Klimaaktivisten demonstrieren vor dem Zementwerk in Leimen und blockieren dessen Zufahrt stundenlang, sodass sich die Lastwagen stauen. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Es war ein Jahr, das erneut von Corona geprägt war. Aber nicht nur die Pandemie bewegte 2021 die Menschen. Das zeigt der Jahresrückblick für die Region. In vier Teilen blickt die RNZ zurück auf das, was die Menschen rund um Heidelberg bewegte: Wichtiges, Kurioses und Spannendes (in Klammern der Erscheinungstag des Artikels).

Das Jahr 2021 beginnt mit Schnee und einer Explosion

JANUAR

> Verhindert: Wegen der Corona-Pandemie bleiben die meisten Sternsinger zu Hause. Die Kirchengemeinden bieten geweihte Kreide und Aufkleber an (2.).

> Weiß: Zum Jahresauftakt schneit es in den höheren Orten der Region (2.).

> Laut: In Eppelheim bellt ein Hund einen Einbrecher in die Flucht. Die Beute des Diebs: vier Jacken (2.).

> Turbulent: In Dossenheim ist die Feuerwehr zum Jahresauftakt gefordert. Erst brennt ein Christbaum, dann muss ein siebstöckiges Haus mit 42 Bewohnern wegen Feuer geräumt werden (2.).

> Feurig: Eine vergessene Kerze löst in Eppelheim einen Brand in einem Mehrfamilienhaus aus (4.).

> Aufgehoben:Im hessischen Neckarsteinach gilt wegen gesunkener Inzidenz keine nächtliche Ausgangssperre mehr (5.).

Die Christbäume werden nicht abgeholt, liegen – wie in Leimen – trotzdem an Straßen. Foto: Alex

> Chaotisch: Die Corona-Pandemie wirbelt die Entsorgung der Christbäume durcheinander. In Hessen werden diese noch eingesammelt, in Baden-Württemberg hingegen nicht (7.). In Leimen und Sandhausen legen zahlreiche Einwohner die nadelnden Gesellen trotzdem am Straßenrand ab (12.). Teilweise entsorgen Anwohner die Bäume (15.).

> Ungeimpft: Für Senioren im Betreuten Wohnen in Bammental ist keine Impfung in Sicht. Das benachbarte Pflegeheim hat Priorität (8.). Dann kommt doch ein mobiles Impfteam (21.).

Schnee zum Jahresauftakt sorgt für Spaß auf den Rodelpisten, aber auch für einige Unfälle rund um Heidelberg. Foto: Alex

> Gerutscht: Schneefall sorgt für Freud und Leid. Rodler genießen die Flocken, in Schönau kommt ein Lastwagen von der Straße ab (9.). Es kommt zu einem Riesenansturm auf Rodelpisten (11.).

> Angesteckt: Im Pflegeheim "Domizil am Leimbach" in Sandhausen infizieren sich 28 Bewohner und Mitarbeiter mit dem Coronavirus (9.).

> Geschändet: In Dossenheim wird ein Pferd im Genitalbereich verletzt. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen (9.).

> Weit: Die Neckarsteinacher sollen über 70 Kilometer zum Impfzentrum nach Darmstadt fahren. Im nahen, aber badischen Heidelberg gibt’s keine Spritze für sie (9.). Politiker schalten sich ein (15.).

> Unbelehrbar: In Nußloch löst die Polizei ein Familientreffen mit 32 Personen wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung auf (11.). Manche Teilnehmer ziehen weiter nach Brühl, wo die Polizei 33 Personen antrifft (12.). Später beendet die Polizei ein Treffen der Großfamilie in Eppelheim mit 41 Personen (13.).

> Bestätigt: Das Heidelberger Landgericht verurteilt Nußlochs Ex-Bürgermeister Karl Rühl in einem Berufungsprozess erneut. Er muss wegen falscher Verdächtigung eine Geldstrafe von fast 4000 Euro zahlen (12.).

