Sandhausen. (luw) Während die Intensivbetten vor allem durch ungeimpfte Corona-Patienten zunehmend belegt werden, erleben die Hausärzte in der Region dieser Tage einen Ansturm. Hier sind es aber neben den "üblichen" Erkrankungen insbesondere Impfwillige, die einige Praxen an ihre Kapazitätsgrenzen bringen. Wie der Sandhäuser Hausarzt Dr. Matthias Lampert auf RNZ-Anfrage berichtet, steigt bei ihm derzeit nicht nur die Nachfrage nach dem dritten Piks, der sogenannten Booster-Impfung gegen Covid-19. Auch gebe es infolge der verschärften, häufiger mit "2G" verbundenen Regeln im öffentlichen Leben mehr Erstimpfungen. Zudem verzeichne er wie schon im vergangenen Winter eine Zunahme der Grippe-Impfungen.

Dr. Matthias Lampert. Foto: Alex

"Wir haben jetzt Wartezeiten bis Mitte oder Ende Dezember für eine Impfung gegen Covid-19", erklärt der Allgemeinmediziner. Wer also in diesen Tagen bei Lamperts Praxis anruft, um einen Impftermin zu vereinbaren, erhalte nur mit Glück noch einen in diesem Jahr. Alle seine in Pflegeheimen lebenden Patienten hätten bereits ihre dritte Impfung erhalten. In Lamperts Praxis könne man mit der insgesamt starken Nachfrage noch gut umgehen und die Situation sei "unter Kontrolle", sagt er. "Aber es gibt Kollegen mit weniger Kapazitäten, da sieht es schon etwas angespannter aus." Zudem würden zurzeit insgesamt mehr Infektionskrankheiten registriert, berichtet Lampert. Indes scheint eine Reaktivierung des im Frühjahr und Sommer von der Hopfengemeinde und den örtlichen Hausärzten betriebenen Impfzentrums im Walter-Reinhard-Stadion aktuell nicht geplant zu sein.

In seiner Praxis würden derzeit täglich etwa 30 bis 35 Covid-Impfungen verabreicht, erklärt Lampert. "Jetzt gerade erleben wir, dass wegen der strengeren Verordnungen auch mehr junge Menschen nach einer Erstimpfung fragen." Anders als manch anderer Hausarzt nehme er keine Priorisierung nach Alter vor: "Jeder, der die Impfung will, kriegt sie auch." Er sei froh "um jeden, der sich impfen lässt". Vor einigen Wochen habe es sich bei der Frage nach der Booster-Impfung angesichts einer zunächst noch nur für ältere und vorerkrankte Menschen ausgesprochenen Empfehlung seitens der Ständigen Impfkommission um eine "Grauzone" gehandelt: "Das wurde aber Gott sei Dank jetzt angepasst." So ist inzwischen klar: Alle, deren letzte Covid-Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt, sollten diese möglichst bald auffrischen lassen.

Übrigens wollen sich nach Lamperts Worten derzeit auch zahlreiche Menschen gegen die Grippe immunisieren lassen: "Seit September haben wir in meiner Praxis zwischen 1500 und 1600 Menschen gegen Grippe geimpft." Dies sei wie schon im vergangenen Winter deutlich mehr als in den Vorjahren. "Am Tag danach ungefähr 50 Telefonate eingebracht" habe ihm derweil Anfang Oktober die öffentliche Aussage des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn, man könne sich bei einem Arztbesuch eine "Doppelimpfung" gegen Covid-19 und Grippe geben lassen: Dies sei zwar grundsätzlich möglich, so Lampert. Aber logistisch sei es nicht so einfach, dass auch beide Impfstoffe kurzfristig und massenhaft zur Verfügung stünden.