Von Christoph Moll

Bammental. Frank Heilmann ist mit seiner Familie Stammgast im Bammentaler Waldschwimmbad. Und dennoch staunte er am Samstagabend, als er mit seiner 15-jährigen Tochter Lara und seinem zehn Jahre alten Sohn Tom auf einer Bank am Beckenrand saß und die tanzenden Lichtkegel am Horizont verfolgte. "Es ist sehr schön, sein Freibad mal ganz anders zu erleben", sagte der Bammentaler. So wie Frank Heilmann und seinen Kindern ging es rund 80 weiteren RNZ-Lesern, die das Glück hatten und an der zweiten RNZ-Sommertour rund um Heidelberg teilnehmen konnten. Sie erlebten einen lauen Sommerabend im Waldschwimmbad und schwammen in die Nacht.

"Alleine" im Freibad schwimmen und planschen: Das ist für viele ein Traum, der – zumindest auf legale Weise – nicht erreichbar ist. Außer vielleicht bei zehn Grad und Dauerregen. Die Gemeinde Bammental und die RNZ machten diesen Traum für die RNZ-Sommertouristen allerdings wahr – und zwar bei bestem Wetter und über 30 Grad. Nach der Premiere und der guten Resonanz im vergangenen Jahr zögerte der aktuell im Urlaub weilende Bürgermeister Holger Karl nicht lange und ermöglichte zusammen mit dem Freibadteam um Leiter Carsten Kresser eine Wiederauflage für die durch Losglück auserwählten RNZ-Abonnenten. Eigentlich hätte das exklusive Abendschwimmen bereits eine Woche vorher stattfinden sollen, doch 20 Grad und Regenschauer sorgten für eine Verschiebung – eine gute Entscheidung, wie sich nun alle einig waren.

Die RNZ-Sommertouristen durften bei kostenlosem Eintritt bereits um 18 Uhr ins Freibad, was auch die meisten gerne annahmen. Als Schwimmmeister Moritz Hillme um 19.30 Uhr auf das Ende der Badezeit um 20 Uhr hinwies, galt dies nicht für die RNZ-Leser. Sie durften bleiben, als die letzten der rund 2000 Badegäste des Tages gehen mussten.

Denn nun begann für die auserwählten Teilnehmer der exklusive Teil. Gesponsert von der Gemeinde durften sich die Sommertouristen Brat- oder Currywurst mit Pommes und ein Getränk bestellen, worüber sich auch die Kioskbetreiber Gabi und Günter Horsinka freuten. Diese haben durch die Beschränkungen der Pandemie und das in diesem Jahr auch noch über viele Wochen nicht wirklich Freibad-taugliche Wetter weiter weniger Einnahmen als in der Vor-Corona-Zeit.

Das gilt auch für die Jungs von "MW Music" aus Bammental. Nun hatten sie endlich wieder die Gelegenheit zu zeigen, was sie drauf haben. Mit 50 stationären und sieben beweglichen LED-Scheinwerfern tauchten sie das Freibadgelände und den darüber befindlichen Himmel in ein besonderes Licht und zauberten eine beeindruckende Atmosphäre herbei. Die RNZ-Leser genossen diesen Anblick entweder beim Schwimmen bis zum Sonnenuntergang, vom Beckenrand oder von der Liegewiese aus, während die Kleinen die Sprünge vom "Dreier" oder vom "Einer" in das (fast) menschenleere Becken vorzogen. Tim Christoph sowie Julian und Marcus Petzel von "MW Mucic" sorgten zudem für die passende Musik und erfüllten auch so manchen Liedwunsch, der einige sogar zum Tanzen brachte. Den nächsten öffentlichen Auftritt haben sie am 11. September bei einer Beachparty der SG Mauer am Sportplatz. In Bammental gab’s jedenfalls ein großes Lob von den RNZ-Sommertouristen: Mit einem "Danke für die super Musik" bedankten sich einige am Ende. Und viele wollen wieder kommen.