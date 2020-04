Region Heidelberg. (bmi) Spielzeug, Kinderbücher, Küchengeräte, Garderoben, Stühle, Besteck und sonstiger Hausstand: Überall sind sie gerade zu finden, die Kisten mit all den Dingen, die deren Besitzer nun flugs loswerden wollen. Der Frühjahrsputz lässt grüßen – und weil Corona-Zeit auch Heimarbeits-Zeit bedeutet, nimmt der saisonale Entrümpelungswahn dieses Jahr auch in der Region rund um Heidelberg neue Dimensionen an. Nur: Was passiert mit dem Unrat? Was wird derzeit abgeholt – und was nicht? Alles zur aktuellen Mülllage.

> Diese Abfälle werden weiter abgeholt: "Die Behälterabfuhr findet uneingeschränkt statt", schreibt die AVR Kommunal GmbH in einer Mitteilung. Auch Sperrmüll- und Altholz werden nach vorheriger Anmeldung weiter wie gewöhnlich abgeholt. Nur: Beim Ausmisten kommt meist mehr zusammen, als in eine gewöhnliche Grüne Tonne passt. Entsprechende stehen derzeit viele Kisten samt Büchern und ähnlichem auf den Gehwegen. "Wir bitten darum, auf Beistellungen zu verzichten. Denn gerade aufgrund der angespannten Personalsituation sind Zusatzleistungen kaum zu meistern", betont jedoch die AVR. Entsprechend sollen Kartonagen solange auf dem Privatgrundstück zwischengelagert werden, bis sich die Situation entspannt hat. Bedeutet im Endeffekt: eher "Ummisten" statt Ausmisten.

> Diese Dienste sind derzeit eingestellt: Seit Beginn der Coronakrise sind die Abfuhr von Elektrogeräten, Metallschrott und Alttextilien bis auf Weiteres eingestellt. Auch die kostenlose Sammlung von Schadstoffen ist derzeit ausgesetzt – mit dem Aussortieren von Lacken, Rostschutzmitteln oder Spraydosen kann und sollte man also warten. Die AVR-Anlagen und Deponien im Rhein-Neckar-Kreis sind ebenfalls geschlossen.

> Dieser Service wird ab heute angeboten: Der Frühling ist da, die Natur explodiert und die Menschen treibt es ins Grüne. "Die Leute sind zu Hause, haben Zeit und arbeiten in ihrem Garten", weiß auch Gerhard Barthel, Bereichsleiter der AVR-Entsorgungslogistik. Die logische Folge: Es sammelt sich Grünschnitt an. Sehr viel Grünschnitt. "Bei uns sind sehr viele Anfragen in diese Richtung eingegangen", bestätigt auch AVR-Sprecher Tim Heringer. Da – wie sonst üblich – Grünschnitt bei den AVR-Deponien nicht abgegeben werden kann, gibt es nun vorerst eine andere Lösung: Ab dem heutigen Montag, besteht die Möglichkeit, Grünschnitt am Grundstück abholen zu lassen – mit vorheriger Anmeldung, aber gebührenfrei. Angenommen werden ausschließlich Strauch- und Baumschnitt bis maximal vier Kubikmeter, nicht aber Rasenschnitt oder Laub. Letzteres gehöre wie der übliche Biomüll in die braune Biotonne. Der Grünschnitt darf nicht in Säcken verpackt werden und sollte am Abholtag bereits ab 5 Uhr frei zugänglich an der Grundstücksgrenze positioniert sein.

Info: Anmeldung von Grünschnitt unter Telefon 0 72 61 / 93 13 10, per E-Mail an auftragsannahme@avr-kommunal.de