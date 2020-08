Von Christoph Moll und Benjamin Miltner

Region Heidelberg. Die Rhein-Neckar-Zeitung feiert in diesem Jahr ihr 75. Jubiläum. Wegen der Corona-Pandemie verzichten die meisten Menschen in der Region auf weite Reisen, sondern verbringen ihren Urlaub lieber daheim auf "Balkonien". Kein Wunder, dass der Ansturm auf die ersten RNZ-Sommertouren im Heidelberger Stadtgebiet so groß war, dass leider nicht alle Interessenten zum Zug gekommen sind. Das sind Gründe genug, um das Angebot für unsere Abonnenten in diesem Jahr noch zu erweitern: Die RNZ-Sommertour kommt ins Heidelberger Umland – und zwar mit sechs weiteren Angeboten. Da die Teilnehmerzahl bei jeder Tour begrenzt ist, ist eine Anmeldung zwingend erforderlich.

Und das sind die weiteren RNZ-Sommertouren:

Kanufahren auf dem Neckar

Los geht es am Mittwoch, 19. August, auf dem Neckar. Auf die RNZ-Leser wartet eine besondere Kanufahrt: von Hessen nach Baden-Württemberg, vom Neckarsteinacher Neckarlauer abwärts bis zur Neckargemünder Friedensbrücke. "Abends auf dem Fluss zu sein, wenn das Wasser glatt ist, der Wind still und die Sonne untergeht – das ist eine ganz besondere Stimmung", schwärmt Thomas Strifler, Inhaber des Kanuverleihs Neckargemünd. Die Feierabend-Fahrt dauert eine gute Stunde und ist nach einer ausführlichen Einweisung für Kinder wie Erwachsene zu bewältigen. Dabei sitzt man im wahrsten Sinne des Wortes mit zwei bis vier Personen in einem Boot, dem sogenannten Kanadier.

Vier-Gänge-Menü vom Grill

Was lässt sich alles Leckeres auf dem Grill zubereiten? Diese Frage steht im Mittelpunkt eines vier- bis fünfstündigen Sommergrillkurses in der seit zwölf Jahren bestehenden Eppelheimer Kochschule am Freitag, 21. August. Inhaber Bernhard Schädlich verrät schon einmal, dass die Teilnehmer an diesem Abend ein Vier-Gänge-Menü zaubern werden. Das Besondere: Alles wird auf dem Grill zubereitet – sogar der Nachtisch. Geht nicht? Geht doch! Und es muss nicht immer Fleisch sein. Los geht es mit einem Begrüßungsgetränk, bevor die einzelnen Gänge zubereitet werden. Natürlich wird das Ergebnis bei einem gemeinsamen Essen bewertet. Die Veranstaltung findet – wenn es das Wetter zulässt – überwiegend im Freien statt. "Wir wollen Anregungen und Ideen liefern, damit die Teilnehmer das Gelernte zu Hause umsetzen können", so Schädlich.

"Alleine" baden im Freibad

Wer träumt nicht davon, einmal (fast) alleine in einem Freibad zu baden? Die Gemeinde Bammental und die RNZ machen es möglich! Die Teilnehmer dieser Tour am Samstag, 22. August, erhalten nicht nur freien Eintritt, sondern dürfen abends nämlich dann noch im Bammentaler Waldschwimmbad bleiben, wenn die "normalen" Badegäste gehen müssen. Da Schwimmen hungrig und durstig macht, spendiert die Gemeinde jedem Teilnehmer noch etwas zu essen und zu trinken. "Auch in diesen Zeiten kann man trotz aller Einschränkungen etwas erleben", verspricht Bürgermeister Holger Karl.

Burgen-Besuch in Neckarsteinach

Die vier Burgen von Neckarsteinach kennt jeder – zumindest aus der Ferne. Doch wie sehen diese aus der Nähe aus? Und wer hat sie wann gebaut? Das alles erfahren die Teilnehmer einer speziellen Vier-Burgen-Führung am Montag, 24. August. Stadtführerin Rita Schaffert nimmt die RNZ-Sommertouristen an diesem Vormittag mit zu den Wahrzeichen der südlichsten Stadt in Hessen. Der Höhepunkt der etwa zweieinhalbstündigen wartet an der Mittelburg. Dort öffnet Johannes Freiherr von Warsberg die Tore zum Innenhof der Burg. Auf den Burgen wartet zudem ein spektakulärer Blick ins Neckartal.

Wie entsteht Ziegenkäse?

Zwischen Nußloch und Leimen schlagen die Herzen der Liebhaber von Ziegenkäse höher. Wie dieser hergestellt wird, erfahren die Teilnehmer der einstündigen Sommertour auf den seit dem Jahr 1985 bestehenden Ziegenkäsehof von Stefanie Schott und Joachim Kamann am Mittwoch, 26. August. An diesem Vormittag lernen die RNZ-Leser zunächst die derzeit 83 Ziegen kennen, aus deren Milch der Käse produziert wird. Die Haltung wird ebenso wie das Melken vorgestellt. Das Beste für Kinder, die bei dieser Tour willkommen sind: Streicheln ist erlaubt! Nach einem Blick in die Produktion erhalten die Teilnehmer eine kleine Kostprobe Ziegenkäse.

Planeten entdecken in der Sternwarte

Den Abschluss der Sommertour in der Region bildet ein abendlicher Besuch der Volkssternwarte in Meckesheim. Dort wird der Astronom Dr. Gerhard Hirth die RNZ-Leser am Samstag, 5. September, empfangen. Im Mittelpunkt der etwa ein- bis zweistündigen Führung stehen die Planeten. Besonders gut zu sehen ist derzeit der Mars, da er der Erde so nah ist wie seit 20 Jahren nicht. Aber auch Doppelsterne, Sternhaufen und Galaxien werden ins Visier genommen.