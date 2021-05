Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Wie kriminell ist die Region? Die Polizei hat die Kriminalstatistik 2020 für das Revier Neckargemünd veröffentlicht, zu dem neben der Stadt am Neckar auch die Orte Schönau, Bammental, Meckesheim, Mauer, Gaiberg, Lobbach, Heiligkreuzsteinach, Spechbach, Wiesenbach und Wilhelmsfeld gehören. Ein Überblick.

> Straftaten gesamt: Während in Gaiberg, Wiesenbach und Heiligkreuzsteinach sinkende Fallzahlen registriert wurden, ist die Gesamtzahl der Straftaten in den übrigen acht Orten angestiegen. Die Zahl der Gesamtstraftaten stieg im Polizeirevier Neckargemünd von 1574 im Jahr 2019 auf 1813 und lag damit auch über dem Fünf-Jahres-Schnitt von 1510. Schwerpunkte waren – wie in den vergangenen Jahren – Diebstahls- und Körperverletzungsdelikte. Insbesondere war der Anstieg auf eine geklärte Straftatenserie von besonders schweren Diebstählen und viele festgestellte Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz in Bammental zurückzuführen.

> Aufklärungsquote: Diese konnte von 59,5 auf 65,6 Prozent gesteigert werden und lag damit sogar 3,8 Prozent über der des Rhein-Neckar-Kreises. Insgesamt konnten 1192 Straftaten aufgeklärt werden. Das waren 256 Fälle und somit 27,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Besonders hoch war die Aufklärungsquote in Wilhelmsfeld mit 84,5 Prozent, sehr niedrig hingegen in Gaiberg mit 51,2 Prozent.

> Kriminalitätsbelastung: Im Jahr 2020 lag diese im Polizeirevier Neckargemünd bei hochgerechnet 3715 Straftaten pro 100.000 Einwohnern – 494 weniger als im Vorjahr. Im Rhein-Neckar-Kreis betrug der Wert 4303 und im gesamten Land Baden-Württemberg 4852.

> Tatverdächtige: Im Jahr 2020 wurden 873 Tatverdächtige und damit 92 mehr als im Vorjahr registriert. Wie auch in den zurückliegenden Jahren waren knapp 80 Prozent männlich. Bei den Tatverdächtigen unter 21 Jahren war ein Zuwachs von 184 auf 202 festzustellen. Dieser Anstieg lässt sich laut Polizei auf die Straftatenserie in Bammental zurückführen. Ebenfalls führten die festgestellten Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, die zu einem Großteil von Tatverdächtigen unter 21 Jahren begangen wurden, zu einer Steigerung in diesem Bereich.

> Diebstähle: Sie bildeten auch im Jahr 2020 mit einem Anteil von über 20 Prozent den größten Teil der insgesamt registrierten Straftaten im Polizeirevier Neckargemünd. Nach einem kontinuierlichen Rückgang in den Vorjahren waren sie um 14,6 Prozent auf insgesamt 392 Delikte gestiegen, bewegten sich aber innerhalb des Fünf-Jahres-Durchschnitts. Lediglich Bammental lag deutlich darüber. Der Grund war eine Serie von Auto-Aufbrüchen und Wohnungseinbruchsdiebstählen. 63 Fälle konnten nach langen Ermittlungen und durch eine revierinterne Sonderkommission zwei Tatverdächtigen zugeordnet werden.

> Einbrüche: Im vergangenen Jahr registrierte die Neckargemünder Polizei 31 Wohnungseinbruchsdiebstähle und 16 Fälle, die im Versuchsstadium endeten – was vergleichsweise wenige sind. Rund 60 Prozent wurden aufgeklärt.

> Körperverletzungen: Die Gesamtzahl ist im Vergleich zum Vorjahr um 15 auf 142 Fälle leicht angestiegen. Dies lässt sich laut Polizei auf geringfügige Anstiege in Bammental, Mauer und Wilhelmsfeld sowie Wiesenbach zurückführen. In allen anderen Orten kam es kaum zu Veränderungen. Den größten Rückgang gab’s in Schönau mit 45,5 Prozent.

> Sachbeschädigungen: Die Fallzahl in diesem Bereich ist um 1,3 Prozent auf 226 Fälle zurückgegangen.

> Rauschgiftdelikte: Hier gab es einen starken Anstieg um 89 Prozent auf insgesamt 206 Fälle. Vor allem in Neckargemünd, Bammental, Mauer, Meckesheim und Lobbach wurden mehr Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Dies war laut Polizei auf eine erhöhte Präsenz der Beamten im öffentlichen Raum und auf "eigeninitiative Bemühungen" zurückzuführen.

