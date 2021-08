Von Lukas Werthenbach

Dossenheim. Ein bisschen Milch ging auch mal daneben, nicht jedes "Herz" auf dem Cappuccino war als solches zu erkennen – und dennoch war es für die RNZ-Leser ein Nachmittag voller Genuss und Unterhaltung. Die exklusivste aller RNZ-Sommertouren im Heidelberger Umland führte gerade einmal vier glückliche Gewinner am Samstag zu einem Barista-Kurs in die Dossenheimer Kaffeerösterei Simon & Bearns. Dabei gab es nicht nur faszinierende Einblicke in die fast unendliche Vielfalt der Kaffeewelt, sondern dank des humorvollen Baristas Victor Lopez-Davila auch immer wieder Grund zum Lachen.

Genau genommen ist der Kaffeefachmann mit spanischen Wurzeln nicht nur Barista, sondern auch gelernter Kaffeeröster. Dies ist kein Ausbildungsberuf, erzählt er. Lopez-Davila habe sich seine Fähigkeiten in der Kaffeeröstung und -zubereitung über die Jahre im Beruf angeeignet und angelesen.

So beginnt dieser Nachmittag in der Kaffeerösterei mit den beiden gut gelaunten Ehepaaren Manuela und Jürgen Bayer sowie Brigitte und Peter von Walter mit etwas Theorie. Es geht um die Ernte der "Kaffeekirsche" genannten Frucht, um die Trocknung der Bohnen in der Sonne, die anschließende Röstung, aber natürlich auch um die Zubereitung mit der Maschine. "Den einen Weg" zum leckeren Kaffee gibt es für Lopez-Davila übrigens nicht.

Hintergrund > Für den Kaffeegenuss zu Hause gibt es laut Kaffeeröster und Barista Victor Lopez-Davila nicht das eine Patentrezept. Er rät jedenfalls von Pad- und Kapselmaschinen ab und empfiehlt zudem, den Kaffee selbst zu mahlen. Bereits gemahlener Kaffee aus dem Supermarkt sei meist über sechs Monate alt und verliere in [+] Lesen Sie mehr > Für den Kaffeegenuss zu Hause gibt es laut Kaffeeröster und Barista Victor Lopez-Davila nicht das eine Patentrezept. Er rät jedenfalls von Pad- und Kapselmaschinen ab und empfiehlt zudem, den Kaffee selbst zu mahlen. Bereits gemahlener Kaffee aus dem Supermarkt sei meist über sechs Monate alt und verliere in einer derart langen Zeit – auch im Vakuum verpackt – sein ursprüngliches Aroma. Zugleich müsse es nicht gleich eine teure Profi-Kaffeemaschine sein, sagt er: "Gute, kleine Siebträgermaschinen für zu Hause gibt es auch schon für 100 Euro." So schwört Lopez-Davila auch bei der Herstellung des perfekten Milchschaums auf die "Dampflanze", mit der Siebträgermaschinen und einige Vollautomaten ausgestattet sind. Als Alternative empfiehlt er eine "French Press", auch Pressstempelkanne genannt: Vorher in der Mikrowelle aufgewärmte Milch kann auch damit zu einer schön cremigen, homogenen Masse aufgeschäumt werden. Bei der Auswahl der dafür geeigneten Milch achtet der Barista auf den Fettgehalt: 3,8 Prozent sollten es sein. Bei Hafermilch gebe es unterschiedlich gute Sorten, sagt er. luw

So gelte auch bei der Bedienung der heimischen Kaffeemaschine: "Experimentieren!" Der Profi rät dazu – je nach technischer Ausstattung – verschiedene Varianten etwa bei Mahlgrad und Brühdruck auszuprobieren: "Man muss einfach die richtige Balance finden."

