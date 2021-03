Von Karin Katzenberger-Ruf

Neckargemünd. "Camping ist sicher und selbstbestimmt", weiß Jan van der Velden und kann daher nur für diese Urlaubsvariante werben. Sein Vater Johannes hat ihm inzwischen die Leitung des Campingplatzes an der Friedensbrücke in Neckargemünd übertragen. Momentan bereiten sich die beiden darauf vor, dass der Platz an Ostern eröffnet. Ob dies so sein wird, hängt davon ab, ob das Beherbergungsverbot bis dahin aufgehoben wird. Darüber entscheiden Bundeskanzlerin und Ministerpräsidentenrunde wiederum bei ihrer Konferenz am 22. März. Aus diesem Grund hat Jan van der Velden noch keine Buchungen bestätigt, obwohl es schon etliche Anfragen gab. Noch herrscht also Unklarheit.

Vater und Sohn haben zusammen mit Hausmeister Güni Kirchgeßner indessen das in Angriff genommen, was alle Jahre wieder ansteht: Die Stromkästen an den Stellplätzen installiert, den Holzzaun im Eingangsbereich neu errichtet sowie Duschköpfe und Toilettenschüsseln im Sanitärbereich erneuert.

Es galt aber auch, die Internetseite zu verbessern und für eine schnellere Internetverbindung zu sorgen. Erst ganz zum Schluss – wenn klar wird, wann der Campingplatz wieder aufmacht – ist die "Rasenpflege" an der Reihe. Dann heißt es, die Hinterlassenschaften der Nil- und Kanadagänse feinsäuberlich zu entfernen, ehe die ersten Gäste kommen.

"Wir freuen uns über jeden Gast", versichert Jan van der Velden. Dabei hofft er, dass sich der Trend zum Heimaturlaub auch in diesem Jahr fortsetzt. Oder dass Camper aus der Umgebung ein Wochenende oder auch andere Tage in Neckargemünd verbringen wollen.

Im Corona-Jahr 2020 hatte die Saison nach dem ersten Lockdown erst zu Pfingsten begonnen. Holländer, Dänen und Engländer, die bis dahin zur Stammkundschaft gehörten, blieben zum Großteil aus. Stattdessen retteten besagte Heimaturlauber die Saison. "Die zwei Monate Lockdown waren dennoch nicht wettzumachen", so Jan van der Velden. Nach dem verspäteten Saisonstart blieb das Sanitärgebäude zunächst geschlossen. Das sei kein Problem gewesen, da die modernen Wohnmobile alle über Toilette und Dusche verfügten.

Und was war mit jenen, die zelten wollten? Die waren willkommen, als das Sanitärgebäude wieder öffnete – und kamen in Scharen. Dabei hat Jan van der Velden auch den Trend zu größeren Wohnzelten und Zeltaufbauten auf Autodächern beobachtet. Er geht davon aus, dass auch dieses Jahr wieder viele Menschen das Campen in der näheren Umgebung ausprobieren möchten. Bis zum 11. Oktober war der Campingplatz im vergangenen Jahr geöffnet.

So lange war auch die Einkehr in der Gaststätte vor Ort möglich, die auch bei Einheimischen beliebt ist. "Wann kann man bei euch denn endlich wieder ein Bier trinken?", wurde Jan van der Velden seinen Worten nach in den vergangenen Wochen schon öfter gefragt. Darauf würde er gern eine Antwort geben, wenn er denn eine Planungsperspektive hätte.

Das gilt auch für die Kooperation mit der Weißen Flotte. "Wir verkaufen Tickets für die Fahrgastschiffe und empfehlen unseren Gästen sogar die Anreise auf dem Fluss. Schöner kann man nicht nach Neckargemünd gelangen", so der Campingplatz-Betreiber. Außerdem wissen die Gäste die gute S-Bahn-Anbindung zu schätzen und nutzen diese für Wanderungen und Ausflüge mit dem Fahrrad. Ansonsten sind die meisten von der Lage am Neckar begeistert und vom Blick auf die Buntsandsteinfelsen am anderen Ufer.