-Schule, Grundschule Schimmeldewog, Überwald-Gymnasium

In Viernheim findet der Unterricht an den Grundschulen statt. Zu Hirschhorn und Neckarsteinach lagen keine Angaben vor.

Update: Montag, 10. Februar 2020, 07:55 Uhr