Heidelberg. (RNZ) Die Kreisstraße K4101 zwischen Dilsberg und Mückenloch muss länger gesperrt bleiben, vermutlich noch eine weitere Woche. Das teilte das Amt für Straßen- und Radwegebau in einer Pressemitteilung mit. Weil die Arbeiten an der bergseitigen Böschung doch mehr Zeit in Anspruch nehmen als zunächst vermutet, muss die Straße zwischen Dilsberg und Mückenloch voraussichtlich auch noch die kommende Woche tagsüber gesperrt bleiben, so das zuständige Amt des Rhein-Neckar-Kreises.

Wie bisher wird der Streckenabschnitt ab 8 Uhr morgens gesperrt. Ab Montag, 28. Februar, muss die Sperrung bis 18.30 Uhr, aufrechterhalten werden. "Die Maßnahme ist komplizierter als gedacht", sagt der für die Straßenmeistereien im Rhein-Neckar-Kreis zuständige Betriebsdienstleiter, Matthias Knörzer. Unerfreulich sei es, so der Betriebsdienstleiter, dass "einige unvernünftige Verkehrsteilnehmer die Absperrung sowie die Baustellenampel ignorieren und die Kollegen zudem vor Ort auch immer wieder in Diskussionen verwickelt und vereinzelt auch unflätig angegangen werden".

Der Busverkehr wird mittels Baustellenampel durch die Baustelle geleitet. Der Individualverkehr wird über die Kreisstraße K4200 Langenzeller Hof – Landesstraße L532– Waldwimmerbach umgeleitet.

Die Arbeiten sind zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit erforderlich, die Kosten von rund 30.000 Euro trägt der Rhein-Neckar-Kreis.