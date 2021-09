Nicht nur der Wahlkampf prägt das Straßenbild. Große Banner – wie dieses in Mauer – kündigen den Schulbeginn am Montag an. Foto: Alex

Von Benjamin Miltner

Region Heidelberg. Zum zweiten Mal starten am kommenden Montag, 13. September, Schüler und Lehrer unter dem Schleier des Coronavirus in ein Schuljahr. So traurig es klingt: Wenn nach sechs Wochen Sommerferien nun der Unterrichtsauftakt ansteht, dann können – oder müssen – auch die Schulen rund um Heidelberg auf pandemieerprobte Konzepte und Vorgehensweisen zurückgreifen: Maskenpflicht, zweimal wöchentliche Schnelltests und weiterhin viele Hygienemaßnahmen bestimmen den Alltag.

Die sonst üblichen Gottesdienste zum Schulanfang entfallen größtenteils, für die Begrüßung der neuen Fünftklässler haben die Schulen jeweils individuelle Rahmen gefunden. Dies und was es rund um den ersten Schultag zu beachten gilt, hat die RNZ bei den Schulen im Heidelberger Umland nachgefragt. Die Erstklässler haben übrigens noch etwas "Schonfrist" – ihre Einschulung findet größtenteils erst Ende kommender Woche statt. Die Daten stammen von den Schulen selbst.

Bammental

> Gymnasium: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: 7.50 Uhr, Unterrichtsende: 13.05 Uhr. Begrüßungsfeier der Fünftklässler: Montag, 13. September, in der Elsenzhalle, regulärer Unterricht ab Dienstag.

> Elsenztalschule: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: für die Klassenstufen zwei bis vier: 8.35 Uhr, für die Klassenstufen sechs bis zehn:8.20 Uhr, Unterrichtsende: für die Klassenstufen zwei bis vier: 12.05 Uhr, für die Klassenstufen sechs bis zehn: 12.55 Uhr. Begrüßung der Fünftklässler: Dienstag, 14. September, in der Aula der Elsenztalschule, Klasse 5a: 17 Uhr, Klasse 5b: 18 Uhr.

Dossenheim

> Kurpfalzschule: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: 8.45 Uhr, Treffpunkt: Areale im Schulhof, Unterrichtsende: 12.30 Uhr. Einen Gottesdienst zum Schuljahresbeginn gibt es nicht.

> Neubergschule: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: zweite Klassen: 8.30 Uhr, dritte Klassen: 8.15 Uhr, vierte Klassen: 8 Uhr, Treffpunkt: klassenweise im Schulhof, Unterrichtsende: 12.10 Uhr. Einen Gottesdienst zum Schuljahresbeginn gibt es nicht. Corona-bedingte Besonderheiten: Die Klassenstufen beginnen zu verschiedenen Zeiten mit verschiedenen Ein- und Ausgängen in die Schulgebäude.

Eppelheim

> Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn für Klassen sechs bis zehn: 7.45 Uhr, Treffpunkt: In den jeweiligen Klassenzimmern, angegeben durch Aushang im Foyer. Unterrichtsende nach der sechsten Stunde. Kursstufen I und II treffen sich um 8.15 Uhr in der Aula, Unterricht nach Stundenplan bis in die elfte Stunde. Begrüßung der Fünftklässler: Mittwoch, 15. September, in der Aula; Klasse 5a: 9 bis circa 10 Uhr, Klasse 5b: 11 bis circa 12 Uhr, Klasse 5c: 14 bis circa 15 Uhr, Klasse 5d: 16 bis circa 17 Uhr. Einlass jeweils frühestens 15 Minuten vor Beginn. Besonderheiten: Die Schule bittet darum, dass Eltern und Kind Mund-Nasen-Schutz mitbringen, dagegen keine Ranzen oder Schulsachen für die Feier. Zudem "3G"-Nachweis notwendig Donnerstag bis Montag, 16. bis 20. September: Von 8 bis 13 Uhr Kennenlerntage für die Fünftklässler, am Montag bis 13.15 Uhr, regulärer Unterricht ab Dienstag, 21. September.

> Humboldt-Realschule: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: 7.55 Uhr, Treffpunkt: in den Klassenräumen, Unterrichtsende: 13.05 Uhr. Begrüßung der Fünftklässler: Dienstag, 14. September, in der Aula. Klasse 5a: 9 Uhr, Klasse 5b: 10 Uhr, Klasse 5c: 11 Uhr. Unterrichtsende: Klasse 5a: 10.15 Uhr, Klasse 5b: 11.15 Uhr, Klasse 5c: 12.15 Uhr. Einen Gottesdienst zum Schuljahresbeginn gibt es nicht.

