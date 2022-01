Hundesteuer sowie Wasser- und Abwassergebühren gehören zu jenen Abgaben, die an die jeweilige Kommune gezahlt werden müssen. Foto: fre

Region Heidelberg. (bmi/luw/cm) Während die Energiepreise auch unabhängig vom Jahreswechsel stetig steigen, ist der 1. Januar für viele kommunale Abgaben ein wichtiger Stichtag. Die RNZ gibt einen Überblick, wie sich 2022 die Gebühren und Steuern in den 17 Orten rund um Heidelberg ändern:

> In Bammental ändern sich die kommunalen Abgaben in 2022 nicht, es bleibt bei 340 vom Hundert (v.H.) bei der Gewerbesteuer wie Grundsteuer A und B. Die Abwassergebühr wurde indes rückwirkend zum 1. Januar 2021 reduziert von 2,30 auf 1,85 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser und von 0,35 auf 0,24 Euro beim Niederschlagswasser.

> In Dossenheim gibt es im Bereich der Beitrags- und Gebührenerhebung für das Jahr 2022 keine Veränderungen. Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer liegt bei 360, bei der Grundsteuer A bei 340 und bei der Grundsteuer B bei 370 v. H.

> In Eppelheim sind die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer zum neuen Jahr von 325 beziehungsweise 345 auf 380 v. H. gestiegen. Auch die Hundesteuer wurde von 81 auf 96 Euro pro Vierbeiner angepasst.

Die Gebühren für Abwasser werden in mehreren Gemeinden geändert. Foto: fre

> In Gaiberg stehen keine Veränderungen bei Gebühren oder Steuern an. Der Hebesatz für Gewerbe- und Grundsteuer B liegt bei 330 v.H., für die Grundsteuer A bei 305 v.H.

> In Heiligkreuzsteinach soll in der Gemeinderatssitzung am morgigen Donnerstag entschieden werden, "ob und welche Änderung der Gebühren erfolgen soll", sagt Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl. Gewerbesteuer sowie Grundsteuer A und B liegen bei 330 v. H.

> In Leimen sinkt der Nettopreis für den Kubikmeter Trinkwasser um einen Cent auf 2,30 Euro, der Preis fürs Schmutzwasser steigt dagegen um zehn Cent auf 2,04 Euro. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt konstant bei 380 v. H. und für beide Grundsteuerarten bei 400 v.H.

> In Lobbach sind keine Erhöhungen oder Änderungen der Steuern eingeplant. Die Grundsteuer A liegt bei einem Hebesatz von 320, die Grundsteuer B bei 330 und die Gewerbesteuer bei 340 v.H.

> In Mauer wird ausschließlich die Hundesteuer erhöht – von 96 auf nun 108 Euro jährlich für den Ersthund. Die Sätze für Gewerbesteuer mit 350 und Grundsteuer A und B mit je 370 v. H. bleiben unangetastet.

> In Meckesheim sind die Hundesteuer von 84 auf 96 Euro je Ersthund und die Vergnügungssteuer von 15 auf 25 Prozent der Bruttoeinnahmen eines Spielautomaten gestiegen. Auch die Grundsteuer A und B von 330 auf 360 v.H. sowie die Gewerbesteuer von 350 auf 370 v.H. sollen laut Bürgermeister Maik Brandt erhöht werden, wenn der Gemeinderat dem zustimmt. Die Gebühr für Schmutzwasser ist gefallen, jene für das Niederschlagswasser ebenso gestiegen wie die Benutzungsgebühren für Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte.

> In Neckargemünd steigen in diesem Jahr die Grundsteuer B von 380 auf 400 Prozent, die Hundesteuer von 80 auf 100 Euro pro Ersthund und die Gewerbesteuer von 340 auf 360 Prozent. Außerdem führt die Stadt mit der Bettensteuer eine neue Abgabe ein, die vor allem Touristen trifft, die einen Euro pro Übernachtung zahlen. Etwas günstiger wird das Abwasser und Niederschlagswasser.

In vier Gemeinden steigen auch die Abgaben für Hundebesitzer. Foto: Hundefreunde Gauangelloch

> In Neckarsteinach müssen der Haushalt des laufenden Jahres – und mit ihm mögliche Änderungen bei Steuern oder Abgaben – erst noch beraten und verabschiedet werden, wie Bürgermeister Herold Pfeifer betont. Aktuell liegen die Grundsteuer A bei 700 und B bei 850 v.H., die Gewerbesteuer bei 380 v.H. – jeweils Spitzenwert respektive einer der vorderen Plätze der 17 Orte rund um Heidelberg.

> In Nußloch gebe es "zum aktuellen Zeitpunkt und aufgrund der Corona-Krise keine Steuererhöhung", teilt das Rathaus mit. Es bleibt also bei den Sätzen von 350 v.H. bei der Gewerbesteuer sowie 300 und 320 bei den Grundsteuern A und B.

> In Sandhausen wurden kürzlich rückwirkend zum 1. Januar 2021 die Abwassergebühren geändert, der Schmutzwasserpreis sank um 14 Cent von 1,43 auf 1,29 Euro pro Kubikmeter. Laut Bürgermeister Hakan Günes sind derzeit keine weiteren Anpassungen vorgesehen, dies hänge letztlich aber vom "Verlauf des Wirtschaftsjahres 2022" ab. Unverändert bleiben die Hebesätze von 340 v.H. für die Grundsteuer A und B sowie von 350 v.H. für die Gewerbesteuer.

> In Schönau sind weder Erhöhungen noch Vergünstigungen geplant. Der Hebesatz der Gewerbesteuer mit 350 v.H. und die Grundsteuer A und B mit je 360 v. H. bleiben also unangetastet.

> In Spechbach sind zum Jahresbeginn die Gebühren für Wasser und Abwasser gestiegen – und zwar auf 4,33 statt 3,79 Euro je Kubikmeter Abwasser und 0,98 statt 0,69 Euro Niederschlagswassergebühr pro Quadratmeter. Der Preis für Trinkwasser steigt von 2,45 auf 2,71 Euro pro Kubikmeter. Keine Änderungen gibt es bei der Gewerbe- und Grundsteuer, wo die Sätze bei 340 v. H. bei der Gewerbesteuer und Grundsteuer B sowie 330 v. H. bei der Grundsteuer A liegen.

> In Wiesenbach werden die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer A und B erhöht – und zwar jeweils von 360 v. H auf 410 v. H.

> In Wilhelmsfeld steigt die Grundsteuer B um 50 Punkte auf 430 v.H. Die Grundsteuer A liegt derzeit bei 270 v.H., die Gewerbesteuer bei 350 v. H. Etwaige weitere Gebührenanpassungen werden erst demnächst im Rahmen der Haushaltsberatungen im Gemeinderat diskutiert.