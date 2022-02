Rhein-Neckar-Kreis. (RNZ). In drei Alten- und Pflegeeinrichtungen im Rhein-Neckar-Kreis sind mehrere Coronaausbrüche zu beobachten, teilt das zuständige Gesundheitsamt mit.

Betroffen sind nach aktuellem Stand der Ermittlungen ein Heim in Leimen mit 26 Fällen (18 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 8 Mitarbeitende), ein Heim in Rauenberg mit 15 Fällen (12 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 3 Mitarbeitende) sowie eine weitere Einrichtung in Ladenburg mit 19 Fällen (14 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 5 Mitarbeitende).

Das Gesundheitsamt steht in engem Kontakt mit den Einrichtungen und entscheidet gemeinsam mit den Heimleitungen über die weiteren Maßnahmen.