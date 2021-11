Region Heidelberg. (cm) Während der Weihnachtsmarkt in Heidelberg tatsächlich beginnen soll, sagen immer mehr Städte und Gemeinden im Umland ihre Märkte wegen der dramatischen Entwicklung der Corona-Lage ab. Am Montag sind noch einmal einige Orte hinzugekommen. Doch nicht überall rund um Heidelberg soll Weihnachten nach aktuellem Stand ausfallen. Aktuell halten nur noch Dossenheim und Bammental an Märkten in veränderter Form fest. In Eppelheim und Heiligkreuzsteinach ist noch keine abschließende Entscheidung gefallen. In allen anderen Orten rund um Heidelberg wurden die Weihnachtsmärkte abgesagt. Ein Überblick:

Hier ist ein Weihnachtsmarkt geplant

> In Dossenheim soll es am 4. und 5. Dezember auf dem Rathausplatz weihnachtlich werden, wie Gemeindesprecherin Mareike de Raaf am Montag bestätigte. Es soll die 3-G-Regel gelten, Zugang zum "Weihnachtstrubel" sollen also geimpfte und genesene Personen sowie Personen mit negativem PCR-Test erhalten. Ausnahmen gelten für Kinder bis einschließlich sieben Jahre und Schüler. Bei Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen, ist ein negativer Schnelltest ausreichend. Es ist eine Zutrittskontrolle mit Dokumentation der Kontaktdaten geplant, außerdem herrscht Maskenpflicht. Gleiches gilt für den parallel im Rathaus stattfindenden Handwerker- und Künstlermarkt.

> In Bammental wird der Weihnachtsmarkt – wie schon im vergangenen Jahr – über den Ort verteilt, wie Bürgermeister Holger Karl sagt. An den Adventswochenenden werden auf dem Rathausplatz sowie teilweise auch beim Rewe- und beim Edeka-Markt Vereine und Schulen Weihnachtliches verkaufen. Außerdem soll es Stände mit Flammkuchen und Süßigkeiten geben. Zugangskontrollen sind nicht notwendig.

> In Lobbach wurde am Dienstag die für den 11. Dezember geplante Waldweihnacht abgesagt. "In den letzten Tagen haben wir die kritische Corona-Lage ständig verfolgt", teilte Bürgermeister Edgar Knecht mit. "Leider bleibt festzustellen, dass trotz aller Maßnahmen die Zahlen ansteigen." Es sei zu erwarten, dass die corona-bedingten Auflagen und Beschränkungen steigen werden. "Auch hier gilt: Die Gesundheit geht vor", so Knecht. "Deshalb kann der Weihnachtsmarkt ,Waldweihnacht’ auch in diesem Jahr leider nicht stattfinden."

Hier wird noch überlegt

> In Eppelheim fällt die Entscheidung am morgigen Mittwoch bei einem Gespräch mit teilnehmenden Vereinen. Dies erklärte Stadtsprecher Christoph Horsch.

> In Heiligkreuzsteinach entscheidet der Gemeinderat laut Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl am Donnerstag, ob der Weihnachtsmarkt stattfindet.

Hier ist schon abgesagt

Gaiberg, Leimen, Mauer, Neckargemünd, Neckarsteinach, Nußloch, Sandhausen und Wiesenbach hatten ihre Weihnachtsmärkte schon vor einigen Tagen oder sogar Wochen abgeblasen. Am Montag verkündeten auch Meckesheim, Schönau, Spechbach und Wilhelmsfeld das Aus. Als Gründe werden neben der Sorge um Ansteckungen auch die hohen Auflagen zur Durchführung genannt.