> Dreist: Mit Schockanrufen ergaunern Betrüger eine fünfstellige Summe von Senioren in Leimen und Sandhausen (13.).

> Platt: Zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen werden auf einem Parkplatz in Leimen die Reifen mehrerer Autos zerstochen (14.)

> Hingelegt: Ein Obdachloser mit 2,5 Promille sorgt in Meckesheim für einen Polizeieinsatz. Der Mann wollte in einer Tankstelle übernachten (15.).

> Gerettet: In Dossenheim holt die Feuerwehr eine wegen Glätte gestürzte Seniorin aus dem Steinbruch (18.).

> Unerklärbar: Hessische Floristen dürfen öffnen, während ihre badischen Kollegen nur Abholung und Lieferung anbieten dürfen. So wollen es die Verordnungen der beiden Bundesländer (19.).

> Gekräht: In Sandhausen sorgt ein Gockel für Krach. Ein Einwohner beschwert sich über lautes Krähen, doch die Haltung im Wohngebiet ist erlaubt (19.).

> Gesperrt: Wegen eines zu großen Andrangs schließt die Gemeinde Wilhelmsfeld den Teltschikturm (21.).

> Gefällt: In Sandhausen werden Kiefern im Naturschutzgebiet als Ausgleich für den Bau der L600 vor 30 Jahren gefällt. Es entstehen hochwertiger Sandrasen und lichter Wald (24.).

> Unverständlich: Im hessischen Neckarsteinach herrscht in Kitas fast Normalbetrieb. Anders als in Baden-Württemberg müssen Eltern hier keinen Nachweis für eine Notbetreuung vorlegen (26.).

> Farbenfroh: Nach scharfer Kritik an der Farbwahl der neuen Mülleimer am Neckarufer handelt die Stadt Neckargemünd und tauscht die orangefarbenen Tonnen nach wenigen Tagen gegen grünes Exemplare aus (26,/28.).

> Formiert: Eine Bürgerinitiative kämpft in Wilhelmsfeld gegen ein geplantes Gewerbegebiet (27.).

> Gebaggert: An der früheren Gaststätte "Zur Rainbach" im gleichnamigen Neckargemünder Ortsteil beginnen erste Arbeiten. Es ist der Auftakt zu einer kontroversen Diskussion zur künftigen Nutzung des Areals (29.).

> Eskaliert: In Leimen gerät eine Geburtstagsfeier durch zu viel Alkohol außer Kontrolle. Ein Mann schlug eine Frau zu Boden (29.).

> Attackiert: Ein Maskenverweigerer greift am Bahnhof St. Ilgen/Sandhausen bei einer Kontrolle Polizisten an (29.).

> Harmlos: Das erste Hochwasser des Jahres ist ziemlich mickrig (30.).

> Blutig: Bei einer Schlägerei am Eppelheimer Rathaus sind auch ein Messer und eine Schreckschusswaffe im Spiel. Eine Person wird schwer verletzt (30.).

FEBRUAR

> Getestet: In Heiligkreuzsteinach eröffnet die erste Corona-Teststation im Heidelberger Umland (1.).

> Gestartet: Der Beginn der Arbeiten für die neue Radspur auf der Bundesstraße B37 zwischen Neckargemünd und Heidelberg verzögert sich. Erst ist das Wetter schlecht (2.). Dann geht es doch los (5.).

> Gefunden: Lucy sucht Hilfe im Neckargemünder Rathaus – und bekommt sie. Die Katze galt seit vier Wochen als vermisst und kann von ihren Haltern wieder in die Arme geschlossen werden (2.).

> Gestreamt: Wegen der Corona-Pandemie wird die Fastnacht lediglich im Internet gefeiert (5.).

> Spektakulär:In Neckargemünd rauscht ein Regionalexpress in einen umgestürzten Baum. Es wird niemand verletzt (5.).

