Region Heidelberg. Das Coronavirus machte und macht so manchem Kunstgenuss einen schmerzlichen Strich durch die Rechnung. Auch in der Region rund um Heidelberg wurden laufende Ausstellungen geschlossen, geplante Präsentationen verschoben oder ganz gestrichen. Selbst wenn Galerien und Museen von den aktuellen Lockerungen profitieren, stellt sich die Frage, inwieweit Zutrittsvorschriften und Mundnasenmasken einen echten Genuss zulassen.

Die neue Serie "RNZ-Galerie" steuert diesem Dilemma entgegen, bringt den Kunstgenuss nach Hause. In loser Folge werden Kunstschaffende und eines ihrer Werke vorgestellt. Autorin Anna Haasemann-Dunka widmet sich heute Gisela Hachmann-Ruch, deren Werke eigentlich in der Kunstausstellung "Vier von hier" in der Villa Menzer in Neckargemünd zu sehen gewesen wären. Die Ausstellung wurde abgesagt, ein Ersatztermin steht in den Sternen.

Gisela Hachmann-Ruch. Foto: privat

Gisela Hachmann-Ruch, die 1947 in Lahr/Baden geboren wurde, beschäftigt sich mit Kunst von Kindesbeinen an. Schon ihr Vater war ein guter Zeichner gewesen, erinnert sie sich im Gespräch. Und auch sie fand darin ihre Lieblingsbeschäftigung. Entsprechend fiel ihre berufliche Wahl nach dem Abitur mit dem Studium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe und von 1969 bis 1973 mit dem Studium der Kunstwissenschaft an der Universität Karlsruhe aus. Sie hatte den Beruf der Kunsterzieherin im Blick.

Gleichwohl betätigt sie sich seit 1974 auch als freischaffende Künstlerin. Damals fand sie in Neckargemünd ihren neuen Wohnsitz und gleichzeitig die Anstellung als Kunstpädagogin an der Fachschule für Sozialpädagogik, an der Elly-Heuss-Knapp-Schule in Neckargemünd. Die Zeit an dieser Schule beschreibt sie als wunderbar. Und denkt sie an die interessanten Projekte in der Verbindung der bildenden und der darstellerischen Kunst zurück, gerät sie regelrecht ins Schwärmen.

Nach Schließung der Schule im Jahr 2004 wechselte sie an Schulen in Heidelberg und Sinsheim. Bis 2019 brachte sich die erfahrene Künstlerin und Kunstpädagogin in das offene und kreative Arbeitsklima der Albert-Schweitzer-Schule in Sinsheim ein.

Sie verstand es immer über den eigenen Tellerrand herauszublicken und sich als Netzwerkerin zu engagieren. So etwa im Künstlerbund Rhein-Neckar, den sie seit 30 Jahren im Vorstand unterstützt, im Heidelberger Forum für Kunst und im Landesverband der Bildenden Künstler von Baden-Württemberg. In den 1980er Jahren nahm sie der Kinder wegen eine berufliche Auszeit, wobei ihr künstlerisches Wirken keineswegs ruhte. Dies belegen Einzelausstellungen sowie Beteiligungen an Ausstellungen und Wettbewerben. Mehrfach wurden ihre Arbeiten in den Bereichen Druckgrafik, Zeichnung und Kunst am Bau mit Preisen ausgezeichnet. So erhielt sie unter anderem 1995 den Willibald-Kamm-Preis und 2000 war sie Preisträgerin im Kunst-am-Bau-Werk für das Auswärtige Amt in Berlin.

Beschäftigte sie sich anfangs in ihren realistisch meisterhaft ausgeführten Zeichnungen mit verfallender Bausubstanz oder eingerüsteten und verhüllten Gebäudeteilen, so wandte sie sich mit den Jahren in Linolschnitten und Stempeldrucken zunehmend der Abstraktion und konstruktivistischen Formkompositionen zu.

Transparenz und Dichte in Kontrast und Zusammenspiel, aber auch rhythmische Aneinanderreihungen seriell wiedergegebener Formen kennzeichnen ihre druckgrafischen Arbeiten. Sie erinnern an Schriftzeichen oder Piktogramme und ermöglichen assoziativ Deutungen. "Das Spiel mit den unterschiedlichen Elementen mit Farben und Druckplatten und der Zufall, der eingeplant ist und doch überrascht", macht für sie dabei den Reiz aus – vor allem wenn "etwas vollkommen Unerwartetes entsteht."

"Verbindungselemente" ist der Titel der abgebildeten Druckgrafik von Gisela Hachmann-Ruch. In dem Bild setzt sie ihr Hauptthema in Szene – und das ist Architektur. Über den Entstehungsprozess sagt die Künstlerin: "Zwei Gebäudeteile selbst unterteilt durch feine Linien sind durch eine Brücke, ein gerüstartiges Element, verbunden." Der gewählte Ausschnitt übte auf die Künstlerin einen besonderen Reiz aus: "Ich habe ihn überdruckt mit einer anderen Platte von einem anderem Bild. Das erzeugte die geschwungene Linie, wie eine Waage, die die Gebäudeteile zusammenhält, oder eine Schaukel, die sich über das Ganze hinweg bewegt." Im Linolschnitt entstanden die zwei verschiedenen Platten, die sie durch eine entsprechende Farbauswahl zu einem Bild kombinierte.