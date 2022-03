Region Heidelberg. (luw/cm) Die RNZ hat bei einem Heizölhändler und bei einem Heizungsbauer nachgefragt, wie sich die Energiepreise auf ihre Arbeit auswirken:

> Heizungsbauer: Andreas Schilling vom gleichnamigen Unternehmen für Heizung und Sanitär in Sandhausen erhält nach eigenen Worten bereits seit etwa eineinhalb Jahren zunehmend Anfragen für die Umrüstung bestehender Heizanlagen, die häufig mit Gas betrieben werden. Dies hänge wohl auch mit einer guten Förderung durch öffentliche Gelder zusammen. Doch von einem Heizungshersteller habe er nun erfahren: "Quasi seit in der Ukraine vor zwei Wochen die ersten Bomben fielen, steht bei ihm das Telefon nicht mehr still: Die Leute wollen weg vom Gas." Sein Unternehmen beobachte einen "sehr starken Trend in Richtung Wärmepumpe". Diese wird mit Strom betrieben. Luft-Wasser-Wärmepumpen "ziehen" die Restwärme aus der Umgebungsluft und komprimieren diese. "Das läuft durchaus stabil bis etwa minus 20 Grad Außentemperatur", so Schilling. Zu beachten sei bei einer Umrüstung auf eine Wärmepumpe die Größe der bestehenden Heizkörper im Gebäude: Wenn diese groß genug seien und man die Temperatur "relativ konstant" einstelle, funktioniere der Umstieg. Auch die Kombination einer bestehenden Gasheizung mit einer Wärmepumpe sei möglich. Doch vor allem Corona-bedingte Lieferprobleme sowie volle Auftragsbücher bei den Installateuren sorgten dafür, dass man derzeit mindestens drei Monate bis zum Einbau einer solchen Anlage warten müsse. Eine andere Alternative zum Heizen mit Gas oder Öl sind Pellets: Heizungen mit dem aus Holz bestehenden Brennstoff bietet Schillings Firma aber nicht an. "Wir mussten uns in Sachen technischer Kompetenz irgendwann entscheiden – und wir glauben, dass sich auf Dauer bei uns in der Region die Wärmepumpe durchsetzt." So sei man mit Pellets – ähnlich wie bei Gas und Öl – eben doch wieder von einem Rohstoff abhängig: nämlich vom Holz.

> Heizölhändler: Peter Stern aus Dossenheim beobachtet, dass der Bedarf zwar hoch sei, jedoch nur geringe Mengen bestellt würden. Bereits im vergangenen November hatte die RNZ vor dem Hintergrund der UN-Klimakonferenz in Glasgow und der damals schon hohen Energiepreise mit ihm gesprochen: Da kostete der Liter Heizöl um die 90 Cent – jetzt seien es 1,50 Euro, so Stern. "Viele merken, dass sie fast kein Öl mehr haben und bestellen jetzt eben eher 1000 statt 5000 Liter." Er habe zum Glück "gut eingekauft", weshalb er aktuell stets proportional zu den Bestellungen seiner Kunden eher kleine Mengen kaufe. Etwaigen Zorn über die derzeit hohen Preise bekomme er bei seinen Kontakten eher nicht zu spüren: "Die Leute sind eher froh, dass noch was da ist, weil sie Angst haben, dass der Russe den Hahn abdreht." Insgesamt sei er zuversichtlich, so Stern: "Wenn sich die Lage in der Ukraine beruhigt, fällt auch der Ölpreis wieder."

Ein weiterer Heizölhändler aus der Region, der namentlich nicht genannt werden will, erklärt, dass er bei größeren Bestellmengen wie 10.000 Liter nur noch Stammkunden bedienen könne: "Es gibt zwar noch genug Öl auf dem Markt und wir erhalten zugesagte Mengen auch, aber wir können sie nicht verschleudern." Sonst könnten Kunden mit einem leeren Tank vielleicht irgendwann nicht bedient werden. "Panikkäufe sind aber nicht angebracht", so der Händler.