> Entsorgt: Bei der Sanierung der Hardtwaldhalle landet ein Kunstwerk des Leimener Künstlers Erich Kraft im Müll (8.).

> Sandig: "Blutregen" überzieht die Region mit feinem Sahara-Stand. An Auto-Waschparks herrscht großer Andrang (8.).

> Gebrannt: Im alten Hallenbad in Schönau zünden Unbekannte Unrat an (8.).

> Abgeschnitten: Nach zwei Rohrbrüchen ist der Neckarsteinacher Stadtteil Darsberg nicht mehr erreichbar (10.).

Soldaten der Bundeswehr unterstützen Pflegeheime bei Corona-Schnelltests. Foto: Alex

> Eingesetzt: Soldaten der Bundeswehr führen Corona-Tests in Pflegeheimen der Region durch (11.).

> Verärgert: Mauers Bürgermeister John Ehret stimmt einer Erhöhung der Halde im Steinbruch zu – ohne den Gemeinderat zu beteiligen. Das sorgt für Ärger (13.).

> Angekündigt: Im Streit um den Neubau des Feuerwehrhauses im Neckargemünder Stadtteil Dilsberg kündigt Bürgermeister Frank Volk den Baustart für November 2021 an (15.).

> Gestohlen: Aus einem Garten in Nußloch "entführen" Diebe 13 Tauben (15.).

> Verlaufen: Ein Wanderer irrt bei Leimen stundenlang orientierungslos durch den Wald. Der Mann hatte die Route per App geplant, doch der Akku geht leer (16.).

Die Explosion eines Pakets in der Poststelle von ADM Wild in Eppelheim stellt den Auftakt zu einer Serie dar, die die Region tagelang in Atem hält. Foto: Priebe

> Explodiert: Auf dem Werksgelände von ADM Wild in Eppelheim explodiert ein Paket. Ein Mitarbeiter wird verletzt (17.). In Leimen wird wenig später in der DHL-Zustellbasis ein verdächtiges Paket mit einem Brandfleck abgefangen (22.).

> Alarmiert: In Bammental wird der Regenbogen-Kindergarten komplett geschlossen, da eine Infektion mit einer Corona-Mutante entdeckt wurde (17.).

> Unglaublich: In Neckargemünd ereignet sich ein spektakulärer Unfall. Ein Senior fährt einer Frau über den Fuß, eine Autotür fliegt mehrere Meter weit (19.).

> Geflüchtet: In Leimen versucht ein 13-Jähriger auf einem frisierten Motorroller einer Polizeikontrolle zu entkommen. Er stürzt bei einem Ausweichmanöver (25.).

> Abgewiesen: Zahlreiche RNZ-Leser berichten über Ärger mit Impfzentren. Sie erhalten aus unterschiedlichsten Gründen keine Impfung (25.).

> Voll: In Eppelheim räumt die Polizei den Stadtpark wegen Überfüllung (26.).

> Verschüttet: In Dossenheim wird ein 42-jähriger Bauarbeiter in einer Baugrube verschüttet. Er wird komplett mit Erde bedeckt und schwer verletzt (26.).

> Beritten: In Neckargemünd sorgen Pferde für Aufsehen. Die Reiterstaffel der Polizei ging auf Patrouille (27.).

MÄRZ

> Protestiert: Mehrere Orte wehren sich zum Teil mit Resolutionen gegen geplante Schließungen von Sparkassen-Filialen (1.). In Wiesenbach werden sogar über 700 Unterschriften gesammelt (18.).

Nach monatelanger Corona-Zwangspause dürfen Friseure auch in der Region wieder öffnen – und erleben einen Ansturm. Foto: A. Dorn

> Frisiert: Nach langer Corona-Zwangspause dürfen Friseure wieder öffnen. Die Kunden stehen Schlange (2.),

> Quittiert: Die Feuerwehrleute des Neckarsteinacher Stadtteils Neckarhausen beenden ihren Dienst. Sie geben geschlossen ihre Funkmelder zurück. Hintergrund ist ein Streit mit der Stadt über die Zukunft der Abteilungswehr (3.).

