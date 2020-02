Von Dunja Fadel

Region Heidelberg. Der Karneval nimmt Fahrt auf: Prunksitzungen und Faschingsumzüge stehen vor der Tür und locken Besucher aus der Umgebung. Die RNZ gibt einen Überblick über die größten Veranstaltungen der Karnevalsvereine in der Region.

Eppelheim

> Sonntag, 9. Februar, 11.11 Uhr: Die närrische Straßenbahn des Eppelheimer Carneval Clubs (ECC) ist in Zusammenarbeit mit dem Heidelberger Karneval Komitee (HKK) zum zweiten Mal unterwegs. Sie fährt bis 18 Uhr zwischen Eppelheim, Heidelberg und Kirchheim. An den Endstellen in Eppelheim und Kirchheim Rathaus sowie zentral am Heidelberger Bismarckplatz, wo die Närrische Straßenbahn eine Kehrfahrt macht, werden Zelte aufgebaut. Dort gibt es Essen, Trinken und die Möglichkeit, sich auszutauschen. Eine Runde dauert zwei Stunden. An Bord werden symbolische Spendenfahrscheine für 1,50 Euro pro Fahrt verkauft.

> Freitag, 14. Februar, 20.11 Uhr: Der ECC lädt zur Fastnachts-WarmUp Party in die Rudolf-Wild-Halle. Tickets gibt es im Internet unter den Adressen www.reservix.de und www.ecc1974.de

> Samstag, 15. Februar, 19.11 Uhr: Große Prunksitzung des ECC in der Rudolf-Wild-Halle. Eintrittskarten unter www.reservix.de und www.ecc1974.de

> Sonntag, 23. Februar, 9.30 Uhr: Närrischer Gottesdienst in der Josephskirche.

Leimen

> Samstag, 8. Februar, 19.11 Uhr: Große Prunksitzung des Karneval Clubs "Frösche" in der Kurpfalzhalle St. Ilgen. Karten gibt es beim Friseursalon Huber-Maaßberg.

> Sonntag, 16. Februar, 15 Uhr: Aufgrund der Sperrung der Stadthalle findet die Prunksitzung der Perkeo-Gesellschaft Heidelberg im Portland Forum statt. Eintrittskarten sind per E-Mail an info@perkeo-online.de erhältlich.

Nußloch

> Samstag, 8. Februar, 19.11 Uhr: Prunksitzung des Karneval Clubs Nußloch (KCN) in der Festhalle. Karten per E-Mail an matob1965@googlemail.com

> Donnerstag, 20. Februar, 19.11 Uhr: Narrenbaumstellen auf dem Lindenplatz am Rathaus.

> Donnerstag, 20. Februar, 20.31 Uhr: Feier rund um den Schmutzigen Donnerstag in der Festhalle. Karten sind im Internet erhältlich unter der Adresse www.kc-nussloch.de

> Montag, 24. Februar, 20.31 Uhr: Rosenmontagsballin der Festhalle, Kartenverkauf unter der Internetadresse www.kc-nussloch.de

> Dienstag, 25. Feburuar, 14.11 Uhr: Am Faschingsdienstag steht der Höhepunkt an – der Fastnachtsumzug "Südliche-Bergstraße". Der Zug beginnt an der Ecke Römerstraße/Walldorfer Straße. Alle Wagen und Gruppen werden ihren Weg über den Lindenplatz nehmen und im Birkenweg enden. Anschließend werden im Narrendorf (Lindenplatz) die letzten Stunden der närrischen Jahreszeit gefeiert.

Neckargemünd

> Freitag, 7. Februar, 19.33 Uhr: Erste Prunksitzung der Neckargemünder Karnevalsgesellschaft (NKG) im Martin-Luther-Haus. Kartenvorverkauf bei Schreibwaren Zahn.

> Samstag, 8. Februar, 19.11 Uhr: Zweite Prunksitzung der NKG im Martin-Luther-Haus. Karten gibt es bei Schreibwaren Zahn.

> Donnerstag, 20. Februar, 20.11 Uhr: Die Banngartenhalle wird zum Austragungsort des Manöverballs zum 53. Nordbadischen Narrentreffen. Zuvor empfängt Bürgermeister Frank Volk die auswärtigen Delegationen im Rathaus. Tickets an der Abendkasse erhältlich.

> Samstag, 22. Februar, 13.33 Uhr: Die NKG krönt die Faschingszeit mit dem 29. Faschingsumzug der Stadt. Die Aufstellung findet ab 12 Uhr in der Wiesenbacher Straße statt. Im Anschluss kann wie immer in der Banngartenhalle weitergefeiert werden. Eintrittsbändchen sind an der Halle erhältlich, die Buttons der NKG berechtigen nicht zum Eintritt.

Wiesenbach

> Samstag, 15. Februar, 19.11 Uhr: Große Prunksitzung der "Schisslhocker" in der Biddersbachhalle.

> Samstag, 14. März, 19.33 Uhr: Männerballettgaudi der "Schisslhocker" unter dem Motto "O’ zapft is" in der Biddersbachhalle.