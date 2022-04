In Neckargemünd wird das Hotel „Friedrichsburg“ in der Hauptstraße als Notunterkunft für Geflüchtete angemietet. Foto: Alex

Region Heidelberg. (bmi/ cm/lesa/lew/luw) Am 24. Februar hat Russland seinen Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen. Hunderttausende Ukrainer, vor allem Frauen und Kinder, sind seitdem aus dem osteuropäischen Land geflohen. Rund 84.000 von ihnen hat es nach Baden-Württemberg verschlagen – einen Teil davon auch in die Region rund um Heidelberg. Die RNZ hat sich in den fünf größten Kommunen nach der aktuellen Lage bei der Aufnahme der Geflüchteten umgehört.

> In Dossenheim sind aktuell 75 Menschen aus der Ukraine offiziell angemeldet, wie Gemeindesprecherin Mareike de Raaf auf Nachfrage mitteilt. Davon ist der Großteil, nämlich 63 Personen, privat untergebracht. Wie viele Geflüchtete planmäßig nach Dossenheim zugeteilt werden, kann de Raaf noch nicht genau abschätzen. Sie sagt: "Laut erster Prognose des Landratsamts soll Dossenheim im Jahr 2022 insgesamt 142 Flüchtlinge aufnehmen." Hierbei werde nicht nach Nationalität unterschieden. Auch dazu, ob die bereits untergebrachten Flüchtlinge bei der Berechnung miteinbezogen werden, habe das Landratsamt noch keine finale Aussage getroffen. Fakt ist laut de Raaf: "Aktuell kann die Gemeinde circa 30 weitere Personen unterbringen." Zusätzliche Kapazitäten sollen in den Anschlussunterbringungen der Gemeinde sowie durch weiteren angemieteten Wohnraum geschaffen werden.

> In Eppelheim haben bisher 80 Flüchtlinge aus der Ukraine eine vorübergehende Bleibe gefunden, wie Stadtsprecherin Svenja Anwand berichtet. "Von der Kommune sind zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Flüchtlinge untergebracht", betont sie. Alle Personen sind also bei Privatleuten untergekommen. Für dieses Jahr müsste Eppelheim insgesamt 173 Personen aufnehmen. Woher die Geflüchteten kommen, spielt keine Rolle – und wie viele der bereits privat untergebrachten Ukrainer angerechnet und somit von der Zahl abgezogen werden können, stehe laut Anwand noch nicht fest. So oder so: Die Stadt muss definitiv noch für Kapazitäten sorgen, denn aktuell könnte sie nur sechs Personen unterbringen. Wo und wie weitere Plätze geschaffen werden, sei gerade in der Planung, so die Stadtsprecherin.

> In Leimen lebten zuletzt 208 geflüchtete Ukrainer – neben Geflüchteten aus anderen Ländern. Die Zahl der Geflüchteten ist jedoch dynamisch, wie Birgit Zeitler erklärt: "Die restlichen Flüchtlinge haben eine Wohnsitzauflage, die Ukrainer aber nicht", so die städtische Integrationsbeauftragte. Viele von ihnen seien derzeit privat untergebracht. Und geht es nach Zeitler, werden sie alle auf die vom Landkreis geforderte Quote von 261 untergebrachten Flüchtlingen angerechnet. "Die Leute müssen einen ,verfestigten Wohnsitz’ haben", erklärt sie und findet: "Wenn sie bei uns gemeldet sind, haben sie einen verfestigten Wohnsitz." Auch wenn die Stadt bei der Unterbringung von Geflüchteten laut Zeitler "am Anschlag" sei, könne sie aus dem Stegreif noch 20 bis 30 Menschen unterbringen. Sollte jedoch eines Tages ein Bus voller Geflüchteter vor dem Rathaus stehen und untergebracht werden müssen, würde dies wohl zunächst nur in den städtischen Hallen gehen – was die Stadt unbedingt vermeiden will. "Wir appellieren an die Bevölkerung, Wohnraum zur Verfügung zu stellen", so Zeitler, die bei der Unterbringung von Flüchtlingen auf "dezentrale Unterbringung" setzt. Damit habe man bislang gute Erfahrungen gemacht.

> In Neckargemünd leben derzeit rund 168 Flüchtlinge aus der Ukraine, wie der zuständige Fachbereichsleiter Mario Horvath berichtet. 140 sind privat untergebracht, 28 durch die Kommune – 13 davon in der "Krone" in Kleingemünd, welche die Stadt extra angemietet und innerhalb von dreieinhalb Wochen ertüchtigt hat. Der Rhein-Neckar-Kreis hat der Stadt mitgeteilt, dass sie 152 Personen in der sogenannten Anschlussunterbringung aufnehmen muss. 110 der bisher 168 Flüchtlinge in Neckargemünd werden bei dieser Quote anerkannt, sodass die Stadt noch weitere 58 Personen aufnehmen muss. Da sie aber 2021 sieben Personen mehr als gefordert untergebracht hat, sind es noch 51. Platz ist aber nur für weniger als fünf. "Die aktuell vorhandenen Kapazitäten sind nahezu ausgeschöpft", so Horvath. "Es werden in städtischen Objekten bisherige Mietwohnungen ertüchtigt beziehungsweise nach dem geplanten Auszug der Mieter für die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen verwendet." Auf diese Weise entstehen rund zehn Plätze. Zudem werde die Stadt das von der Onigkeit-Gruppe sanierte Hotel "Friedrichsburg" in der Hauptstraße als Notunterkunft für rund 20 Personen anmieten und einrichten. Zwei weitere durch die Stadt angemietete Wohnungen in der Kernstadt haben neun und vier Plätze. Und in der "Krone" ist noch Platz für neun weitere Personen.

> In Sandhausen sind derzeit rund 95 Ukrainer untergekommen, wie die Gemeindeverwaltung informiert. Die Hilfsbereitschaft sei auch hier "enorm hoch". Man befinde sich "in einem ständigen verwaltungsinternen Austausch im ,Ukraine-Krisenstab’ sowie im Austausch mit dem Rhein-Neckar-Kreis und dem ökumenischen Helferkreis". Eine konkrete Zahl an zugewiesenen Geflüchteten seitens des Kreises könne man nicht nennen, weshalb an das Landratsamt verwiesen wurde. Dieses wiederum erklärte auf Anfrage, dass es für die Kommunen lediglich eine jeweilige "Gesamtquote aufzunehmender Flüchtlinge" gebe.