> Jung: Die Polizei schnappt die Brandstifter, die im Dezember 2020 Feuer an einem Spielplatz und am Schulzentrum in Neckargemünd gelegt haben. Sie sind erst 14 und 15 Jahre at (5.).

> Geübt: Die Bundeswehr startet die Orientierungsübung "Einsame Wölfe" bei Heiligkreuzsteinach (6.).

> Verletzt: Ein Gasflasche entzündet eine ehemalige Scheune in Dossenheim. Ein Mann erleidet Verbrennungen (8.).

> Geöffnet: Nach dem Lockdown darf der Einzelhandel wieder öffnen (9.).

> Gewütet: Unbekannte bewerfen die Grundschule in Heiligkreuzsteinach mit Eiern und zerstören Unterlagen (9.).

> Gekracht: Die Yacht des Eppelheimer Unternehmers Hans-Peter Wild verunfallt auf einer Karibikinsel. Wild ist nicht an Bord, verletzt wird niemand (9.).

> Geimpft: Mobile Impfteams kommen in Hallen und impfen über 80-Jährige (11.).

Parallel zur Landtagswahl in Baden-Württemberg ist Kommunalwahl in Hessen. Foto: Alex

> Gewählt: Bei der Landtagswahl beeinflusst die Region die 18-Uhr-Prognosen von ARD und ZDF. Gleich in vier Wahllokalen befragen Wahlforscher die Wähler. Bis zu 45 Prozent der Wahlberechtigten stimmen per Brief ab (12.). Neckarsteinach erlebt einen Superwahltag: Hier sind bei der Kommunalwahl bis zu vier Stimmzettel auszufüllen (15.).

> Dazwischengefunkt: Diebe stehlen in Nußloch und Sandhausen zwei teure BMW-Geländewagen. Sie überlisten die Funk-Schlüssel-Technik (12.).

> Verurteilt: Nach dem Unfalltod eines Motorradfahrers bei Heiligkreuzsteinach wird ein Autofahrer wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe und Fahrverbot verurteilt (13.).

> Dreist: Eine angebliche russische "Wunderheilerin" staubt in Leimen mehrere Tausende Euro ab (18.).

> Verdächtig: In Dossenheim werden der Polizei mehrere Graffiti-Sprayer gemeldet. Es stellt sich aber heraus, dass diese lediglich Kreide-Schriftzüge auf den Asphalt als Werbung für den Klimastreik in Heidelberg aufbringen (19.).

> Vorbereitet: Die Gemeinde Sandhausen startet ein eigenes Impfzentrum (20.).

> Aggressiv: Bei einer Kontrolle in Leimen beißt ein 58-Jähriger einem Polizisten in die Hand (20.).

> Teuer: Die Gemeinde Nußloch hat für die abgelehnte Bewerbung um eine Gartenschau 108.000 Euro ausgegeben – und damit doppelt so viel wie geplant (23.).

> Zurückgezogen: Nach den Knöllchen für Stadträte in Neckargemünd wird es nun doch keine Zehner-Parkkarten geben. Der Gemeinderat hob seinen eigenen Beschluss nach Kritik auf (24.).

> Abgelehnt: Durch einen Patt im Gemeinderat werden die Pläne von Edeka für den Neubau eines Marktes im Süden von Eppelheim abgeschmettert (25.).

> Gestohlen: Ungewöhnliche Beute macht ein Dieb in Sandhausen: Er stiehlt mehrere Völker mit 75.000 Bienen (26.).

Ministranten setzen in Leimen vor der Kirche ein Zeichen für Homosexuelle. Foto: privat

> Infiziert: Wegen der Ausbreitung einer Variante des Coronavirus wird die Turmschule in Leimen geschlossen. 480 Grundschüler sind betroffen (29.).

