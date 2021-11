Region Heidelberg.(lesa) Noch im Sommer war ein negativer Corona-Schnelltest das Ticket zur Teilnahme am öffentlichen Leben, die Nachfrage hoch. Dann wurden die Antigentests vor rund einem Monat für Impfunwillige kostenpflichtig. Vor rund einer Woche schränkte die Corona-Warnstufe die Bedeutung der Schnelltests in Baden-Württemberg stark ein. Nun wird wiederum der Ruf nach Wiedereinführung der kostenlosen Bürgertests für alle laut. Was die selbstständigen Schnelltester rund um Heidelberg zu dem Auf und Ab sagen, hat die RNZ nachgefragt.

> Die Heidelberger Firma Aspilos hat bis vor Kurzem Testzentren in Dossenheim und Sandhausen betrieben. Während das Sandhäuser Zentrum mangels Nachfrage geschlossen wurde, berichtet Geschäftsführer Lovis Stricker von einer Erweiterung in Dossenheim. In der Friedrichstraße werden nun auch PCR-Tests angeboten, was täglich fünf bis zehn Kunden nutzen – trotz der Kosten von knapp 90 Euro. Ab dem morgigen Donnerstag könnten zudem "Kontaktpersonen und Personen mit einer Warnung in der Corona-Warn-App kostenfrei" getestet werden. Die Nachfrage nach Schnelltests sei um etwa 60 Prozent zurückgegangen. "Entsprechend der steigenden Inzidenz, merken auch wir einen starken Anstieg der Positiv-Testungen", so Stricker, der daher auf die Wiedereinführung der kostenfreien Tests hofft.

> Das Meckesheimer Unternehmen Acovid berichtet von einem Rückgang der zahlungspflichtigen Kunden sowie von Geimpften, die den Test aufgrund der Kosten ausschlugen. Derzeit führt Acovid laut Betreiber Jakob Ramirez Müllerschön etwa 250 Schnelltests in der Woche durch. PCR-Tests bietet das Unternehmen nicht an. Angesichts gesellschaftlicher Spaltung und zunehmender Impfdurchbrüche hat Müllerschön in Richtung der Politik eine Hoffnung: "Es hört sich blöd an, dass ich das als Schnelltester sage, aber es ist wichtig, kostenlos Schnelltests anzubieten."

> Die Leimener SA Schnelltest UGführt täglich noch 60 bis 100 Schnelltests durch, unter denen sich kostenpflichtige mit kostenlosen Tests die Waage halten. Gering sei die Zahl der Geimpften darunter: "Keiner zahlt freiwillig 15 Euro dafür", berichtet Geschäftsführer Sali Alihajdaraj, der das jedoch für wichtig hält. Er habe Erfahrungen mit verunsicherten Geimpften im Leimener Brauhaus gemacht, das er ebenfalls leitet. Und er hofft, dass sein Zentrum bald nicht mehr gebraucht wird. "Das war lukrativ, aber ich will wieder ein normales Leben führen." Sollten zuvor kostenfreie Schnelltests zurückkehren, wäre er vorbereitet: "Wir würden dann die zweite Teststraße wieder aufbauen."

> Die Mauermer Damo GbR hat ihr Angebot mit dem 31. Oktober eingestellt. "Es hat sich nicht mehr gerechnet", berichtet Geschäftsführer Daniel Rittmeier. Während es im Sommer teils rund 600 wöchentliche Tests waren, fielen zuletzt knapp 200 an. Zudem seien der große Aufwand und die kalten Temperaturen im Test-Zelt zum Problem geworden. Das Schnelltestgeschäft sei "extrem lukrativ" gewesen, doch nun überwiege die Erleichterung, nicht mehr das "ganze Leben danach steuern" zu müssen.