Region Heidelberg. (cm) Jetzt wird gelost: Die Anmeldefrist für die sechs RNZ-Sommertouren im Heidelberger Umland ist abgelaufen. Und der Ansturm war riesig: Seit dem vergangenen Samstag gingen die Anmeldungen über die Internetseite www.rnz.de im Minutentakt ein und die Telefone in der Redaktion "Region Heidelberg" standen nicht mehr still. Mehrere Hundert Abonnenten haben sich auf die insgesamt 130 Plätze beworben, sodass nun das Los entscheiden muss.

Das größte Interesse gab es an der Kanutour auf dem Neckar von Neckarsteinach nach Neckargemünd. Hierfür gab es etwa achtmal so viele Anmeldungen wie Plätze. 30 RNZ-Leser dürfen bei dieser ersten Sommertour am Mittwoch, 19. August, dabei sein. Aber auch an allen anderen Touren war das Interesse groß: Am Samstag, 22. August, dürfen die RNZ-Sommertouristen abends "alleine" im Bammentaler Waldschwimmbad baden. Am Montag, 24. August, steht eine Führung über die Burgen von Neckarsteinach an und am Mittwoch, 26. August, erfahren die RNZ-Abonnenten in Nußloch, wie Ziegenkäse hergestellt wird. Weiter geht es mit einem Sommergrillkurs in der Eppelheimer Kochschule, der auf Freitag, 28. August, verlegt wurde. Den Abschluss bildet ein Besuch der Volkssternwarte des Vereins "Carpe Noctem" in Meckesheim am Samstag, 5. September. Wegen der vielen Anmeldungen ist hier eine zusätzliche Tour geplant.

Wer mitkommen darf, wird in den kommenden Tagen entschieden. Es empfiehlt sich, Telefon und Handy gut im Auge zu behalten, denn die glücklichen Gewinner werden von der RNZ telefonisch informiert. Dann werden auch Treffpunkt und Uhrzeit genannt. Die reine Anmeldung garantiert keinen Platz. Aus organisatorischen Gründen erfolgt die Zusage kurz vor dem Tourtermin.