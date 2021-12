Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Wie schmuddelig sind die Bahnhöfe in der Region? "Als Bahnfahrerin ist mir aufgefallen, dass die Bahnhöfe im Umkreis in den letzten Wochen stark verschmutzt sind", schrieb eine Leserin unlängst an die RNZ und nannte unter anderem die Stationen Bammental, Reilsheim und Neckargemünd-Altstadt als Beispiele. Die Abfalleimer würden mit Pizzakartons und anderen Fastfood-Behältnissen überquellen und der Müll, der nicht mehr hineinpasst, werde vom Wind auf dem Bahnsteig verteilt. Kleidung und Flaschen sowie Getränkedosen würden im Gleisbett liegen.

Am Altstadt-Bahnhof in Neckargemünd würden zudem die Graffitis sehr häufig wechseln. "Da liegt der Verdacht nahe, dass sich die Bahnhöfe gut für allabendliche Treffen eignen, um dort abzuhängen und zu feiern", so die Leserin aus Bammental. "Die Bahnhöfe sind beleuchtet, man kann sich unterstellen und ist meist ungestört." Weitere ähnliche Schilderungen erreichten die RNZ in jüngster Zeit. Tatsächlich hat die Bahn nach eigenen Angaben schon reagiert.

Neckargemünds Stadtsprecherin Petra Polte bestätigt: "Die Sauberkeit der Bahnhöfe ist auch in Neckargemünd immer wieder ein Problem." Es würden daher auch regelmäßig Beschwerden bei der Stadt eingehen. Für die Unterhaltung der Bahnhöfe sei die Bahn verantwortlich, und die Stadt nehme, wenn es notwendig ist, immer wieder entsprechend Kontakt mit der Bahn auf. "Selbst tun können wir allerdings nichts", meint Polte. "Unsere Plakate, die wir zur Verschönerung der Unterführung aufgehängt hatten, wurden auch zerstört."

In Leimen ist der Stadt für den Bahnhof St. Ilgen/Sandhausen im Hinblick auf Schäden und Vermüllung immerhin "nicht mehr als sonst auch bekannt", wie Stadtsprecher Michael Ullrich berichtet. Die Sauberkeit der Bahnhöfe sei ein Dauerthema, das immer wieder diskutiert werde. "Wenn sich jeder an die Regeln halten würde, hätten wir diese Probleme nicht", meint Ullrich. Sandhausens Gemeindesprecher Jochen Denker ergänzt, dass der Bahnhof zwar auf Leimener Gemarkung liege, aber man mit den Kollegen Stadtverwaltung Leimen im Austausch stehe. Gleiches gelte für die zuständigen Polizeidienststellen. Schäden durch Vandalismus oder überquellende Mülleimer seien aber in jüngerer Vergangenheit nicht bekannt. Dasselbe berichten die Gemeinden Bammental und Mauer für ihre Bahnhöfe. Es gebe keine Beschwerden, heißt es aus den Rathäusern. Die Mülleimer seien zwar voll, aber da sei die Bahn zuständig.

In Meckesheim unterstützt die Gemeinde die Bahn. "Mangelnde Sauberkeit oder Vandalismusschäden sind im Bereich der Bahnunterführung keine vorhanden", so Meckesheims Bürgermeister Maik Brandt. "Sicherlich resultiert dies daraus, dass unser Bauhof zweimal wöchentlich die Unterführung reinigt und die Mülleimer leert." Bei größeren Verschmutzungen wie Fäkalien oder Graffiti komme der Hochdruckreiniger natürlich auch außerhalb des Intervalls zum Einsatz. Im Jahr 2021 sei dies zweimal der Fall gewesen. "Die Reinigung des Bahnsteigs und der Treppe zu den Gleisen 2 und 3 liegt in der Obhut der Deutschen Bahn", erklärt Brandt. "Selbstredend hat aber auch unser Bauhof, insbesondere bei der Treppe zu den Gleisen 2 und 3, ein wachsames Auge und beseitigt auch da, sofern dies erforderlich ist, größere Verschmutzungen." Die Gemeinde würde schnelle Rückmeldung aus der Bevölkerung erhalten und versuche, diesen zeitnah nachzugehen.

Und was sagt die Bahn? Eine Sprecherin geht trotz Nachfrage nicht explizit auf die Situation an Bahnhöfen in der Region ein, sondern erklärt lediglich: "Unsere Bahnhöfe und Stationen sind wichtiger Teil der Mobilität unserer Gesellschaft. Uns ist es wichtig, dass sich unsere Gäste an unseren Bahnhöfen wohlfühlen." Jährlich wende die Bahn einen hohen zweistelligen Millionenbetrag für die Reinigung der Bahnhöfe auf. Die Abfallbehälter würden an den Stationen in der Region standardmäßig zwei- bis dreimal monatlich gereinigt. "Stichprobenartig haben wir die Kontrollen an den Stationen erhöht, an denen wir mit der Durchführung der Reinigung nicht zufrieden waren und steuern entsprechend nach", so die Sprecherin. "Ein Thema, bei dem wir eng mit der Bundespolizei zusammenarbeiten, ist die Zunahme von Vandalismus." Die Bahn appelliere an Fahrgäste, sich respektvoll anderen Mitreisenden gegenüber zu verhalten und die Stationen so zu verlassen, wie sie sie auch vorfinden möchten.