> Friedrich-Ebert-Schule: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: 8 Uhr. Begrüßung der Fünftklässler: Montag, 13. September, 14 Uhr. Erster Schultag am Dienstag, 14.September mit Unterrichtsbeginn 8 Uhr.

> Theodor-Heuss-Grundschule: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: für die Klassenstufe zwei: 9 Uhr, für die Klassenstufe drei: 8.45 Uhr, für die Klassenstufe vier: 8.30 Uhr, Treffpunkt: auf dem Schulhof, Unterrichtsende: für die Klassenstufe zwei: 12.15 Uhr, für die Klassenstufe drei: 12 Uhr, für die Klassenstufe vier: 11.45 Uhr. Corona-bedingte Besonderheiten: Unterschriebene Eigenbescheinigung eines Corona-Tests notwendig.

Gaiberg

> Kirchwaldschule: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: für die Klassenstufen zwei bis vier: 8.35 Uhr. Unterrichtsende: für alle um 12.05 Uhr.

Heiligkreuzsteinach

> Grundschule: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: 8.30 Uhr, Treffpunkt auf dem Pausenhof, Unterrichtsende: 12.15 Uhr. Einen Gottesdienst zum Schuljahresbeginn gibt es nicht.

Leimen

> Geschwister-Scholl-Schule St. Ilgen: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: 8.30 Uhr, Treffpunkt für neue Schüler im Verwaltungsgang vor dem Sekretariat. Unterrichtsende: 12.15 Uhr. Begrüßung der Fünftklässler: Dienstag, 14. September, um 9.30 Uhr in der Kurpfalzhalle, anschließend Unterricht bis 12.15 Uhr.

> Otto-Graf-Realschule: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: für die Klassenstufen sechs und sieben: 7.50 Uhr, für die Klassenstufen acht und neun: 8.30 Uhr, für die Klassenstufe 10 um 9.40 Uhr. Unterrichtsende gemäß Stundenplan. Einen Gottesdienst zum Schuljahresbeginn gibt es nicht. Begrüßung der Fünftklässler: Dienstag, 14. September. Die Eltern der fünften Klassen wurden nach Auskunft der Schulleitung von der Schule angeschrieben, die Einschulung ist nach Klassen gestaffelt und findet am Nachmittag statt. Zu den Unterrichtszeiten machte die Realschule keine Angaben.

> Schlossbergschule Gauangelloch: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: 8.50 Uhr, Unterrichtsende: 12.20 Uhr.

> Turmschule: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: 8.45 Uhr, Unterrichtsende: 12.25 Uhr. Einen Gottesdienst zum Schuljahresbeginn gibt es nicht.

Lobbach

> Grundschule: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: 8.40 Uhr, Randzeitbetreuung ab 7.15 Uhr, Treffpunkt: für die Klassenstufe zwei: oberer Eingang, Klassenstufen drei und vier: unterer Eingang, Unterrichtsende: 12.15 Uhr. Einen Gottesdienst zum Schuljahresbeginn gibt es nicht. Erste Elternabend für die Schulanfänger am Dienstag, 14. September, um 20 Uhr im Klassenzimmer der ersten Klasse.

Mauer

> Norbert-Preiß-Schule: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: 8.30 Uhr, Unterrichtsende: 12.10 Uhr. Einen Gottesdienst zum Schuljahresbeginn gibt es nicht.

Meckesheim

> Karl-Bühler-Schule mit Außenstelle Mönchzell: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: 8.15 Uhr, Treffpunkt: wie vor den Sommerferien, Unterrichtsende: für die Grundschüler: 12.40 Uhr, für Klassen 2c bis 4c (Außenstelle Mönchzell) 12.30 Uhr, Ganztagesgrundschüler (jeweils a-Klassen): 15 Uhr, für die Klassen sechs bis zehn: 13.25 Uhr. Es findet kein Gottesdienst zum Schuljahresbeginn statt. Begrüßung der Fünftklässler: Dienstag, 14. September, um 10.30 Uhr im Forum der Schule, regulärer Unterricht ab Mittwoch, 15. September. Unterrichtsbeginn: 8.15 Uhr, Unterrichtsende: 13.25 Uhr.

Neckargemünd

> Erich-Kästner-Förderschule: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: für die Klassen zwei bis vier: 8.45 Uhr, für die Klassen fünf bis neun: 8 Uhr. Unterrichtsende für alle Klassen: 13.10 Uhr.

