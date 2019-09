Von Thomas Frenzel

Leimen. Campus Leimen? Richtig gelesen! Den "Campus Leimen" gibt es. Wirklich. Und wer weiß, wo dieser "Campus" liegt, kann ihn auch schon von weitem ausmachen. Zumindest eine der beiden überdimensionalen Tafeln, die auf dem Dach für diesen "Campus" werben.

Auf der Brücke, die sich auf dem Weg von Nußloch nach St. Ilgen über die Bundesstraße B3 spannt, gerät linker Hand der gigantische Campus-Schriftzug in den Blick. Auch die Adresse lässt sich in dicken Lettern lesen: Paul-Ehrlich-Straße 1. Die liegt im Leimener Industriegebiet namens Mühlweg. Seit knapp einem Jahr residiert hier Hans D. Reinwald, Leimens Oberbürgermeister. Vorübergehend.

Schuld für die Bleibe im "Campus" ist das um 1792 erbaute Palais Seligmann, das historische Rathaus im Herzen von Leimen. Es wird derzeit aufwendig im Innern saniert. Wenn alles gut geht, dauern die Arbeiten bis zum Ende dieses Jahres, vielleicht auch etwas länger. Und die Paul-Ehrlich-Straße 1 ist bis dahin das Ausweichquartier.

Der OB ist hier, das Hauptamt inklusive Personalamt, die Geschäftsstelle des Gemeinderats, die Öffentlichkeitsarbeit, die Wirtschaftsförderung. Und auch das Bürgeramt St. Ilgen: Dessen angestammter Sitz, das alte Rathaus im Stadtteil, wird zur Zeit ebenfalls saniert. Alles in allem haben rund 30 städtische Bedienstete ihren Arbeitsplatz im "Campus" - auf großzügigen 1000 Quadratmetern.

"Geballtes Fachwissen der Verwaltung" ist in diesem "Campus" untergebracht, sagt Stadtsprecher Michael Ullrich, um sogleich auch einzugestehen, dass sich dieser Begriff anhört "wie eine Universität". Doch damit hat dieser "Campus" nichts zu tun, eine Universität oder Vergleichbares gibt es weit und breit nicht in der Großen Kreisstadt. "Wir sind hier nur einer der Mieter", sagt Ullrich unter Hinweis auf andere Unternehmen: "Das große Campus-Schild hat der Eigentümer angebracht."

Stimmt, sagt Daniel Rappoldt. Er ist Geschäftsführer bei der Zapf Projektentwicklung mit Sitz in Sinsheim. Seit zwei Jahren kümmert sich diese GmbH um die Paul-Ehrlich-Straße 1. Als Hausverwalter, wie der Zapf-Mann bescheiden anfügt. Eigentümerin ist eine Beteiligungsgesellschaft, die Rappoldt aus Gründen der Diskretion nicht beim Namen nennen will.

Die Beteiligungsgesellschaft hatte die Immobilie übernommen, nachdem der französische Pharmakonzern Sanofi der Großen Kreisstadt den Rücken gekehrt hatte. Das war Mitte 2015. Noch unter dem Namen Pasteur Merieux hatte das heutige Milliardenunternehmen Anfang der 1990er Jahre seine Deutschlandzentrale im St. Ilgener Gewerbegebiet errichtet. Das Geschäftsfeld waren Impfstoffe. Dies erklärt auch die Namensgebung der Adresse: Paul Ehrlich (1854-1915) war aufgrund seiner Serumforschung 1908 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden.

Dass sich die Zapf-GmbH als Hausverwaltung nicht nur um geputzte Treppen und gemähten Rasen kümmert, ist auf der Homepage der Sinsheimer nachzulesen. Dort ist von einem 30.000 Quadratmeter großen Areal die Rede, auf dem ein "neuer Gewerbepark" entstehen soll; zudem werden 4000 Quadratmeter an Bürofläche angepriesen. Die Büros seien - auch dank der Stadt Leimen - derzeit komplett vermietet, sagt Geschäftsführer Rappoldt. Geschäftstüchtig merkt er an, dass Gewerbegrundstücke - zur Miete oder zum Kauf - zur Verfügung stünden. Entscheidend sei freilich, dass deren Nutzung zum "Campus Leimen" passe.

Mit dem Begriff "Campus", der seit vielleicht fünf Monaten auftaucht und für Orientierungsprobleme sorgt, hat Rappoldt indessen keine Probleme. Der Begriff passe einfach zu dem weitläufigen Areal - so wie bei der früheren Ortho-Immobilie an der B45 in Neckargemünd, die heute ebenfalls von den Sinsheimern vermarktet wird.

Das mit der Weitläufigkeit stimmt zweifelsohne. Ein Rundgang zeigt: Es gibt viel Grün, viele Bäume, viele Stellplätze. Die lockere Bebauung, auf die der Geschäftsführer abhebt, ist aber wohl eher der Tatsache geschuldet, dass der wohlhabende Pharmakonzern Pasteur Merieux die vorhandenen Quadratmeter nicht bis auf den letzten Zentimeter hatte ausreizen müssen: Zu dem dreigeschossigen Hauptgebäude, auf dessen Dach die beiden riesigen "Campus Leimen"-Tafeln prangen, gesellt sich ein Pavillon mit Außenterrasse, die sich zu einem Teich öffnet.

Und zumindest ist es dieser Teich, der eines offenbart: Der neue "Campus Leimen" hat schon erkennbar bessere Zeiten erlebt. Denn ungeachtet seiner Seerosen fehlt es dem Teich an einem: nämlich an Wasser. Und Pflege.