> Verkehrsunfälle: Im Jahr 2020 wurden 851 und somit 116 Unfälle weniger als 2019 aufgenommen – ein Fünf-Jahres-Tiefstand. Davon waren 484 Kleinstunfälle, was einen Rückgang von 12,3 Prozent bedeutet. 85 Verkehrsunfälle mit Personenschäden wurden konstatiert – vier weniger als im Vorjahr. Der positive Abwärtstrend konnte bei Verkehrsunfällen mit Schwerverletzten und Toten dagegen nicht festgestellt werden. Im Jahr 2020 waren 34 statt 28 Schwerverletzte und vier Tote – drei mehr als 2019 – zu beklagen. Darüber hinaus gab es 63 Leichtverletzte, was einen Rückgang um 25 bedeutet. Die Anzahl der Unfälle mit Radfahrern ist von 29 auf 28 zurückgegangen. Es gab hier elf statt drei Schwerverletzte. Ein Rückgang von 22 auf zehn war bei den leichtverletzten Radfahrern zu verzeichnen. Rückgänge gab’s auch bei Unfällen mit Fußgängern von zwölf auf neun, Unfällen mit Kindern von neun auf sechs, Unfällen mit Lastwagen von 44 auf 28 und Unfällen mit Motorrädern von 34 auf 28. Allerdings starben drei Motorradfahrer. Dahingegen waren keine im Straßenverkehr getöteten Kinder und keine Schulwegunfälle zu verzeichnen. Bei Verkehrsunfallfluchten wurden 229 Fälle registriert – 23 weniger als im Vorjahr.

Region Heidelberg. (cm) Wie viele Straftaten gab es in den Orten des Polizeireviers Neckargemünd im vergangenen Jahr? Und wie haben sich diese auf verschiedene Arten von Delikten verteilt? Das zeigen die folgenden Zahlen aus der Kriminalitätsstatistik 2020 (in Klammern der Fünf-Jahres-Schnitt).

Bammental

> Straftaten gesamt: 386 (233)

> Diebstähle: 123 (66)

> Körperverletzungen: 21 (16)

> Sachbeschädigungen: 52 (39)

> Rauschgiftdelikte: 49 (20)

Gaiberg

> Straftaten gesamt: 41 (44)

> Diebstähle: 9 (14)

> Körperverletzungen: 5 (4)

> Sachbeschädigungen: 7 (9)

> Rauschgiftdelikte: 1 (2)

Heiligkreuzsteinach

> Straftaten gesamt: 44 (44)

> Diebstähle: 2 (9)

> Körperverletzungen: 6 (5)

> Sachbeschädigungen: 6 (6)

> Rauschgiftdelikte: 3 (2)

Lobbach

> Straftaten gesamt: 71 (57)

> Diebstähle: 6 (8)

> Körperverletzungen: 4 (6)

> Sachbeschädigungen: 5 (6)

> Rauschgiftdelikte: 5 (2)

Mauer

> Straftaten gesamt: 103 (83)

> Diebstähle: 20 (23)

> Körperverletzungen: 7 (6)

> Sachbeschädigungen: 19 (16)

> Rauschgiftdelikte: 12 (6)

Meckesheim

> Straftaten gesamt: 209 (191)

> Diebstähle: 42 (51)

> Körperverletzungen: 19 (19)

> Sachbeschädigungen: 19 (26)

> Rauschgiftdelikte: 43 (16)

Neckargemünd

> Straftaten gesamt: 691 (609)

> Diebstähle: 138 (157)

> Körperverletzungen: 49 (46)

> Sachbeschädigungen: 88 (78)

> Rauschgiftdelikte: 77 (46)

Schönau

> Straftaten gesamt: 109 (101)

> Diebstähle: 24 (25)

> Körperverletzungen: 6 (14)

> Sachbeschädigungen: 13 (11)

> Rauschgiftdelikte: 7 (4)

Spechbach

> Straftaten gesamt: 30 (25)

> Diebstähle: 5 (5)

> Körperverletzungen: 3 (2)

> Sachbeschädigungen: 5 (3)

> Rauschgiftdelikte: 2 (1)

Wiesenbach

> Straftaten gesamt: 48 (55)

> Diebstähle: 7 (14)

> Körperverletzungen: 7 (4)

> Sachbeschädigungen: 4 (5)

> Rauschgiftdelikte: 5 (4)

Wilhelmsfeld

> Straftaten gesamt: 84 (68)

> Diebstähle: 16 (14)

> Körperverletzungen: 15 (9)

> Sachbeschädigungen: 8 (8)

> Rauschgiftdelikte: 2 (2)