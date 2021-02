Neckargemünd. (cm) Die wild lebenden Gänse am Neckar können sich wohl vorerst in Sicherheit wiegen. Bei der Jagdbehörde des Landratsamt seien keine weiteren "Bejagungsmaßnahmen" bekannt, wie Behördensprecherin Susanne Uhrig auf RNZ-Anfrage mitteilte. Bekanntlich hatten mehrere Jäger mit Unterstützung des Vollzugsdienstes der Stadt Ende November Gänse – wohl drei Kanadagänse und eine Nilgans – erschossen. Die Aktion hatte die Zustimmung von Naturschützern gefunden, die heimische Arten durch die Eindringlinge bedroht sehen. Aber es gab auch Kritik – unter anderem von der Tierrechtsorganisation Peta, die einen Brief an Bürgermeister Frank Volk schrieb mit der Bitte, die Bejagung künftig zu unterlassen.

Die Aktion war seinerzeit abgestimmt mit der Jagdbehörde des Landratsamtes. Diese meint, dass generell im Rhein-Neckar-Kreis ein starker Anstieg der Nilganspopulation zu beobachten sei. Grundsätzlich dienten entsprechende Bejagungsmaßnahmen der "Bestandsregulierung und der Prävention von Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen oder Beeinträchtigungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung". Wer den Abschuss in Neckargemünd angeregt hat und was mit den Tieren passiert ist, sei der Jagdbehörde nicht bekannt.

Der Neckargemünder Rechtsanwalt Thomas Ax hatte nach Bekanntwerden der Aktion mehrere Strafanzeigen gegen Verantwortliche von Stadt und Polizei wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz gestellt. Diese liefen allerdings ins Leere, wie Thomas Bischoff, Sprecher der Heidelberger Staatsanwaltschaft, berichtet. Die Staatsanwaltschaft habe Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Anfang Februar eingestellt worden seien. Die Ermittlungen hätten keinen hinreichenden Verdacht einer Straftat ergeben. Bei zwei Angezeigten, darunter der Bürgermeister, hätten sich keine Hinweise dafür ergeben, dass diese mit dem Vorgang persönlich befasst gewesen waren. "Im Übrigen ergab sich deswegen keine Strafbarkeit, weil die Gänse nicht ohne vernünftigen Grund getötet worden waren", betont Bischoff. "Soweit schließlich auch ein Polizeibeamter wegen seiner dienstlichen Mitwirkung an der Gänsejagd angezeigt worden war, wurde von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen, da keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für verfolgbare Straftaten vorlagen."