> Grundschule Dilsberg-Mückenloch: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: 8.35 Uhr, Treffpunkt: in sogenannten "Klassenkreisen" auf dem Schulhof, Unterrichtsende: 12.10 Uhr. Einen Gottesdienst zum Schuljahresbeginn gibt es nicht.

> Grundschule Neckargemünd: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: für die Klassenstufe zwei: 8.50 Uhr, für die Klassenstufe drei: 8 Uhr, für die Klassenstufe vier: 8.50 Uhr. Unterrichtsende: für die Klassenstufe zwei: 12.30 Uhr, für die Klassenstufe drei: 12.30 Uhr, für die Klassenstufe vier: 13.20 Uhr.

> Grundschule Waldhilsbach: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: zur zweiten Unterrichtsstunde, Unterrichtsende: nach der fünften Unterrichtsstunde.

> Max-Born-Gymnasium: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: für die Klassenstufen sechs bis zehn sowie die Kursstufe II: 7.30 Uhr, für die Kursstufe II: 8:20 Uhr, Treffpunkt: für die Klassenstufen sechs bis zehn: in den Klassenzimmern, für die Kursstufen I und II: in der Aula, Unterrichtsende: 11:40 Uhr. Einen Gottesdienst zum Schuljahresbeginn gibt es nicht. Begrüßung der Fünftklässler: Dienstag, 14. September, in der Aula des Schulzentrums. Klasse 5a und 5b: 17 Uhr, Klasse 5c und 5d: 18 Uhr.

Es gelten die "3G-Regeln", Corona-Tests ab 16.30 Uhr in der Aula kostenlos möglich. Regulärer Unterricht ab Mittwoch, 15. September, Unterrichtsbeginn: 7.30 Uhr, Treffpunkt in den jeweiligen Klassenzimmern, Unterrichtsende: 13.30 Uhr. Einschulungsgottesdienst: Freitag, 17. September, in der Arche.

> Realschule: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: 7.30 Uhr, Treffpunkt im jeweiligen Klassenzimmer, Unterrichtsende: 12.40 Uhr. Begrüßung der Fünftklässler: Dienstag, 14. September, in der Aula, Uhrzeiten wurden den Eltern mitgeteilt, ebenso zum nach Klassen gestaffelten Unterrichtsende. Einen Gottesdienst zum Schuljahresbeginn gibt es nicht.

> Staatliches Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Internat (SBBZ) Luise von Baden: Grundschule Förderschwerpunkt Hören: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: 8 Uhr, Treffpunkt: Klassenzimmer, Unterrichtsende: 15.35 Uhr.

Grundschule Förderschwerpunkt Sprache: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: 8 Uhr, Treffpunkt: Klassenzimmer, Unterrichtsende: 15.35 Uhr. Sekundarstufe I: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: 8 Uhr, Treffpunkt: Klassenzimmer, Unterrichtsende: 15.35 Uhr.

Kaufmännische Sonderberufsfachschule: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: 8 Uhr, Treffpunkt: Klassenzimmer, Unterrichtsende: 15.35 Uhr. Begrüßung des neuen Jahrgangs: Mittwoch, 15. September, um 10.30 Uhr in der Aula des Internats, Haus C in Neckargemünd; im Anschluss regulärer Unterricht, Unterrichtsende: 15.35 Uhr.Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf Regelform: Begrüßung des neuen Jahrgangs: Dienstag, 15. September, 10.30 Uhr in der Aula des Internats, Haus C in Neckargemünd; im Anschluss regulärer Unterricht, Unterrichtsende: 15.35 Uhr. Schulkindergarten (SKIGA)/Wilde 13: Erster Tag: Montag, 13. September, Beginn: 8 Uhr, Treffpunkt: Gruppenraum, Ende: SKIGA: 14 Uhr, Wilde 13: 15.35 Uhr. Begrüßung des neuen Jahrgangs: Dienstag, 14. September, um 9.30 Uhr in den Gruppenräumen in Haus B. Ende: SKIGA: 14 Uhr, Wilde 13: 15.35 Uhr. Einen Gottesdienst zum Schuljahresbeginn gibt es nicht.

> SRH Stephen-Hawking-Schule: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: 8 Uhr, Unterrichtsende: 12,25 Uhr für erste bis fünfte Klassen, 13.10 Uhr für sechste bis neunte Klassen. Einen Gottesdienst zum Schuljahresbeginn gibt es nicht. Corona-Besonderheiten: Luftfilteranlagen in allen Klassen und Gemeinschaftsräumen.

