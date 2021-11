Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Ja, in vielen Orten rund um Heidelberg wurden die Martinszüge wegen der Corona-Pandemie ersatzlos gestrichen. Aber nein, nicht in allen. Manche Kommunen haben sich kreative Alternativen überlegt und mancherorts wird es sogar Umzüge geben. Da inzwischen die Corona-Warnstufe in Baden-Württemberg gilt, müssen erwachsene Teilnehmer die 3G-Regel erfüllen, also geimpft, genesen oder frisch negativ getestet sein. Zudem werden Kontaktdaten erfasst, um Kontakte für den Fall einer Infektion nachvollziehen zu können. Außerdem gilt Maskenpflicht mit Ausnahme der Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr. Das findet statt:

> In Bammental hat sich der Kulturring eine Alternative zum Martinszug in der Elsenztalgemeinde einfallen lassen: einen Martinstreff für Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern. Dieser findet am Donnerstag, 11. November, ab 18 Uhr auf dem Gelände des FC in der Schwimmbadstraße statt. Einlass ist bereits ab 17.30 Uhr. Eine dritte Klasse der Elsenztalschule wird das Martinsspiel aufführen.

> In Dossenheim bieten Gemeinde, Feuerwehr und Rotes Kreuz eine kreative Alternative: einen Blaulichtumzug. Am Samstag, 13. November, ab 17.30 Uhr rollen Einsatzfahrzeuge durch die Gemeinde und es werden Martinsmännchen an Kinder verteilt, die am Straßenrand mit Laternen warten. Start ist an der evangelischen Kirche, dann geht es durch die Hauptstraße vorbei am Rathausplatz durch die Bahnhof-, die Neckar- und die Jahnstraße zurück zum Sportplatz. Es wird darum gebeten, dem Zug nicht zu folgen. "Es ist schön, dass sich sowohl unsere Freiwillige Feuerwehr als auch das DRK Dossenheim dazu bereit erklärt haben, diese Aktion auf die Beine zu stellen", so Bürgermeister David Faulhaber. "Dennoch möchte ich darauf hinweisen, dass der Blaulichtumzug ausschließlich als Ersatz für den Dossenheimer Martinsumzug gedacht ist und nicht als überregionales Ereignis verstanden werden sollte."

> In Eppelheim ersetzt ein Martinsfeuer den Martinszug. Im Schulhof der Theodor-Heuss-Grundschule wird am Donnerstag, 11. November, von 17.30 bis 18.30 ein kleines Martinsfeuer brennen und die Martinsgeschichte wird digital erzählt. Die Kinder- und Jugendfeuerwehr kümmert sich um das Martinsfeuer, der Reiterverein stellt ein Pferd zur Verfügung. Der Zugang sowie die notwendigen Kontrollen befinden sich zwischen den beiden Schulgebäuden der Theodor-Heuss-Schule (Schulstraße 4). Beim Verlassen des Geländes erhält jedes Kind ein Martinsmännchen. "Es geht in erster Linie um unsere Kinder – und nicht darum, eine riesige Veranstaltung durchzuführen", erläutert Bürgermeisterin Patricia Rebmann. "Viele Familien haben mich angesprochen und sich für ihren eigenen Martinsspaziergang mit Laterne einen Anlaufpunkt gewünscht."

> In Heiligkreuzsteinach findet am Donnerstag, 11. November, ein Martinszug statt. Dieser startet um 19 Uhr auf dem Parkplatz der Grillhütte. Aufstellung ist um 18.45 Uhr. Musikverein und Feuerwehr begleiten den Zug durch den Mühlweg zur Schulwiese. Dort löst sich er sich auf und alle Kinder bekommen eine Martinsbrezel. Eine Voranmeldung mit Angabe von Name, Adresse und Telefonnummer ist notwendig per E-Mail an martinszug-heiligkreuzsteinach@gmx.de

> In Schönau finden am Donnerstag, 11. November, um 17.30 Uhr parallel zwei Martinszüge statt. Jener in Schönau startet am Torhaus und endet an der Carl-Freudenberg-Schule. Dort erhalten die Kinder ihre Martinsmännchen. In Altneudorf geht es am Friedhof los. Der dortige Zug endet auf dem freien Gelände neben dem Sportplatz Altneudorf.