> Bunt: Ministranten setzen mit Kreide vor den katholischen Kirchen in Leimen und Sandhausen ein Zeichen für Homosexuelle. Pfarrer Arul Lourdu lässt die Regenbogen entfernen (30.).

> Rätselhaft: Eine Frau soll einen Neunjährigen am Neckarsteinacher Bahnhof ins Gleisbett gestoßen haben. Sie bestreitet aber den Vorwurf (30.).

April

> Aussortiert: In Leimen wird über den Namen der Straßenbahn-Endstation diskutiert. Es bleibt bei "Friedhof", der Vorschlag "Boris-Becker-Station" schafft es nicht in die engere Auswahl (1.).

> Abgeschaltet: Ein neues Landesgesetz verbietet die Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden. In Eppelheim bleibt deshalb der Wasserturm dunkel (1.).

> Unverschämt: In Sandhausen stößt ein Unbekannter einen Senior zu Boden und stiehlt ihm mehrere Hundert Euro (1.).

> Geklettert: In Neckarsteinach steigt ein Mann auf die gesperrte Burg Schadeck und stürzt ab. Er wird verletzt (6.).

> Entschieden: In Wilhelmsfeld werden die Bürger über das umstrittene Gewerbegebiet im September abstimmen. Der Gemeinderat nimmt den Antrag der Bürgerinitiative "Schriesheimer Hof" an (7.).

> Geimpft: In der Region steigen nun Hausärzte in die Impfkampagne ein (7.).

> Attackiert: Wegen zehn Euro greift in St. Ilgen ein Mann einen 18-Jährigen an (7.).

> Gewettert: Der Neckargemünder Bürgermeister Frank Volk beschwert sich öffentlich wegen der Corona-Politik von Bund und Land und moniert zu wenig Unterstützung für die Kommunen (8.).

In Wiesenbach wird gegen den Bau eines Stalls für 15.000 Hennen protestiert. Foto: Alex

> Umstritten: Im Wiesenbacher Ortsteil Langenzell plant ein Landwirt eine Anlage für 15.000 Legehennen. Anwohner protestieren gegen den Stall für die Bio-Hühner und befürchten Gestank, Lärm sowie die Geflügelpest (10.).

> Lecker: Im Nußlocher Wald wird professionell Bärlauch geerntet – und zwar bis zu 70 Kilo an einem Tag (12.).

> Zerstört: In Gaiberg zersägt ein Unbekannter die Reste der gefällten alten Eiche im Neubaugebiet. Geplant war ein Ehrenmal (13.).

> Freigesprochen: Nach der Attacke von Hunden des Neckargemünder Anwalts Thomas Ax auf den Kater von Stadtrat Steffen Wachert hebt das Landgericht das erste Urteil wegen Unterschlagung auf. Ax wird freigesprochen (13.).

> Ersetzt: Die Sparkasse schließt mehrere Filialen in der Region. Als Ersatz kommt die rollende Filiale "Rolfi" (14.).

> Unglaublich: In Leimen randalieren und pöbeln Jugendliche im Zentrum. Ein 17-Jähriger verpasst einen Mann mit Gehstock eine "Kopfnuss" (15.).

> Verunsichert: Plakate im Wald bei Leimen-Lingental sorgen für Aufregung. Es wird vor einem Jogger gewarnt, der angeblich Messer gegen Hunde zückt (16.).

> Verpflichtend: Neckargemünd führt eine Photovoltaik-Pflicht ein. Diese gilt für neue Bebauungspläne und beim Kauf städtischer Grundstücke (17.).

> Tragisch: Eine sechsköpfige Familie verliert bei einem Brand in Leimen-Lingental ihr Dach über dem Kopf (17.).

> Gerast: Illegales Autorennen auf der B37 zwischen Neckargemünd und Heidelberg? Zwei Autos werden mit Tempo 130 in der 50er-Zone erwischt (19.).

