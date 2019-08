Wer in den nächsten Monaten in der Leimener Theodor-Heuss-Straße unterwegs ist, muss sich auf Umleitungen einstellen. Foto: Frenzel

Leimen/Wilhelmsfeld/Heiligkreuzsteinach. (RNZ) Gleich mehrere Baustellen erwarten die Bürger der Region rund um Heidelberg ab Montag. Ein Überblick:

Leimen-St. Ilgen: Die Bauarbeiten in der Theodor-Heuss-Straße gehen in die nächste Phase: Ab Montag, 26. August, wird zwischen der Straße Im Schussgarten und der Weberstraße mit dem Ausbau der Straße begonnen. Hierfür wird die Theodor-Heuss-Straße in diesem Abschnitt bis voraussichtlich 1. Dezember vollgesperrt.

Auf einer Länge von rund 200 Metern sollen laut der Stadt Leimen zunächst Ver- und Entsorgungsleitungen sowie der Gehweg erneuert werden. Des Weiteren sollen Parkplätze und Baumbeete neu angelegt werden, außerdem wird die Straßenbeleuchtung erneuert. Die Sanierungsarbeiten werden darüber hinaus genutzt, um im Sinne des schnellen Internets Leerrohre für Fibernetleitungen zu verlegen. Durchgeführt werden die Arbeiten von der Leimener Firma Häußler und Boileau Bau.

Die Arbeiten am Montag starten mit dem Abfräsen der Fahrbahn, anschließend wird mit den Maßnahmen zur Wasserleitungsnotversorgung begonnen. Eine Umleitungsstrecke für den motorisierten Verkehr ist ausgeschildert.

Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs sollten beachten, dass die Bushaltestellen "Siedlerstraße" und "Europaplatz" während der Bauphase nicht angefahren werden. Der Bus verkehrt über die Strecke Lenaustraße, Pestalozzistraße, Comeniusstraße und Franz-Schubert-Straße. Zeitweise kann es auch zu Beeinträchtigungen bei der Zufahrt zu Privatgrundstücken kommen. Rettungsdienste, Polizei und Feuerwehr sowie die Müllabfuhr sollen während der kompletten Bauphase mit lediglich leichten Einschränkungen rechnen müssen.

Wilhelmsfeld: Zwischen Wilhelmsfeld und Ziegelhausen wird die Landesstraße L596 am Montag, 26. August, für knapp zwei Wochen gesperrt. Wie die Stadt Heidelberg mitteilt, kann die Strecke zwischen Ortsausgang Peterstal und Langer Kirschbaum bis zum Freitag, 6. September, nicht passiert werden. Als Grund werden Forstarbeiten angeführt. Wer aus dem Neckartal den Luftkurort erreichen will, nimmt den Umweg über die Landesstraße L 535 durch Neckarsteinach und Schönau.

Der Verkehr in die umgekehrte Richtung wird über die Bundesstraße B3 und Schriesheim umgeleitet. Die Buslinie 34 der RNV in Fahrtrichtung Wilhelmsfeld und Heiligkreuzsteinach endet während der Sperrung an der Haltestelle Heidebuckelweg in Peterstal. Wer in dieser Zeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Odenwaldorte will, kann auf einen Ersatzverkehr ab Schriesheim Bahnhof mit Anschluss an die Linie 5 zurückgreifen. Nur die Haltestelle Langer Kirschbaum kann nicht angefahren werden.

Heiligkreuzsteinach: Pünktlich zum Schulanfang am Mittwoch, 11. September, soll alles fertig sein: Ab Montag, 26. August, wird die Kreisstraße K4120 zwischen Vorderheubach und dem Abzweig von der K4122 am Wanderparkplatz Potsdamer Platz erneuert. Die Sanierung des Asphalts auf der etwa 1,1 Kilometer langen Strecke lässt sich das Land rund 310.000 Euro kosten.

Damit das Gewerbegebiet Neuenacker jederzeit erreichbar ist, wird die Baustelle in zwei Abschnitte geteilt: Bis Dienstag, 3. September, wird vom Wanderparkplatz bis zum Gewerbegebiet gearbeitet, bis voraussichtlich Montag, 9. September, dann vom Gewerbegebiet bis zum Ortsteil Vorderheubach. Die Umleitung erfolgt in beiden Bauabschnitten über die K4122, Lampenhain und die L 535 nach Heiligkreuzsteinach. Auch die Buslinie 34 der RNV wird umgeleitet.