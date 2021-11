Von Christoph Moll

Region Heidelberg.Aggressivität, verbale Attacken und Beleidigungen: In der vergangenen Woche drohte eine Impfaktion der Gemeinde Meckesheim in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Neckar-Kreis aus dem Ruder zu laufen. Der Grund: Die Aktion ohne Anmeldung war offen für alle Bürger, sodass viele Meckesheimer nicht zum Zug kamen. Aus Angst vor genau diesem Szenario hat die Gemeinde Gaiberg nun zwei Impfaktionen im Dezember abgesagt.

"Traurig und stellenweise ratlos stimmt mich das Verhalten einiger Mitmenschen", meinte der Meckesheimer Bürgermeister Maik Brandt nach der Impfaktion. "Sowohl Mitarbeiter als auch ehrenamtliche Helfer der Gemeinde wurden im Zusammenhang mit der Impfaktion aggressiv verbal angegangen und sogar beleidigt, obwohl der Ablauf und die Knappheit des Impfangebots im Vorfeld kommuniziert wurden." Überraschend war der große Andrang nicht ganz. "Einerseits zeichnete sich im Vorfeld dieser letzten Impfaktion bereits ab, dass die Nachfrage stark ansteigt", berichtet Brandt. "Andererseits haben wir in Meckesheim kurz zuvor bereits zwei Impfaktionen angeboten." Hier sei die Nachfrage eher bescheiden gewesen.

Das änderte sich bei der jüngsten Impfaktion, die mit dem Rhein-Neckar-Kreis stattfand. Der Knackpunkt: Die Aktionen mit den mobilen Impfteams dürfen nicht nur für Bürger eines Ortes angeboten werden. Das sorgte für den großen Andrang. Grundsätzlich meint der Bürgermeister aber: "Das Virus beschränkt sich nicht nur auf Gemeinden, von daher finde ich es sinnvoll, jedem Impfwilligen die Möglichkeit zu geben – egal, wo man wohnt."

Auch die Gemeinde Gaiberg hatte sogar zwei Impfaktionen mit mobilen Impfteams geplant – am 5. und am 12. Dezember. Die Gemeinde wollte, dass nur Gaiberger die Spritze bekommen. "Auf einmal hat das Telefon im Rathaus unentwegt geklingelt", berichtet Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel. "Es haben Leute aus Mannheim und Stuttgart angerufen und wollten sich bei uns impfen lassen."

Der Grund: Die Aktion wurde laut Müller-Vogel ohne Wissen der Gemeinde auf der Website des Landratsamtes veröffentlicht – und drohte somit außer Kontrolle zu geraten. "Da wären vielleicht 500 Leute gekommen, das hätte uns überrollt", glaubt die Bürgermeisterin. "Das wäre für den Verlauf der Pandemie auch nicht förderlich gewesen." Das Problem: Die Impfung sollte ohne Anmeldung möglich sein. "Wir wollten ein niederschwelliges Angebot und auch keine Arbeit mit Terminvergaben", so Müller-Vogel. "Doch das war kontraproduktiv." So zog die Gemeinde die Reißleine und sagte die Impfaktionen ab. Nun hofft die Gemeinde auf eine Impfaktion des Gaiberger Arztes Dr. Peter Klehr noch im Dezember. Bei dieser wäre es möglich, dass Bürger aus dem Ort Vorrang erhalten. Sollte es im neuen Jahr eine Aktion mit einem Impfteam geben, dann nur mit Anmeldung.

Einen ähnlichen Weg wie nun Gaiberg geht Heiligkreuzsteinach. Hier impft Hausärztin Dr. Gabriele Magerl mit Unterstützung der Gemeinde am 4. und 11. Dezember. Die Anmeldung erfolgt übers Rathaus. "Wir nehmen nur Heiligkreuzsteinacher Bürger an, weil der Bedarf im Ort groß ist", erklärt Christine Krämer von der Gemeindeverwaltung. Es hätten sich nur wenige Bürger aus anderen Orten gemeldet und Verständnis für eine Absage gezeigt.

Auch für die Impfaktion der Gemeinde Mauer am 27. November mussten sich Interessierte anmelden, hier kommen aber auch Einwohner anderer Orte an die Reihe. Gleiches gilt für die Aktionen von Hausärzten am selben Tag in Wiesenbach und Neckargemünd sowie die Besuche von mobilen Impfteams in Eppelheim am 27. November und 20. Dezember. "Jede Impfung zählt", meint Eppelheims Stadtsprecher Christoph Horsch. "Wir haben nicht nach Wohnorten gefragt."

Ohne Anmeldung hingegen können sich alle Impfwilligen am 27. November bei der lokalen Hausarztpraxis in Spechbach, am 3. Dezember beim "Abendbummel" in Neckargemünd und am 11. Dezember bei Hausärzten in Schönau impfen lassen. Befürchtungen wie in Gaiberg gibt’s hier nicht. "Wir sind froh um jeden, der geimpft ist", sagt Spechbachs Bürgermeister Werner Braun. Hier werden so viele Kärtchen an Impfwillige verteilt wie es Impfdosen gibt. So muss niemand umsonst warten. In Schönau rechnet Bürgermeister Matthias Frick mit einem großen Andrang auch von Bürgern anderer Orte: "Es kann sein, dass wir überrumpelt werden." Deshalb soll die Feuerwehr die Impfwilligen leiten.

Und wie sieht es mit dem Impfen an der Landesgrenze aus? Am 9. Dezember werden im hessischen Neckarsteinach Spritzen gesetzt. Der Landkreis Bergstraße bietet eine Aktion ohne Anmeldung. Gilt diese auch für Badener? Die Impfaktionen seien "zunächst einmal" für Bergsträßer Bürger gedacht, so Landkreis-Sprecher Johannes Bunsch: "Ob jemand tatsächlich Einwohner des Kreises Bergstraße ist, wird bei der Impfung jedoch nicht kontrolliert."