Neckarsteinach

> Freiherr-vom-Stein-Schule: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: 8.15 Uhr, Treffpunkt: im Amphitheater hinter der Grundschule für die Klassenstufen eins bis vier, auf dem unteren Schulhof für die Klassenstufen sechs bis zehn. Begrüßung der Fünftklässler: Dienstag, 14. September. Klasse 5a: 15 Uhr auf dem mittleren Schulhof, Klasse 5b: 15.45 Uhr auf dem unteren Schulhof, bei schlechtem Wetter jeweils in der Aula. Maximal vier Teilnehmer pro Schüler. Anschließend circa 60 bis 90 Minuten Unterricht im Klassenzimmer. Regulärer Unterricht ab Mittwoch, 15. September.

Nußloch

> Lindenschule: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: für die Klassenstufe zwei: 8 Uhr, Treffpunkt am Haupteingang, für die Klassenstufe drei: 8.15 Uhr, Treffpunkt am Spielehäuschen, für die Klassenstufe vier: 8 Uhr, Treffpunkt auf dem Gehsteig am Steg zur Lindenschule. Unterrichtsende: für die zweiten und vierten Klassen 12.20 Uhr, für die dritten Klassen 12.35 Uhr.

> Schillerschule: Erster Schultag: Montag, 13. September. Unterrichtsbeginn: 8.30 Uhr, Unterrichtsende: 12 Uhr.

Sandhausen

> Friedrich-Ebert-Gymnasium: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: für die Klassenstufen sechs bis elf: 9.30 Uhr, für die Jahrgangsstufe zwei: 10.25 Uhr, Treffpunkt: Klassenzimmer, Jahrgangsstufe I und II in der Aula, Unterrichtsende: 14 Uhr. Begrüßung der Fünftklässler: Dienstag, 14. September in der Aula; Klasse 5a und 5b: 8 Uhr, Klasse 5c und 5d: 8.30 Uhr, Klasse 5e: 9 Uhr, anschließend regulärer Unterricht bis 13.10 Uhr. Schnelltestangebot in der Schule für Teilnehmer der Begrüßungsfeier am Montag, 13. September, von 15 bis 18 Uhr. Gottesdienst für die Klassenstufen fünf bis sieben: Mittwoch, 15. September, 8 Uhr, Kirche Heilige Dreifaltigkeit.

> Friedrich-Ebert-Werkrealschule: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: 9 Uhr, Treffpunkt im Freien mit jeweiligen Klassenlehrern vor dem Containerbau, Unterrichtsende: 11.10 Uhr. Begrüßung der Fünftklässler: Montag, 13. September, um 14.30 Uhr in der Schulsporthalle. Ab Dienstag, 14. September, Unterricht nach Stundenplan. Einen Gottesdienst zum Schuljahresbeginn gibt es nicht.

> Pestalozzischule, Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: 7.45 Uhr, Treffpunkt: Schulhof, Unterrichtsende: für die Klassenstufen zwei bis vier: 11.15 Uhr, für die Klassenstufen fünf bis neun: 12 Uhr. Einen Gottesdienst zum Schuljahresbeginn gibt es nicht.

> Theodor-Heuss-Grundschule: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: 8.30 Uhr, Treffpunkt: auf dem Schulgelände an den gewohnten Aufstellplätzen, Unterrichtsende: 12.05 Uhr. Einen Gottesdienst zum Schuljahresbeginn gibt es nicht.

Schönau

> Carl-Freudenberg-Schule: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: 8.35 Uhr, Unterrichtsende: 12.20 Uhr.

> Grundschule Altneudorf: Die Schule machte zum Schuljahresbeginn keine Angaben.

Spechbach

> Grundschule: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: 8.45 Uhr, Unterrichtsende: 12.10 Uhr. Einen Gottesdienst zum Schuljahresbeginn gibt es nicht.

Wiesenbach

> Panoramaschule: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: zweite Klassen: 7.50 Uhr, dritte Klasse: 7.40 Uhr, vierte Klassen: 7.40 Uhr, Treffpunkt: auf dem Schulgelände, Unterrichtsende: nach Stundenplan. Einen Gottesdienst zum Schuljahresbeginn gibt es nicht.

Wilhelmsfeld

> Christian-Morgenstern-Grundschule: Erster Schultag: Montag, 13. September, Unterrichtsbeginn: 8.45 Uhr, Unterrichtsende: 12.15 Uhr. Einen Gottesdienst zum Schuljahresbeginn gibt es nicht.