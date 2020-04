Von Benjamin Miltner, Anja Hammer und Christoph Moll

Region Heidelberg. Ein Osterspaziergang ist etwas Schönes. Das wusste schon Goethe. Und das Gute ist: Er ist auch in diesem Jahr möglich – trotz der Coronakrise. Die Behörden empfehlen ausdrücklich, keine weiten Fahrten zu unternehmen, sondern quasi "vor der Haustür" zu bleiben. Die RNZ hat vier Rundwanderwege in der Region getestet.

Auf den Spuren der Steinbrecher

> Start/Ziel: Parkplatz am Steinbruch Leferenz in Dossenheim, Am Neuberg 12. > Länge: 6,2 Kilometer.

> Markierung: Runde der DJK Dossenheim, blaues Dreieck an Schildern und Bäumen.

> Schwierigkeit: mittel.

> Charakteristik: Auf und Ab durch Steinbruch, Wald und Weinberg.

> Beschreibung: In Etappen aufwärts geht es durch den stillgelegten Steinbruch, zunächst auf Asphalt, später auf Schotter und Waldwegen. Links und rechts liegen eine Pferdekoppel, ein Biotop, Skulpturen eines Bildhauers, Loren der alten Feldbahn, Sprengschutzbunker und beeindruckende Felsformationen. Man fühlt sich wie im Wilden Westen. Oder in einem Karl-May-Film. Aufmerksame Beobachter erfreuen sich, wie die Natur den Lebensraum seit einigen Jahrzehnten zurückerobert. Am Ende des Bruchs wartet ein lohnenswerter Ausblick über Dossenheim, die Rheinebene bis hin zum Pfälzer Wald. So weit wird nicht gelaufen, stattdessen geht es jetzt in den Odenwald. Über den Wanderparkplatz "Drei Eichen" gelangt man zur Hellenbachhütte samt Quelle – Zeit zum Erfrischen! Im runden Bogen geht es nun meist abwärts, später wieder heraus aus dem Wald, vorbei an heimeligen Kleingärten und Weinbergen zurück zum Ausgangsort.

Auf den Spuren der Kaiserin Sissi

> Start/Ziel:Waldparkplatz "Langer Kirschbaum" an der Landesstraße L 596 zwischen Wilhelmsfeld und Ziegelhausen.

> Länge: 5,2 Kilometer.

> Markierung: W 6 in weißer Schrift an Bäumen

> Schwierigkeit: leicht.

> Charakteristik:Angenehmer Wanderweg mit Infotafeln und Aussichten.

> Beschreibung: Diese Tour rund um dem den Luftkurort verläuft als Höhenweg immer rund 500 Meter über dem Meeresspiegel. Als erste Station geht es zum Geigersheidsattel. Eben konnte man noch einen Blick auf den Königstuhl erhaschen, nun bietet die Grillhütte eine erste Rastmöglichkeit. Weiter geht es zum Holzapfelbaum. Hier beginnt der Waldlehrpfad "Philosophenweg" – die Heidelberger haben kein Exklusivrecht auf diesen Namen. Auf 24 Tafeln werden Naturthemen und Bäume wie die Aspe, Küstentanne oder der Hexenbesen erklärt. Am gleichnamigen Parkplatz lädt eine Sitzgruppe mit Blick über die Hügel und Täler des Ortes zum Verweilen ein. Wenige Meter zuvor geht es am Sissi-Stein vorbei. Die österreichische Kaiserin verbrachte 1885 eine Kur in Heidelberg und soll am Ostersonntag vor 135 Jahren mit ihrer Tochter Valerie nach Wilhelmsfeld gewandert sein. Die angedachte Einkehr im Schriesheimer Hof fiel indes aus: Sissi war Vegetarierin – das gab es auch damals schon – und der von dem Rang seiner angekündigten Gäste unwissende Wirt weigerte sich, mitgebrachte Speisen in seinem Haus zu akzeptieren. Am Ende tafelte die Kaiserin im Pfarrhaus – an Ostern 2020 muss die Einkehr leider aus anderen Gründen ausfallen... Stattdessen folgt der einzige echte Anstieg, der auf schmalem Pfad und weichem Waldboden aber angenehm zu begehen ist. Zu linker Hand folgt eine "Bodendauerbeobachtungsfläche". Das Wortungetüm steht für die Erforschung von Waldschäden und -ernährung. Die Autogeräusche der nahen Landesstraße künden das nahe Ziel an, schnell ist der Parkplatz erreicht.

Auf den Spuren der Römer

> Start/Ziel: Parkplatz am Sportplatz in Wiesenbach, Hauptstraße 96.

> Länge: 5,8 Kilometer.

> Markierung: gelbe Eins in einem Kreis an Bäumen und auf Schildern.

> Schwierigkeit: mittel.

> Charakteristik: Mix aus Wegen durch Streuobstwiesen und Wald.

> Beschreibung: Die Wanderung führt zunächst durch das Neubaugebiet am Langenzeller Buckel. Der Name ist Programm: Hier geht es gleich stramm bergauf. Aber ehe man aus der Puste ist, wird es schon deutlich flacher. Außerdem lenken Auge und Nase vom Aufstieg ab: Blühende Obstbäume sorgen für ein prächtiges Bild und einen ebenso guten Duft. Dann geht es in den Wald. Und hier ist Vorsicht geboten: An der ersten größeren Kreuzung ist der Wegweiser umgefallen. Hier sollte man links abbiegen. Etwa drei Kilometer nach dem Start lohnt sich ein Abstecher nach rechts zur früheren Römersiedlung, die nicht direkt am Wanderweg liegt. Von dem römischen Gutshof sind noch die Grundmauer erhalten. Tafeln informieren über die Geschichte. Bevor es weitergeht, sollte man noch 20 Meter weiter zum sogenannten Nonnenbrunnen laufen, der vor sich hin plätschert. Hier lohnt sich eine Rast auf einer Bank. Wieder zurück auf dem Wanderweg, geht es nun ein kleines Stück auf einem schmalen Pfad durch den Wald. Vorbei an der Herrenwaldhütte führt der Weg zurück auf Streuobstwiesen und durch das Dorf zurück zum Sportplatz.

Auf den Spuren der Natur

> Start/Ziel: Parkplatz am Marktplatz in der Ortsmitte von Heiligkreuzsteinach.

> Länge: 7,4 Kilometer.

> Markierung: H 1 in weißer Schrift an Schildern und Bäumen.

> Schwierigkeit: anspruchsvoll.

> Charakteristik: Mischung aus steilen und gemütlichen Abschnitten durchs Tal.

> Beschreibung: Nach ein paar Hundert Metern durch das Dorf steht der Wanderer vor der Wahl: links in den Wald oder geradeaus ins Tal. Hier sollte man zunächst den etwas knackigen Anstieg durch den Wald wählen. Hier ist es mucksmäuschenstill und man kann ganz tief in die Natur eintauchen. Nach etwa fünf Kilometern erreicht man den Ortsteil Eiterbach. Entlang des gleichnamigen Bächleins geht es zurück durch das malerische Tal nach Heiligkreuzsteinach.