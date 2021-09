Von Sabrina Lehr

Region Heidelberg. Kommunen erheben Steuern in unterschiedlichen Bereichen. In loser Folge beleuchtet die RNZ diese lokalen Kosten in der Region rund um Heidelberg. Den Auftakt macht die Hundesteuer. In jeder Gemeinde müssen Hundehalter für ihre treuen – und in dieser Hinsicht auch teuren – Gefährten eine jährliche Abgabe entrichten. Die Höhe dieser Steuer legt dabei jede Stadt und jede Gemeinde selbst fest.

Häufig bildet der Jahresbetrag für den ersten Hund pro Haushalt den Basissatz, der dann für weitere Vierbeiner im Haushalt vervielfacht wird. Ein besonders hoher Steuersatz wird in aller Regel für sogenannte Kampfhunde erhoben. Die baden-württembergische Kampfhundeverordnung listet als solche die Rassen American Staffordshire Terrier, Bullterrier und Pit Bull Terrier auf. Für Zwingerhunde – häufig Zuchthunde – wird oft eine Gruppenpauschale erhoben. Von der Steuer befreit sind meist Blinden-, Therapie- und Rettungshunde und mitunter auch Vierbeiner aus Tierheimen.

Hintergrund Je größer die Kommune, desto mehr gemeldete Hunde. Das gilt auch für die Region. Gerechnet pro 1000 Einwohner ergibt sich ein anderes Bild. lesa Hunde/1000 Einw. Gaiberg 95,32 [+] Lesen Sie mehr Je größer die Kommune, desto mehr gemeldete Hunde. Das gilt auch für die Region. Gerechnet pro 1000 Einwohner ergibt sich ein anderes Bild. lesa Hunde/1000 Einw. Gaiberg 95,32 Heiligkreuzsteinach 94,13 Lobbach 82,11 Meckesheim 78,11 Wiesenbach 74,96 Mauer 72,96 Spechbach 70,28 Schönau 68,22 Wilhelmsfeld 63,83 Bammental 58,49 Neckargemünd 57,23 Neckarsteinach 57,08 Nußloch 53,68 Sandhausen 53,59 Leimen 44,67 Eppelheim 44,84 Dossenheim 40,50 Heidelberg 28,83

[-] Weniger anzeigen

> Am teuersten leben Hundefreunde im Heidelberger Umland in Wilhelmsfeld – vorausgesetzt, der Vierbeiner ihrer Wahl ist nicht als Kampfhund gelistet. 102 Euro sind im Luftkurort für den Ersthund zu berappen, mit 204 Euro doppelt so viel für den Zweithund. Teurer ist es nur in Heidelberg: Dort fallen für den Ersthund jährlich 108 Euro an. Der Jahresbetrag für den Kampfhund ist dagegen in Dossenheim am höchsten: 618 Euro. Jeder weitere Kampfhund kostet genauso viel. Da geht es aber auch anders: Für den zweiten beziehungsweise jeden weiteren Kampfhund pro Haushalt muss in Leimen, Bammental, Spechbach und Wiesenbach der doppelte Betrag gezahlt werden – 1200 statt 600 Euro.

> Am günstigsten lebt der Hundesteuerzahler in Nußloch und Lobbach. 72 Euro fallen in beiden Orten für den Ersthund an. Das doppelte – also 144 Euro – muss dort für jeden weiteren Hund im Haushalt gezahlt werden. Lobbach macht im übrigen keinen Unterschied zwischen normalen und gelisteten Hunden, während Nußloch für die als gefährlich eingestuften Hunderassen den viereinhalbfachen Ersthundewert verlangt. Auch Sandhausen – Basissteuer: 84 Euro – macht keinen Unterschied zwischen "normalen" und "gefährlichen" Hunden. Was speziell den Zweithund angeht, ist Neckarsteinach am günstigsten. Dort werden für den zweiten Vierbeiner im Haushalt lediglich 120 Euro eingefordert, 30 Euro mehr als die 90 Euro für den Ersthund.

> Die meisten Hunde in der Region (siehe auch "Extra") sind mit rund 1200 Vierbeinern in Leimen gemeldet. Auf dem zweiten Platz rangiert Sandhausen mit 822 Hunden vor Eppelheim mit 685.

> Die wenigsten Hunde gibt es in Spechbach. Hier leben laut Rathaus 122 Vierbeiner. In Lobbach sind 195 Hunde registriert, in Wilhelmsfeld 201.

> Die meisten Kampfhunde sind unangefochten in Leimen gemeldet: 31 Tiere sind dem Rathaus bekannt. Das sind übrigens mehr Kampfhunde als im Rest der Region zusammen: In den weiteren 16 Orten des Umlands sind insgesamt 23 Kampfhunde gemeldet – wobei ja nicht alle Kommunen die Kampfhunde gesondert erfassen. Mit sechs Tieren leben die zweitmeisten gemeldeten Listenhunde in Sandhausen – nur einer weniger in Lobbach.

> Am meisten Hundesteuer hat rund um Heidelberg im vergangenen Jahr Leimen eingenommen: rund 123.500 Euro. 2021 kalkuliert das Leimener Rathaus mit 128.000 Euro aus der Hundesteuer. Deutlich abgeschlagen auf dem zweiten Rang liegt Neckargemünd, wo 2020 rund 68.000 Euro Hundesteuer flossen – in diesem Jahr sollen es 65.000 sein. In Sandhausen kam man 2020 auf rund 64.700 Euro, in diesem Jahr beträgt der Planansatz 64.500 Euro.

> Am wenigsten Hundesteuer floss 2020 mit 10.190 Euro in die Spechbacher Gemeindekasse; in diesem Jahr kalkuliert der Ort mit 11.300 Euro. Den zweitletzten Platz unter den 17 Orten der Region nahm Lobbach mit 14.400 Euro im vergangenen Jahr ein; mit 15.000 Euro kalkuliert man dort im laufenden Jahr. Auf dem drittletzten Rang landet Wiesenbach mit 17.842,50 Euro an Hundesteuer-Euro im Jahr 2020 und geplanten 19.000 in diesem Jahr.