> Verbunden: Dank der RNZ hat das Clubhaus des FC Bammental endlich Telefon und Internet. Als die Redaktion nachfragt, geht es plötzlich schnell (20.).

> Gefährlich: Ein Unbekannter legt bei Neckargemünd einen Pfosten auf Bahnstrecke. Sollte ein Zug entgleisen? (20.).

> Tragisch: Der Sandhäuser Musiker Lars "Ratz" Ranzenberger stirbt bei einem Flugunfall auf Mallorca (21.).

> Gerettet: Die Bammentaler Feuerwehr rettet holt Entenküken in Not mit einem Boot und einem Kescher von der Elsenz. Die Familie wird wieder vereint (21.).

> Getäuscht: Ein vermeintlicher Brand in Dossenheim entpuppt sich als Wasserdampf (23.).

> Klamm: Der Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd droht in der Coronakrise die Insolvenz. Die Mitgliedsorte stimmen einer Finanzspritze ui (24.).

> Abgeschnitten: Im Steinachtal ärgern sich viele Kunden über einen tagelangen Ausfall des O2-Mobilfunknetzes (24.).

> Rätselhaft: Ein leeres Kanu auf dem Neckar sorgt für einen Großeinsatz in Neckargemünd. Eine zunächst vermisste Frau mit Kind war zu Hause (27.).

> Beschlossen: Der Eppelheimer Gemeinderat ebnet den Weg für einen Bürgerentscheid im September über die Edeka-Pläne im Süden der Stadt (28.).

> Gebremst: Der Neckargemünder Gemeinderat beschließt Tempo 30 für die Ortsdurchfahrt (28.).

> Ungebremst: Ein Senior durchbricht in Nußloch mit seinem Auto einen Zaun und landet auf dem Gelände eines Kindergartens. Es wird niemand verletzt (28.).

> Gebissen: In Leimen fällt ein Kangal-Hund einen Paketboten an (29.).

> Nass: Ein Leck in einem Wasserrohr überflutet das Restaurant in der neuen Gaiberger Ortsmitte (29.).

Mai

> Befreit: In Dossenheim rettet die Feuerwehr "Frieda". Die Katze hing im Motorraum eines Autos fest (3.).

Eine der vier Fahrspuren der Bundesstraße B37 im Abschnitt zwischen Neckargemünd und der Heidelberger Stadtteil Schlierbach ist nun für Radler reserviert. Foto: Alex

> Bewegend: Die neue Radspur auf der B37 zwischen Neckargemünd und Heidelberg wird freigegeben (3.). Es wird bekannt, dass das Vorhaben nicht wie angekündigt 400.000 Euro kostet, sondern 920.000. Die Empörung ist riesig (7.).

> Unfassbar: Ein 20-Jähriger erlebt bei Lobbach Unglaubliches. Beim Joggen muss er wegen gesundheitlicher Probleme den Rettungsdienst rufen. Als er tags darauf zum Auto zurückkehrt, fehlen die Räder. Das Auto steht auf Steinen (4.).

> Festgesteckt: In Neckargemünd muss die Feuerwehr ein Kind in einem Kindergarten befreien. Es steckt mit dem Kopf in einem Stuhl fest (4.).

> Demonstriert: Klima-Aktivisten der Gruppe "Extinction Rebellion" blockieren das Zementwerk in Leimen – und lösen einen Großeinsatz der Polizei aus (6.).

> Ungewöhnlich: Bei einem Einbruch ins Neckargemünder Schulzentrum machen Diebe ungewöhnliche Beute: Masken (7.).

> Kreativ: Der Bammentaler Arzt Sönke Müller organisiert ein "Vatertagsimpfen" (8.). 1200 Impfwillige melden sich auf 400 vorhandene Dosen (11.).

