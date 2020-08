Von Lukas Werthenbach

Nußloch. Dass die Ziegenherde gleich zu Beginn dieser RNZ-Sommertour in den Stall einfiel und in Richtung der Teilnehmer stürmte, hätte man fast schon als tierischen Willkommensgruß verstehen können. Letztlich waren die Vierbeiner aber doch mehr am Futter interessiert, das ihnen gerade am Zaun "serviert" worden war: Im Rahmen einer ganz besonderen Entdeckungstour auf dem Nußlocher Ziegenkäsehof des Ehepaars Stefanie Schott und Joachim Kamann machten sich die Tiere direkt vor den Augen von zehn RNZ-Lesern über frisches Grünfutter her.

Doch nicht nur über Zucht und Haltung von Ziegen war an diesem Vormittag einiges zu erfahren. Einblicke gab es natürlich auch in die Produktion von Ziegenkäse – inklusive Kostprobe.

"1985 habe ich die erste Ziege gekauft", erzählte Schott beim Start der Tour. Damals sei der Nußlocher Hof einer der ersten Betriebe im Land gewesen, die Ziegen erwerbsmäßig hielten. Heute hat sich das Ehepaar auch überregional einen Namen in der Branche gemacht. Sogar die Qualität der Zucht sei offenbar schon als "Marke" angesehen, wie Schott kürzlich beim Blick auf ein Portal für Zuchttiere erfreut feststellte: "Nußlocher Abstammung" sei dort bei der Beschreibung eines Vierbeiners zu lesen gewesen.

Mittlerweile leben stets zwischen 100 und 120 der "kleinen Wiederkäuer" auf dem Hof; sie alle gehören der Rasse der "Bunten Deutschen Edelziege" an. Dabei kann man eindeutig von einer ungleichen Geschlechterverteilung reden: Nur ein Bock befindet sich derzeit in der Herde. Schließlich geben nur die weiblichen Ziegen Milch. Die männlichen Tiere werden entweder geschlachtet, sodass der Hof ihr Fleisch verkaufen kann – oder sie werden eben als "Zuchtböcke" versteigert. Wie viel Geld so ein Bock bringt, wollte Ursula Helbing wissen: "Das Startgebot waren beim letzten Mal 350 Euro, aber dafür hätten wir ihn nicht abgegeben", antwortete die diplomierte Agrar-Ingenieurin. Am Ende seien rund 1000 Euro herausgesprungen, was dem Durchschnitt entspreche.

Als die bestens gelaunten Sommertouristen durch den Stall geführt wurden, durfte nicht nur die vierjährige Ronja als jüngste Teilnehmerin einige der noch jüngeren Tiere streicheln. Viele der insgesamt zahlreichen Fragen seitens der interessierten Teilnehmer an die Expertin betrafen übrigens die Hörner: "Hörner sind kein Geschlechtsmerkmal", erklärte Schott. Leserin Tina Tremmel wollte etwa wissen, wovon es abhängt, ob eine Ziege mit Hörnern oder ohne geboren wird: "Das ist reine Genetik", so Schott. Ziegen ohne Hörner hätten indes "oft andere Defekte" oder besonders viele Böcke als Nachkommen. Auf dem Nußlocher Hof haben nur die über fünf Jahre alten Ziegen keine Hörner: "Die Enthornung wurde vor fünf Jahren verboten." Dies sei in der Branche nicht unumstritten, weil die Vierbeiner ihre Hörner als Waffe nutzten: "Es gibt immer wieder Verletzungen wegen Futterneid." Derzeit liegt etwa eine Ziege mit gebrochenem Bein im Stall. Und auch während dieses Besuchs gerieten kurz zwei Ziegen mit ihren Hörnern krachend aneinander.

Am Ende des Stalls befindet sich der "Melkstand", an dem eine Ziege – je nach Jahreszeit und eigener "Leistung" – in rund 75 Minuten zwischen einem und vier Liter Milch gibt. Diese wird von dort direkt in die nebenan gelegene Käserei geleitet. Eine Auswahl dessen, was daraus entsteht, bekamen die RNZ-Leser auf liebevoll angerichteten Tellern zum Probieren serviert: aus gerade einmal 24 Stunden alter Ziegenmilch produzierten Frischkäse samt Melonenstücken, Mozzarella-ähnlichen Caciotta mit Tomate und Basilikum, einen Camembert und drei Monate gereiften Hartkäse.

"Garniert" wurde dieser Genuss mit Infos rund um die Herstellung. So sei es für Schott immer noch "faszinierend", dass man für alle Käsesorten die gleichen Zutaten brauche: Neben dem aus Ziegenmagen gewonnenen Enzym-Gemisch namens Lab zur Eindickung brauche es lediglich Salz und eben Milch. Nur der Camembert müsse zusätzlich mit einer Schimmelkultur behandelt werden; ansonsten ergebe sich die Sorte quasi nur aus der jeweiligen Temperatur und Dauer der Lagerung sowie der Menge der Zutaten. Schott erklärte, dass etwa der Hartkäse während des Reifens in "körperlicher Arbeit" täglich von Hand gewendet und abgerieben werden müsse.

Viele der RNZ-Sommertouristen waren so auf den Geschmack gekommen, dass sie gleich danach im Hofladen noch einige Leckereien für zu Hause einkauften. Und einige freuten sich schon auf ein Wiedersehen auf einem der Wochenmärkte in Heidelberg, Mannheim oder Wiesloch.

