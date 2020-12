Von Sabrina Lehr

Eppelheim. Wie backt Bürgermeisterin Patricia Rebmann ihren Zwiebelkuchen und was ist das Spezialrezept von Ehrenbürger und Capri-Sun-Eigentümer Hans-Peter Wild? Antworten auf diese Fragen gibt es anlässlich des 1250. Stadtjubiläums in "Eppelheim backt!". Insgesamt 150 Backrezepte enthält das 300 Seiten starke Buch. Zusammengetragen hat es in elf Monaten liebevoller und ehrenamtlicher Detailarbeit die RNZ-Journalistin Sabine Geschwill – und innerhalb von nur einer Woche ging es weg wie ofenwarme Buchteln.

"Im Jubiläumskomitee war die Rede davon, dass man ein Buch herausgeben müsste", erzählt die 53-Jährige. Etwas Bleibendes sollte es sein, das "so bunt ist wie Eppelheim selbst". Und so schlug sie ein Backbuch vor. "Ich habe Eppelheimer nach ihren Lieblingsrezepten gefragt", erklärt die Autorin. Ihnen hat sie Rezepte entlockt, nach denen sich so mancher bereits buchstäblich die Finger leckte: Backanleitungen für Eppelheimer Institutionen wie den "Germania-Kuchen" sind ebenso dabei wie für syrische Butterkekse oder eben die "Capri Sun Bubbles-Schnitten" von Hans-Peter-Wild.

Herausgekommen ist ein Querschnitt durch die Stadtgesellschaft. Vom Bauhofmitarbeiter zur Bürgermeisterin und vom Kindergartenkind bis hin zur 90-Jährigen reicht die Bandbreite der Rezeptgeber. Pfarrerin, Künstler und alle Ehrenbürger, Stadtprinzessin, Sportler und zahlreiche Ehrenamtliche sind mit Foto und ihren Lieblingsrezepten vertreten.

Besonderes Schmankerl: Auch die vierbeinigen Eppelheimer kommen nicht zu kurz. Neben "Leckeres zu Kaffee oder Tee", "Süße Stärkung für zwischendurch", "Köstliches für jede Gelegenheit", "Tortenparade", "Herzhaftes aus dem Ofen" und "Weihnachten liegt in der Luft" lautet eine der Rubriken nämlich "Leckerlis für Hund und Katze". Jede Rubrik ist in einer bestimmten Farbe gehalten. Statt normaler Seitenzahl sorgt außerdem – passend zum städtischen Wappentier – ein Hase auf jeder Doppelseite für Orientierung im Buch.

Die meisten Rezeptgeber hat Geschwill zu Hause besucht, Backwerk und Bäcker fotografiert und die Rezepte notiert. "Manchmal waren es fünf bis sechs Besuche am Tag", erinnert sie sich. Es kam aber auch vor, dass sie die Rezepte unterwegs direkt diktiert bekam. So wie von Bauhofmitarbeiter Ndombasi Kilongi, den sie auf dem Wasserturmplatz abfing und dessen Frau Diamoyo just in diesem Moment mit frischem Gebäck zur Kirche ging. "Zum Glück gehören Stift, Block und Fotokamera ja zu meiner täglichen Arbeitsausrüstung", schmunzelt sie.

Und das seit 25 Jahren. Denn auch der "Presseservice Geschwill" feiert Jubiläum. Seit 1995 ist die "Ur-Eppelheimerin" journalistisch tätig. Zu verdanken ist es den beiden Söhnen der gelernten Floristin. "Nach den Schwangerschaften war ich erst mal daheim", berichtet sie, "aber Schreiben war schon immer mein Ding." Aus dem Hobby wurden einzelne Aufträge und schließlich der Hauptberuf.

Ein Buch zu verfassen war aber eine Premiere für Geschwill. Das Geld für die Produktionskosten legte die IG Eppelheimer Vereine aus, denen zur Förderung des Ehrenamts auch der Erlös des Projekts zugute kommt. Vorsitzender Thomas Hübler unterstützte Geschwill zudem bei der Organisation von Druck und Verkauf.

Im Oktober waren die Rezepte schließlich komplett. Dann hieß es in Zusammenarbeit mit der Leimener Grafikerin Sandra Werner: Sortieren, Redigieren, Verbessern: "Noch am Morgen, bevor die Datei an die Druckerei musste, haben wir die letzten Änderungen gemacht", lacht Geschwill. Pünktlich vor Weihnachten war es dann so weit. Höchstpersönlich fuhr sie nach Hannover um die Bücher abzuholen. Dann startete der Verkauf. "Ich hatte zuvor schon Bedenken, ob das etwas wird", gesteht sie. Die Sorge war jedoch unbegründet. In Windeseile waren alle 500 Exemplare ausverkauft.

Wer leer ausgegangen ist, muss noch nicht traurig sein. "Wir werden eine Liste anlegen, auf der man verbindlich Bücher bestellen kann", so Geschwill. Voraussetzung für eine zweite Auflage sei, dass mindestens 400 bis 450 Vorbestellungen zusammenkommen.

Info: Wer "Eppelheim backt" vorbestellen möchte, wendet sich per E-Mail an vereinssprecher@gmail.com