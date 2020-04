Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. "Ein Gemeinderat muss auch mal unangenehme Entscheidungen treffen." Das sagte Bürgermeister Georg Kletti, als es in öffentlicher Sitzung des Gremiums kurz vor der Coronakrise um neue Mietpreise für Sozialwohnungen ging. Als "Fluch der guten Tat" bezeichnete es der Rathauschef, dass die bisher "sehr, sehr moderaten" Mieten in den gemeindeeigenen Wohnungen nun schrittweise steigen. Schließlich hatte die Gemeinde jene für bestehende Mietverträge zuletzt im Jahr 2005 angepasst, weshalb das Preisniveau inzwischen weit unter dem Durchschnitt in der Region liege. "Aber selbst nach der Anpassung sind wir relativ günstig", fügte Kletti an.

Im Zuge einer "allgemeinen Finanzprüfung" hatte das Land Baden-Württemberg die Hopfengemeinde bereits aufgefordert, ihre Mieten "zu überprüfen und gegebenenfalls bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete anzupassen". Kämmerer Timo Wangler erklärte den Räten, dass bei den bestehenden Mietverträgen für kommunale Wohnungen der Preis derzeit zwischen 2,76 und 6,37 Euro pro Quadratmeter liege – je nach Baujahr und Modernisierungsstand. Als "Obergrenze" für eine Anpassung wurden die sogenannten Referenzwerte des Rhein-Neckar-Kreises herangezogen: Demnach kostet eine "angemessene Bruttokaltmiete" im Rahmen der Gewährung von Wohngeld zwischen 7,14 und 8 Euro pro Quadratmeter.

Im einstimmig abgesegneten Beschluss wird zwischen bestehenden und neuen Mietverträgen unterschieden. So sollen die Mieten in laufenden Verträgen bis zum 1. August 2023 in drei Schritten um jeweils fünf Prozent steigen. Die erste Erhöhung erfolgt am 1. Juli 2020, die zweite zum 1. Januar 2022.

Bei Neuverträgen setzt die Gemeindeverwaltung jeweils einen neuen Mietpreis fest, der zwischen 6,50 und 8,00 Euro pro Quadratmeter liegt, abhängig von Baujahr und Modernisierungsstand der Wohnung. Teil des Beschlusses ist auch, dass der Gemeinderat die Anpassung der Mieten bei den Planungen für das Haushaltsjahr 2025 erneut berät.

Nicht von der Entscheidung betroffen sind übrigens die neuen Sozialwohnungen in der Gottlieb-Daimler-Straße. Da deren Bau vom Land gefördert wurde, muss die Miete hier 35 Prozent unter dem örtlichen Vergleich liegen. Der nun getroffene Beschluss gilt für gemeindeeigene Sozialwohnungen wie jene in der Karlsbader Straße sowie in Hardt- und Waldstraße.

Uwe Herzog (CDU) begrüßte die Anpassung und berichtete von intensiven Diskussionen in den Verwaltungsausschüssen. "So haben wir, denke ich, eine gute Lösung, die für jeden im Raum verträglich ist", sagte Herzog.

"Wir sind natürlich nicht ganz so glücklich", schränkte Xenia Rösch (SPD) ein. "Das Tempo ist dann doch ziemlich schnell mit insgesamt 15 Prozent in drei Jahren bei den Bestandsmieten", erklärte sie. Ein "Trostpflaster" für die SPD sei, dass man immer noch "unter dem Mietniveau der Umlandgemeinden" liege. Auch begrüßten die Sozialdemokraten die nun beschlossene regelmäßige Wiedervorlage der Mietkalkulation im Gemeinderat, um "solche Monsteranpassungen" künftig zu verhindern.

Die Liberalen hielten laut Ernst Klinger (FDP) eine Mieterhöhung ebenfalls für notwendig. Zudem habe man in den vergangenen Jahren über sechs Millionen Euro in den sozialen Wohnungsbau investiert, weshalb seine Fraktion "mit gutem Gewissen zustimmen" könne. "Zumal für richtig schwierige finanzielle Situationen" die Sozialämter zuständig seien.

Ralf Lauterbach (AL) nahm den von Kletti genannten "Fluch der guten Tat" auf und lobte allein die Tatsache, "dass wir über Mietpreise im sozialen Wohnungsbau sprechen". Denn andere hätten sich inzwischen "vom sozialen Wohnungsbau verabschiedet". Sandhausen habe dagegen eben keine Immobilien verkauft, was "schon mal an sich eine gute Tat" sei. Außerdem biete der getroffene Beschluss eine "Kalkulationsmöglichkeit für Mieter". Diese hätten nun Planungssicherheit über einen langen Zeitraum.