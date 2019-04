Region Heidelberg. (aham/cm/lew/luw) Wie streng verfolgen Städte und Gemeinden in der Region Müllsünder? Die RNZ hat vier Kommunen gefragt.

In Leimen gibt es regelmäßig Müllsammelaktionen der Stadt in Zusammenarbeit mit Flüchtlingen und der Lokalen Agenda. Notwendig sind diese Aktionen laut Michael Ullrich aufgrund von "gewissenlosen Zeitgenossen, die ihr Zeug einfach wegschmeißen, anstatt es bei der AVR abzugeben". Der Stadtsprecher meint: "Manche laden ihren ganzen Hausrat ab." Vor einiger Zeit habe man bei einer der Sammelaktionen sogar eine mehr oder weniger komplette Wohnzimmereinrichtung inklusive Schränken und Wohnwand gefunden. "Es lag sogar der Fernseher dabei", staunt Ullrich. Leider sei es selten möglich, die Müllsünder für ihr Fehlverhalten zu bestrafen. Zwar habe es auch schon Fälle gegeben, in denen auf Pappkartons Namensaufkleber zur eindeutigen Identifikation verhalfen, doch in der Regel blieben die Kosten für die Beseitigung bei der Allgemeinheit hängen. Die Entsorgung von "wildem Müll" ist laut Polizeiverordnung der Stadt Leimen eine Ordnungswidrigkeit. Im Prinzip gelte dies zwar auch für Zigaretten und Kaugummis, doch Ullrich schränkt ein: "So weit sind wir noch nicht." Wenn der Rathausplatz aber erst einmal schön gemacht sei, könnten auch hier Sanktionen drohen.

In Nußloch versucht man es erst mit Ansprechen. Wenn also jemand vor den Augen des Gemeindevollzugsdienst den Kaffeebecher wegwirft oder die Zigarette wegschnippst, wird derjenige gebeten, den Müll aufzuheben und zu entsorgen. "Und das reicht aus", berichtet Patric Henze vom kommunalen Ordnungsamt. "Mir ist kein Fall bekannt, bei dem wir ein Verwarngeld verhängt haben." Das Gleiche gilt für illegalen Unrat in Wald und Flur. Da liegt es aber meistens daran, dass es schwer ist, den Tätern auf die Schliche zu kommen. Versucht wird das aber durchaus. Henze: "Wir schauen genau hin." Erst vor wenigen Tagen führte das sogar zum Erfolg: In einem Berg von Schutt und Kassetten im Wald fanden sich auch Kontoauszüge. "Da haben wir dann die Polizei eingeschaltet", so Henze.

In Sandhausen wurden laut Martin Kirsch vom Ordnungsamt in den vergangenen Jahren keine Ordnungswidrigkeiten wegen weggeworfener Zigarettenstummel, Kaugummis oder ähnlichem registriert. Und wenn der Gemeindevollzugsdienst jemanden dabei erwischen würde, ziehe man den "Bußgeldkatalog für Umweltverstöße" des Landes heran. "Es kommt schon eher mal vor, dass Sperrmüll illegal entsorgt wird oder ein Müllsack aus dem Auto fällt", so Kirsch. In diesen Fällen habe man aber bisher nie herausgefunden, wer der Übeltäter war. Daher blieben die Folgen zumindest bei Müllablagerungen im öffentlichen Raum meist an der Gemeinde hängen: Der Bauhof entsorge den Unrat legal, aber eben auf Kosten der Kommune.

In Neckargemünd wird etwa jede fünfte Müllsünde aufgeklärt - letztes Jahr waren es zehn Fälle. "Wir schauen uns den Müll wie Fahnder an", berichtet Stadtsprecherin Petra Polte. Oft gelinge die Zuordnung durch persönliche Daten im Müll. Wie hoch die Strafe ausfällt, hängt davon ab, ob durch den Müll eine Gefahr für Menschen oder die Umwelt ausgeht. "Für eine Tüte mit Hausmüll werden 25 Euro fällig", sagt Polte. Für am Flussufer entsorgte Farben könnten es beispielsweise bis zu 500 Euro sein. Manchmal werde auch die Polizei eingeschaltet. Wichtig sei immer, dass Müll schnell beseitigt werde. "Sonst kommt zu einem kaputten Stuhl schnell noch ein altes Sofa", so Petra Polte. Oft sei Bürgern auch nicht klar, dass Sperrmüll angemeldet werden muss. Weggeworfene Zigarettenkippen und Kaugummis werden auch in Neckargemünd nicht verfolgt.