Hakan Günes wird zum neuen Bürgermeister von Sandhausen gewählt. Foto: Alex

> Durchgesetzt: Hakan Günes (CDU) gewinnt die Bürgermeisterwahl in Sandhausen. Der 37-Jährige setzte sich mit 52,85 Prozent im zweiten Wahlgang klar gegen fünf Mitbewerber durch (10.).

> Endlich: Restaurants dürfen nach monatelanger Corona-Zwangspause wieder Gäste bewirten (15.).

> Gebaut: Die Gaiberger Ortsdurchfahrt wird saniert und für ein Jahr voll gesperrt (15.). Auf der innerörtlichen Umleitungsstrecke herrscht viel Verkehr, obwohl eine weiträumige Umleitung ausgeschildert ist (18.). Auf dieser kommt es auch zu einer Umleitung (29.).

Die Region trauert um Leimens ehemaligen Bürgermeister Bruno Sauerzapf. Foto: Pfeifer

> Getrauert: Die Region nimmt Abschied von Bruno Sauerzapf. Leimens langjähriger Bürgermeister und Ehrenbürger sowie CDU-Fraktionschef im Kreistag starb mit 77 Jahren (17.).

> Mutig: In Eppelheim vertreibt eine Angestellte einer Tankstelle einen maskierten Räuber. Als sie mit einem Hund droht, zieht der Mann von dannen (18.).

> Unterschrieben: Eine Bürgerinitiative hat 1599 Unterschriften gegen das umstrittene Neubauvorhaben im Neckargemünder Ortsteil Rainbach gesammelt und übergibt diese an die Stadt. Nur 744 Unterschriften waren notwendig (18.).

> Überlistet: Ein bundesweit aktiver Betrüger überlistet auch in der Region mehrere Bankmitarbeiter. Mit Fälschungen hebt er 55.000 Euro ab (19.).

> Geöffnet: Die ersten Freibäder starten in die zweite Corona-Saison. Anfangs müssen Badegäste noch die 3G-Regel erfüllen, was für Ärger sorgt (20.). Wenig später öffnen Hallenbäder (28.).

> Teuer: An einem Autohaus im Neckargemünder Stadtteil Mückenloch ereignet sich ein unfassbarer Unfall. Ein 80-Jähriger rast mit Vollgas über den Hof und beschädigt mehrere Autos und das Gebäude. Schaden: über 100.000 Euro (20.).

> Zurückgezogen: Der Investor für den umstrittenen Edeka-Markt in Eppelheim verabschiedet sich von den Plänen (20.).

> Kreativ: Im Meckesheimer Ortsteil Mönchzell holt die Feuerwehr eine Katze ausgerechnet im Gebiet Katzengraben von einem Baum – auf kreative Art. Mit einer Regendusche aus dem Schlauch ließ sich das Tier überzeugen, nach anderthalb Tagen vom Baum zu kommen (22.).

> Neu: Die Lobbacher Gemeindeverwaltung zieht ins neue Rathaus um (22.).

> Dramatisch: In Neckargemünd spielt sich ein Schwanen-Drama ab. Ließ Nelson seine Nelli sitzen? Ein Tier muss die Eier alleine ausbrüten. Dann entführt wohl ein anderes Paar die Küken (22.).

> Draußen: Auch im hessischen Neckarsteinach dürfen Lokale wieder öffnen. Gäste dürfen anfangs nur draußen bewirtet werden, was für Unmut sorgt (22.)

> Zugeschnappt: Ein 61-Jähriger will in St. Ilgen nur einen Hund streicheln – und der beißt gleich zu (22.).

> Getäuscht: Verliebte zahlen Tausende Euro an Betrüger, die per Internet Liebe vortäuschten. Die Überweisungen landen im Senegal und in Belgien (22.).

> Ausgebucht: Die Campingplätze in der Region erleben einen Ansturm (25.).

> Gefeiert: In Sandhausen feiern Fans den Klassenerhalt des Fußball-Zweitligisten SVS – bis die Polizei kommt (25.).

