Groß waren die Spendenberge in der Region – so wie hier in der Eppelheimer Rhein-Neckar-Halle. Foto: Geschwill

Region Heidelberg. (cm) Gigantisch war die Hilfsbereitschaft im Juli nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen auch in der Region rund um Heidelberg. Spontan bildeten sich mehrere Initiativen, die Sachspenden annahmen. Und der Andrang war riesengroß. Doch was ist eigentlich aus den Spendenbergen geworden? Tatsächlich erreichte bisher nur ein kleiner Teil die Betroffenen, wie die RNZ nun erfuhr.

Besonders groß war der Ansturm am Samstagmorgen nach der Flutkatastrophe in Eppelheim. Dort hatte Ilona Schumacher tags zuvor ihre Freunde und Bekannten über "Whatsapp" zu einer kleinen Sammelaktion an der Rhein-Neckar-Halle aufgerufen. Dieser Aufruf landete im sozialen Netzwerk "Facebook" – und war somit außer Kontrolle geraten. "Es war abartig", blickt Schumacher zurück. "Auf einmal standen die Massen da." Schumacher und ihre Helfer fuhren gegen Mittag mit fünf vollen Transportern los. An Bord: Lebens- und Putzmittel, Körperpflegeprodukte,, Windeln und Wasser. Das Ziel: der weniger betroffene Ort Zülpich bei Euskirchen. Der Kontakt kam über eine Bekannte zustande. Von dort aus wurden aber auch Flutopfer von der Tafel unterstützt. "Wir haben unsere Sachen sehr gut untergebracht", meint Schumacher. "Wir sind heilfroh, dass wir nicht die großen Sammlungen angesteuert haben." Weniger schön sei gewesen, dass Menschen in Eppelheim alte Gegenstände wie Stehlampen oder Lattenroste loswerden wollten. "Manche haben daheim entrümpelt, aber wir waren dankbar um jede Spende", so Schumacher.

Nach deren Abfahrt hatte der Eppelheimer Motorsportclub (MSC) die Spenden entgegengenommen. "Etwa 30 Prozent waren nicht brauchbar", bestätigt Karlheinz Perschewski vom MSC. "Aber die meisten haben es gut gemeint." Der MSC wollte eigentlich sonntags im Bekanntenkreis sammeln, sagte diese Aktion nach dem Samstags-Ansturm aber ab. Trotzdem seien Sachspenden aufs Vereinsgelände gestellt worden. Noch am Samstagabend und am Sonntag und machten sich Transporter einer Heidelberger Umzugsfirma auf den Weg ins Flutgebiet, doch es blieb trotzdem viel übrig. Mitglieder sortierten alles.

Lange war die Hoffnung groß, dass die Spenden doch noch ins Flutgebiet gebracht werden können. "Es hieß immer, dass wir noch warten sollen", erzählt Perschewski. "Irgendwann konnten wir aber nicht länger warten." Lebensmittel drohten zu verderben. Vor etwa zwei Wochen wurde dann entschieden, die Spenden an die Tafel und das Rote Kreuz in der hiesigen Region sowie die Heidelberger Dienste weiterzugeben. Bettdecken und Kopfkissen zum Beispiel mussten entsorgt werden, Lebensmittel, Kleider, Schuhe, Spielsachen und Geschirr wurden jedoch angenommen. "Es ist alles in guten Händen gelandet, die Sammlung war nicht umsonst", so Perschewski. "Die Organisationen waren froh."

Adriana Dobihal hat die meisten Spenden hingegen noch. "Wir sind überschüttet worden", erinnert sie sich. Nach ihrer Sammlung in Bammental hat sie einen kleinen Teil an den ebenfalls aus Neckargemünd stammenden Manfred Gabler weitergegeben, der schon mehrmals im Flutgebiet war. "Eigentlich wollten wir selbst hinfahren, doch dann wurde ja überall die Annahme gestoppt", blickt Dobihal zurück. Stattdessen wurde alles sortiert – und aussortiert. "Manche Säcke mit Kleidung waren nass", erzählt sie. Am Ende sei aber nur ein kleiner Teil, etwa zehn Prozent, entsorgt worden.

Weit über 100 Umzugskartons mit Kleidung und Schuhen aller Größen sowie Spielsachen sind noch eingelagert. "Das ist keine dauerhafte Lösung", weiß Dobihal. "Aber aktuell wird nichts angenommen." Sie hofft, dass sich dies im Herbst oder Winter ändert. "Wenn nicht, muss ich ein anderes Projekt suchen", so die Neckargemünderin. Ein ursprünglich angedachter Flohmarkt sei wegen des großen Aufwandes unmöglich. "Der Sinn wird nicht verfehlt", verspricht Dobihal. "Das ist etwas schade, es ist aber auch schön, dass so viele geholfen haben."