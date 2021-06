Region Heidelberg. (dw/cm) Die Begeisterung für die Fußball-Europameisterschaft hält sich in Deutschland zumindest derzeit noch ziemlich in Grenzen. Wie ist es in Frankreich? Die RNZ richtet den Blick auf einige Partnerstädte der Region rund um Heidelberg.

> In Le Grau-du-Roi, der Partnergemeinde von Dossenheim an der Mittelmeerküste, spielt Fußball nicht die größte Rolle. Der Ort ist im Sommer ein beliebtes Ferienziel mit vielen landschaftstypischen Attraktionen. Es geht um den unblutigen Stierkampf "Course Camarguaise", um Manaden, auf denen die Stiere gezüchtet werden, die Camargue-Pferde und Flamingos. Es geht um Salinen, Reis und Wein sowie den Yachthafen Port Camargue. Eine weitere Attraktion ist der zehn Kilometer lange Sandstrand Espiguette. Aber spielt Fußball nun während der Europameisterschaft eine Rolle?

Bürgermeister David Faulhaber, selbst ein Fußballfan, verbrachte vor Kurzem gerade erst einige Tage in Le Grau-du-Roi. Der ehemalige Freizeitfußballer konnte zumindest keine sichtbare Vorfreude feststellen. Daran hat sich wohl bis zum ersten Gruppenspiel zwischen dem amtierenden Weltmeister und den Deutschen wenig geändert.

"D’ailleurs il paraît qu’il n’y a pas beaucoup d’ambiance et d’enthousiasme autour de cet événement" – "Übrigens, es scheint, dass wenig Stimmung und Begeisterung rund um dieses Ereignis aufkommen", lautet der Eindruck von Joëlle Persy, die seit weit über 30 Jahren die Jumelage zwischen der Gemeinde am Meer und der Gemeinde an der Bergstraße begleitet. Sie hat sich zwar noch nie als Fußballfan gesehen. Normalerweise aber bleiben selbst ihr Fußballfieber und Euphorie nicht verborgen.

> In Andernos-les-Bains, der Partnerstadt von Nußloch im Departement Gironde an der Westküste Frankreichs, war in den vergangenen Tagen noch keine Begeisterung für die Fußball-Europameisterschaft zu sehen. Dies berichtet Renate Oehlschläger, Vorsitzende des Freundeskreises Nußloch-Andernos, die Kontakt zu ihren französischen Freunden hält. "Die Bevölkerung ist noch sehr mit Covid-19 beschäftigt", erzählt sie. "In den Supermärkten werden Fanartikel zur EM verkauft – leider augenscheinlich mit wenig Umsatz." In ganz Andernos mit seinen rund 12.000 Einwohnern habe nur ein Restaurant die Übertragung des Eröffnungsspiels am vergangenen Freitag auf seiner Terrasse angeboten. Das Eröffnungsspiel sei in der Regel bei den Familien zu Hause geschaut worden.

"Es ist davon auszugehen, dass am Dienstag das Spiel Frankreich-Deutschland mehr Leidenschaft weckt", meint Oehlschläger allerdings. Im 40 Kilometer entfernten Mérignac wird das Spiel auf einer Großleinwand übertragen. Besucher müssen sich anmelden, da die Kapazität auf der 5000-Personen-Tribüne wegen der Corona-Einschränkungen auf 600 Personen begrenzt ist.

> In Évian-les-Bains, der Partnerstadt von Neckargemünd am Genfersee, sieht es nicht anders aus: "Die Fußball-EM spielt hier überhaupt keine Rolle", berichtet der aus Neckargemünd stammende Peter Treibel, der seit vielen Jahren einer von rund 9100 Einwohnern von Évian-les-Bains im Departement Haute-Savoie an der Grenze zur Schweiz ist. "Weder Fahnen in der Stadt noch Public Viewing – vielleicht sind die Savoyer einfach nicht so Fußball-affin oder aber die monatelangen Corona-Maßnahmen haben die Fußball-Euphorie gedämpft", vermutet er. Viel größer sei die Begeisterung in den vergangenen Tagen in Évian-les-Bains über die legendäre und inzwischen 32. Oldtimer-Rallye "Coupe des Alpes", die in der Stadt am Genfersee bei strahlendem Sonnenschein startete und in drei Etappen bis nach Cannes führte. Die Rallye hat laut Treibel ihre Wurzeln in den 1930er Jahren. Etwa 130 Fahrzeuge präsentierten sich im Zentrum von Évian und ließen die Herzen der Automobilfans höherschlagen. Die Teilnehmer stammten überwiegend aus Frankreich, Großbritannien und der Schweiz, aber auch Deutschland, Belgien, Italien und Tschechien. Wie bei der EM.