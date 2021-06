Von Sabrina Lehr

Eppelheim/Meckesheim/Nußloch. Bereits seit dem Frühjahr sind sie verfügbar, so richtig relevant geworden sind sie aber erst im Zuge der Öffnungen in der Gastronomie in den vergangenen Wochen: Die Rede ist von Handy-Apps, die die Nachverfolgung von Kontaktdaten vereinfachen und damit die noch vergangenen Sommer praktizierte "Zettelwirtschaft" bei Veranstaltungen, Gastronomen und Einzelhändlern ablösen sollen.

Die bekannteste unter diesen Anwendungen dürfte spätestens nach der Empfehlung durch die Landesregierung Baden-Württemberg und das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises die "Luca"-App sein. Aber auch die Corona-Warn-App der Bundesregierung ermöglicht das Einchecken an einem Ort per Scan eines QR-Codes mit der Smartphone-Kamera – ebenso wie die "Ich war da"-App. Diese Anwendung, die die Stuttgarter p3-Group speziell für Kommunen entwickelt hat und diesen kostenlos zur Verfügung stellt, haben drei Orte rund um Heidelberg angeschafft – teils noch bevor die großen Anbieter nachzogen. Werden die kommunalen Apps vor Ort angenommen oder von Luca und Co. verdrängt? Die RNZ hat in Nußloch, Meckesheim und Eppelheim nachfragt.

> In Nußloch ist die unter dem Namen "Ich war do" firmierende Anwendung laut Gemeindesprecherin Lisa Herrmann gut angekommen. "Wir haben sie inmitten des vergangenen Lockdowns im März veröffentlicht", so Herrmann die jedoch sagt: "Mit den Öffnungsschritten der vergangenen Woche haben überregionale Apps wie die Corona-Warn-App sowie die Luca-App natürlich an Relevanz gewonnen." Dadurch komme es "durchaus zu einer Konkurrenzsituation wobei die Ich-war-do App aufgrund ihres regionalen Bezugs durchaus den Kürzeren zieht". "Wir verfolgen die Diskussionen über die verschiedenen Apps gespannt", so Herrmann. Dies gelte auch hinsichtlich der Kontaktverfolgung bei gemeindeeigenen Veranstaltungen: Dort will sich die Gemeindeverwaltung "zeitnah auf eine der drei Apps festlegen".

> In Meckesheim ist das Interesse an "Isch wa do!" laut Bürgermeister Maik Brandt groß – wohl auch wegen des Engagements auf dem Rathaus: "Wir bieten einen besonderen Service an und beraten vor Ort, stellen die Codes zur Verfügung, bei Bedarf auch Ausdrucke für die einzelnen Interessenten", so der Bürgermeister. "Das wird dankbar angenommen." Die App werde aktiv von diversen Restaurants, Einzelhändlern, einem Frisör, der evangelischen Kirche und der Gemeindeverwaltung selbst genutzt – unter dem Gesichtspunkt der überregionalen Apps erkennt Brandt "eine Tendenz zur Meckser App". "Mir ist wichtig zu betonen, dass die "Isch wa do"-App vor der Empfehlung durch das Land und dem Kreis bereits von uns initiiert worden ist", sagt Brand aber zur App, die seit 24. März verfügbar ist. "Eine Konkurrenzsituation war und ist nicht beabsichtigt." Entsprechend gibt der Rathauschef, der nach eigenem Bekunden bisher jede der drei App genutzt hat, keine Empfehlung ab. "Da soll jeder es halten, wie er will. Hauptsache die Nachverfolgung ist gewährleistet."

> In Eppelheim konnte die "Isch wa do"-App laut Rathausmitarbeiter Dennis Geschwill ihre Wirkung entfalten, "indem sie sowohl dem Kunden und Besucher, wie auch dem Geschäftsinhaber und Veranstalter viel Bürokratie abnehmen konnte". Deshalb habe die Gemeinde die App, die sie selbst beispielsweise bei Gemeinderatssitzungen nutzt, auch eingeführt. "Dass nun einige Zeit später auch die App "Luca" empfohlen und genutzt wird, ist für uns nicht schlimm, im Gegenteil", so Geschwill. "Wir begrüßen alles, was dazu beiträgt die Pandemie einzudämmen und das Virus zu besiegen." Insofern hoffe man im Eppelheimer Rathaus, dass sämtliche der Apps "so kurz wie möglich" benötigt werden, auch wenn man bisher "sehr gute Erfahrungen" mit der eigenen Applikation gemacht habe. "Unabhängig von der Arbeit, die darin steckt", bekräftigt Geschwill.