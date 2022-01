Region Heidelberg. (red) Wer sich trotz der in diesen Tagen auf Rekordkurs befindlichen bundesweiten Corona-Fallzahlen vergleichsweise sicher fühlen will, sollte vor allem eines tun: sich gegen Covid-19 impfen lassen. Mit Blick auf die neue Variante namens Omikron gilt erst die dreifache Impfung als wirksamer Schutz vor schweren Krankheitsverläufen. Auch in der Region rund um Heidelberg gibt es weiterhin mehrere Angebote für den Piks. Nachfolgend eine Übersicht über alle Termine, die der Redaktion bekannt sind:

> In Bammental kommt ein mobiles Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises immer wieder montags, mittwochs und freitags von 8.30 bis 18 Uhr in die Elsenzhalle. Eine Anmeldung ist nötig und zwei Wochen vor dem jeweiligen Termin möglich unter Telefon 06221/522-1881 oder unter https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin

> In Leimen werden dienstags, donnerstags und sonntags zwischen 8 und 18 Uhr in der "Alten Fabrik" im Stadtteil St. Ilgen in der Theodor-Heuss-Straße 41 je 200 Dosen verimpft. Die Aktion wird vom mobilen Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises mit den Vakzinen von Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson durchgeführt. Eine Terminbuchung ist nötig unter Telefon 06221/522-1881 oder unter der Adresse https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin

> In Nußloch führt die Gemeinde am Samstag, 22. Januar, eine Impfaktion von 9 bis 15 Uhr im Feuerwehrhaus durch. Es stehen die Vakzine von Biontech, Moderna und Johnson & Johnson zur Verfügung; Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen sind möglich. 100 Impftermine sind verfügbar, für die eine Anmeldung per E-Mail an die Adresse corona@nussloch.de nötig ist mit Angabe von Personal- und Kontaktdaten sowie Art der Impfung – Erst-, Zweit- oder Booster.

> In Sandhausen bietet die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Neckar-Kreis am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Januar, in der Festhalle eine Impfaktion an für Sandhäuser sowie Personen, die in Sandhausen beschäftigt sind oder Bezug zur Gemeinde haben. Interessierte können einen Termin buchen unter den Telefonnummern 06224/592128, -29 und -25 oder per E-Mail an die Adresse ordnungsamt@sandhausen.de

> In Spechbach findet am Samstag, 22. Januar, von 10.30 bis 16 Uhr eine Impfaktion ohne vorherige Anmeldung in der Turnhalle statt. Verimpft werden laut Gemeinde die Vakzine von Johnson & Johnson, Moderna und Biontech. Letzterer Impfstoff wird an Menschen unter 30 Jahren und Schwangere vergeben und ermöglicht auch den Piks für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Mitzubringen sind ein Ausweisdokument, Versichertenkarte und Impfpass.

Info: Weitere Informationen zu Impfterminen gibt es unter www.rnz.de/impftermine.