Von Agnieszka Dorn

Leimen-Ochsenbach. Wer derzeit durch Ochsenbach fährt, sieht sie schon: Sie leuchten in allen möglichen Farben, sind orange, grün, grau, gelb und sogar rötlich schimmernd. Die Rede ist von Kürbissen. Auf dem Hof der Familie Appel steht ein schön dekorierter Kürbiswagen, die Kürbissaison in der Region ist somit eingeläutet. Rund 45 Sorten haben die Appels in diesem Jahr geerntet. Und sie sind zufrieden.

Die Kürbissaison fängt im Spätsommer an und geht bis etwa November. Mit der Frostzeit endet sie. "Die Kürbisse sind dieses Jahr ganz toll gewachsen", sagt Landfrau Kornelia Appel vom Landhof in Ochsenbach. Im vergangenen Jahr waren die Hokkaidos aufgrund der Hitze kleiner ausgefallen, dieses Jahr sind sie wieder normal groß. Und wenngleich die Erde doch sehr trocken ist, wirkte sich dies nicht negativ auf die Ernte in Ochsenbach aus.

Ganz so schlimm mit der Hitze und Trockenheit wie im vergangenen Frühjahr und Sommer war es dieses Jahr zwar nicht. Aber das Frühjahr sei trocken gewesen und der Regen, der im Laufe der letzten Monate heruntergekommen sei, sei nicht richtig in die unteren Schichten der Erde eingedrungen, erklärt Kornelia Appel. "Wir bekommen den Klimawandel voll zu spüren", sagt sie. Die Appels haben die Kürbissamen just in dem Moment in die Erde gesteckt, als diese noch nass genug war. Dieses Jahr habe es richtig Spaß gemacht, sie zu ernten.

Trotz der noch warmen Spätsommertage sind die ersten Speisekürbisse schon sehr gefragt. Begehrt seien Hokkaido, Muskat oder Butternut, erzählt Kornelia Appel. Die drei Kürbissorten gehören zu den beliebtesten Speisekürbissen. Überwiegend werden leckere Suppen daraus gemacht. Es gibt aber noch viel mehr Sorten: Darunter Rouge Vif d’Etamps oder Blue Bubbard. Außerdem gibt es Schlangenkürbisse, die ähnlich wie die kriechenden Reptilien aussehen. Und wenn dann Ende Oktober an Halloween die bösen Geister ferngehalten werden sollen, wird so mancher Hokkaido mit einer gruseligen Fratze vor den Häusern stehen.