So wie hier in Leimen haben Bürger in vielen Orten in Gemeinderatssitzungen das erste Wort. Foto: Frenzel

Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Am Anfang oder am Ende? An dieser Frage scheiden sich die Geister, wenn es um die Fragezeit für Bürger in Gemeinderatssitzungen geht. Es gibt keine einheitliche Regelung. Vorab: In allen Kommunen rund um Heidelberg sind die Einwohner nicht nur zum Zuschauen und Zuhören verdammt, sondern sie können auch selbst Fragen stellen. Mancherorts müssen sie sich hierfür jedoch lange gedulden und Sitzfleisch beweisen, weil die Bürgerfragestunde ganz hinten auf der Tagesordnung steht. Warum eigentlich? Die RNZ hat nachgefragt.

Die Mehrheit der Kommunen hat die Bürgerfragestunde an den Anfang gelegt – nämlich Dossenheim, Eppelheim, Gaiberg, Leimen, Meckesheim, Neckargemünd, Nußloch, Schönau, Spechbach und Wiesenbach. In Gaiberg ist die Fragezeit vor etwa sechs Jahren vom Ende an den Anfang gerückt. "Es ist richtig, die Bürger nicht bis zum Schluss warten zu lassen", meint auch Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel. "Bei uns gehen manche Sitzungen extrem lange." In Nußloch sieht Bürgermeister Joachim Förster die Gefahr, dass eine Fragestunde am Ende zu viel Unmut führt. Er überlegt sogar, ob er auch die Mitteilungen der Verwaltung an den Anfang der Sitzung legt.

"Wir wollen aber auch, dass die Bürger die Sitzung miterleben und sich danach zu Beschlüssen äußern können", erklärt hingegen Heiligkreuzsteinachs Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl, warum dort die Fragezeit am Ende liegt. "Sonst müssten die Bürger bis zur nächsten Sitzung warten, um Fragen stellen zu können." Sandhausens Bürgermeister Georg Kletti sieht bei dieser Variante den weiteren Vorteil, dass manche Fragen im Laufe der Sitzung beantwortet und dann nicht mehr gestellt werden müssen.

So sieht es auch Edgar Knecht. "Wir haben aber beides schon probiert, also die Fragezeit an den Anfang und ans Ende zu legen", erzählt der Lobbacher Bürgermeister. Bei der Variante am Anfang der Sitzung gebe es zudem das Problem, dass oft Fragen zu Tagesordnungspunkten gestellt werden. Eine Beeinflussung der Räte müsse aber unterbunden werden. Zudem bestehe die Gefahr, dass der Bürgermeister eine Antwort gibt, die nicht mit dem Gemeinderat abgestimmt ist. Vor vielen Jahren sei deshalb entschieden worden, dass das Ende die bessere Variante sei – zumal die Sitzungen meist keine zwei Stunden gehen würden. "So kann der Bürger die Diskussion verfolgen und danach Fragen stellen", sagt Knecht. Auch vor den Sitzungen gebe es genügend Möglichkeiten, sich zu informieren. So beantworte er auch samstags beim Heckenscheren oder Straßefegen Fragen, schmunzelt Knecht.

"Unsere Sitzungen gehen auch nicht so lange, sodass die Bürger nicht ewig warten müssen", meint Mauers Bürgermeister John Ehret. Nach 60 bis 90 Minuten sei in der Regel Schluss. "Man kann erwarten, dass sich ein Bürger das antut", so Ehret. Außerdem lasse er auch mal bei Tagesordnungspunkten Betroffene aus den Zuhörerreihen zu Wort kommen. "Da gehe ich nicht so streng nach der Gemeindeordnung", betont Ehret.

In Wilhelmsfeld sei die Regelung "historisch gewachsen", erklärt Bürgermeister Christoph Oeldorf. "Am Ende können die Bürger frei zu allen Themen fragen", sieht er einen weiteren Vorteil der Variante. "Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht." Auch er sieht den positiven "Nebeneffekt", dass Bürger die ganze Sitzung miterleben.

Dass die Bürger warten müssen, hat im hessischen Neckarsteinach einen anderen Grund: "Innerhalb der Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung sind laut der hessischen Gemeindeordnung keine Fragen von Bürgern zugelassen", erklärt Bürgermeister Herold Pfeifer. Es sei schon einmal versucht worden, eine halbe Stunde vor Sitzungen eine Bürgerfragestunde anzubieten. Wenn diese aber schnell zu Ende sei, müssten alle warten. Denn die Sitzung dürfe nicht früher beginnen als angekündigt.

Eine pfiffige Sowohl-als-auch-Lösung hat Bammental gefunden: Als er 2010 anfing, wechselte die Bürgerfragestunde mit jeder Sitzung zwischen Anfang und Ende der Tagesordnung, erinnert sich Bürgermeister Holger Karl. Da aber beides sinnvoll sei, sind Fragen inzwischen am Anfang und am Ende der Sitzung möglich. "Wenn Bürger mit ihrem Anliegen drei Stunden warten müssen, hält sich die Begeisterung in Grenzen", erklärt Karl, was für den Beginn der Sitzung spricht. Zum Beispiel Eltern mit Kindern könnten nicht so lange warten. "Wir wollen aber auch, dass Bürger sich am Ende zu Tagesordnungspunkten äußern können", so der Bürgermeister. Deshalb sei auch das Ende sinnvoll.