Die Leimenerin Manuela Bayer sei gerade mit ihrem Mann Jürgen aus dem Urlaub in Südtirol zurückgekommen, erzählt sie: "Wir haben uns ein bisschen verdorben." Dort sei der Kaffee besonders lecker gewesen, sodass nun das Heißgetränk aus dem heimischen, nicht billigen Vollautomat kaum noch schmecke. "Ich glaube, wir brauchen jetzt auch so eine Barista-Maschine", sagt sie nach dem ersten Kaffee aus der Profi-Siebträgermaschine von Simon & Bearns schmunzelnd – und hofft auf die Zustimmung ihres Mannes.

Die Dossenheimer Kaffeerösterei bezieht ihren Kaffee aus aller Welt – und macht keinen Hehl daraus, dass "Qualität ihren Preis hat". Weltweit stammt der meiste Kaffee aus Asien und Südamerika, weiß der Barista. Jener aus Asien werde häufig als "Industriekaffee" in der Gastronomie verwendet. Zwar gebe es auch hier sehr gute Qualität, im Durchschnitt sei der asiatische Kaffee aber "nicht so hochwertig".

Dann geht es für die RNZ-Sommertouristen an die Siebträgermaschine. "Wir haben in unseren zwei Mühlen immer zwei Espressosorten", erklärt Lopez-Davila. Aktuell sind es "Vizcaya" aus Guatemala und "Ngorongoro" aus Äthiopien. Zunächst werden 20 Gramm der jeweiligen Wahl gemahlen, das Pulver wird dann in den Siebträger gefüllt und darin mit einem sogenannten Tamper – quasi ein "Stampfer" – per Muskelkraft festgedrückt. "Der Druck sollte zehn bis 15 Kilogramm entsprechen", rät der Fachmann. "Gar nicht so einfach", merken die Teilnehmer schnell. Lopez-Davila erklärt dazu, dass man bei Simon & Bearns auch mit einem automatischen Tamper ausgestattet ist. Doch die Arbeit per Hand entspreche eben der ursprünglichen Arbeit des Barista. Ob das Kaffeepulver fest genug in den Siebträger gedrückt wurde, lässt sich derweil leicht herausfinden: "Wenn man ihn umdreht, darf der Kaffee nicht herausfallen."

Ist der gemahlene Kaffee schön gerade und fest genug im Träger, wird dieser in die Maschine eingesetzt. Nach einem Knopfdruck läuft das "braune Gold" in die Tasse. "Mmmmh", entfährt es dem einen oder anderen schon bei diesem vielversprechenden Anblick.

Um einen Cappuccino zuzubereiten, folgt dann das Aufschäumen der Milch. Das funktioniert mit Wasserdampf, der auf Knopfdruck aus einem Rohr der Maschine kommt. Diese "Dampflanze" muss genau bis zur richtigen Höhe in die Milchkanne gehalten werden. Danach werden einzelne Luftbläschen im Schaum durch Klopfen des Behälters auf die Theke zum Platzen gebracht, um eine möglichst gleichmäßige Konsistenz zu erzielen. Anschließend das Eingießen in den Espresso: Erst schön langsam und dabei die Milchkanne leicht hin- und herbewegen, damit sich die Milch mit dem Espresso in der Tasse vermischt; dann gilt es, immer schneller auszugießen und mit einer geschickten Bewegung zaubert der Profi dabei ein weißes Herz auf die Oberfläche des Getränks. "Anfänger sind oft zu vorsichtig und gießen zu langsam aus", berichtet Lopez-Davila.

Doch beim Teilnehmer-Quartett sieht es mit jedem Mal etwas besser aus. "Wir sind hier nicht zum Kaffeetrinken, sondern zum Lernen", scherzt der Profi augenzwinkernd, als sich die "Sommertouristen" ihre Werke schmecken lassen. Und sie scheinen auch an der "Latte Art" – also der Kunst des Milchschaum-Ausgießens – Gefallen gefunden zu haben.

Am Ende freuen sich jedenfalls alle über diese Erfahrung. "Es war super", sagen Brigitte und Peter von Walter, "wir haben einiges über die Kaffeezubereitung dazugelernt". Auch die Bayers blicken auf einen "superinteressanten" Nachmittag zurück – und werden sich wohl bald eine Siebträgermaschine zulegen ...