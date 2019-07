Region Heidelberg. (cm) Die Hitzewelle hat den Freibädern in der Region rekordverdächtige Besucherzahlen beschert. Im Leimener Freibad wurden am Sonntag so viele Badegäste gezählt wie noch nie seit der Wieder-Übernahme durch die Stadt vor zehn Jahren - nämlich exakt 3335. "Es war der beste Juni", freut sich Stadtsprecher Michael Ullrich. Im vergangenen Monat gingen 27.525 Besucher in Leimen baden - und damit fast doppelt so viele wie im Juni 2018. "Wir sind guter Hoffnung, dass wir den Rekord vom vergangenen Jahr mit 80.760 Besuchern je nach Wetter einstellen oder sogar noch übertreffen", so Ullrich.

Mehr als doppelt so viele Besucher zog es am Sonntag ins Kleingemünder Terrassenfreibad: nämlich 6910. Der Tagesrekord liegt bei über 7500 Besuchern. Rund um das Freibad kam es zu chaotischen Szenen. Zahlreiche Autos parkten "wild". Die Stadt bittet darum, Park- und Halteverbotszonen für Feuerwehr und Rettungskräfte unbedingt freizuhalten. Ansonsten werde künftig "rigoros abgeschleppt".

Im Bammentaler Waldschwimmbad blieb ein Rekord ebenfalls aus. Hier wurden am Sonntag 3029 Badegäste gezählt - und damit weniger als zum Beispiel am vergangenen Mittwoch mit 3800. "Vielleicht war es zu heiß", mutmaßt Schwimmmeister Carsten Kresser. In dieser Saison kamen bisher 37.000 Badegäste. Vergangenes Jahr waren es bis Ende Juni rund 33.000.