> Gefreut: Hansi Flick wird neuer Bundestrainer – und in seiner Heimatstadt Neckargemünd und seinem Wohnort Bammental ist die Freude groß (26.).

> Gebrannt: Ein Feuer an der Solaranlage auf dem Bammentaler Gymnasium sorgt für einen Großeinsatz. (26.).

> Kontraproduktiv: In Neckargemünd versetzen Behörden ein Ortsschild. Nun erfüllt es gesetzliche Vorgaben, doch die Anwohner leiden unter mehr Lärm (27.).

> Ungewöhnlich: Unbekannte errichten im Wald bei Gauangelloch eine illegale Mountainbike-Strecke. Das Landratsamt sucht sie – und verspricht Straffreiheit (28.).

> Gefährlich: Eine Fachfirma bekämpft in Meckesheim das Auftreten der gefährlichen Tigermücke (29.).

> Farbenfroh: Die Gemeinde Nußloch gibt mehrere Unterführungen für Graffiti frei. Sprayer dürfen sich legal an den Wänden austoben (31.).

> Abgestürzt: In Sandhausen stürzt eine Elfjährige durch das Dach der Sporthalle und wird schwer verletzt (31.).

Juni

> Gezündelt: Drei junge Männer zünden in einer Tiefgarage in St. Ilgen mehrere Reifen an. Sie werden festgenommen (1.)

> Attackiert: In Dossenheim wird ein Radler vom Fahrrad geschlagen. Er bleibt bewusstlos liegen (1.).

> Geheiratet: Auf dem Hohen Darsberg steigt eine Promi-Hochzeit. Die Sängerin Sarah Engels heiratet (4.).

Unwetter wüten in der Region – in Leimen stürzt ein riesiger Baum auf ein Auto. Foto: Priebe

> Gewütet: Unwetter sorgen für zahlreiche Feuerwehreinsätze (7./9./22.).

> Begegnet: In Schönau hält der Fahrer eines Müllwagens ein zufällig vorbeikommendes Feuerwehrauto an. Der Grund: Der geladene Abfall brennt (9.).

> Übernachtet: Eine Frau verbringt eine Nacht im Wald zwischen Dossenheim und Heiligkreuzsteinach. Sie verirrte sich und kehrt am Morgen nach Hause zurück (11.).

> Erschreckt: Eine Schlange erschreckt den Fährmann auf der zwischen Neckarhausen und Neckarhäuserhof verkehrenden Fähre. Es ist eine große, aber harmlose Äskulapnatter (12.).

> Überführt: Die Vollsperrung der Ortsdurchfahrt in Gaiberg wird einem Unfallfahrer zum Verhängnis. Er will flüchten, muss wegen der Baustelle wenden und erneut an Zeugen vorbeifahren (14.).

> Geschenkt: Zum 80. Geburtstag macht Unternehmer Hans-Peter Wild seiner Heimatstadt ein Geschenk: acht Millionen für das Nachfolgeprojekt für die marode Rhein-Neckar-Halle (16.).

> Verletzt:Bei einem Brand im Bammentaler Hochhaus werden sechs Personen verletzt, drei sind Einsatzkräfte (21.).

> Rückläufig: Die Testzentren melden Rückgänge um bis zu 50 Prozent (21.).

> Erwischt: Mit 3,14 Promille Alkohol im Blut wird ein Nußlocher von der Polizei im Auto gestoppt. Der Mann wollte gerade neuen Alkohol kaufen (21.).

> Überraschend: Wilhelmsfelds Bürgermeister Christoph Oeldorf gibt seine Kandidatur bei der Bürgermeisterwahl in Schriesheim bekannt (28.).

> Gestartet: In Eppelheim beginnt der Umbau der Straßenbahn-Endhaltestelle für 2,75 Millionen Euro (29.).

> Zugedreht: Im Meckesheimer Ortsteil Mönchzell wird für sieben Stunden das Wasser abgestellt (30.).