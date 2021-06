Auch in der Region Heidelberg sind die meisten Corona-Schnelltests kostenlos. Symbolfoto: Kneffel

Region Heidelberg. (red) Die Priorisierung für die Corona-Schutzimpfung ist zwar seit dieser Woche aufgehoben, doch ein weiteres Instrument zur Bewältigung der Pandemie wird immer noch stark nachgefragt: das Schnelltesten. Auch rund um Heidelberg bieten zahlreiche Apotheken, Ärzte, Gemeinden, Vereine und Unternehmen Antigen-Schnelltests an. Dies richtet sich an alle, die keine Symptome haben und mehr Sicherheit über eine mögliche Infektion gewinnen wollen. Die RNZ gibt – soweit bekannt – eine Übersicht über die Testzentren in der Region:

Bammental

Gemeinde, DLRG und Feuerwehr. Foyer der Elsenzhalle, montags bis mittwochs und freitags jeweils von 7 bis 8 Uhr, donnerstags von 17 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 12 Uhr und am Sonntag, 13. Juni, von 7 bis 8.30 Uhr; ohne Anmeldung.

Hausarztpraxis Dr. Omar Khawaled. Nach Terminvereinbarung unter Telefon 06223 / 5027.

Hausarztpraxis Dres. Weinmann. Nach Terminvereinbarung unter Telefon 06223 / 5959.

Hausarztpraxis Dr. Liane Wirth. Nach Terminvereinbarung unter Telefon 06223 / 5130.

Dossenheim

Gemeinde und DRK. Rathaus, Sitzungssaal, freitags von 17 bis 20 Uhr. Keine Anmeldung erforderlich.

Fa. Femteva. Untergeschoss, Gerhart-Hauptmann-Straße 47, montags von 9.30 bis 12.30 Uhr mit Anmeldung unter www.femteva.de/covid-19-teststation.html

Apotheke am Petrus. Ringstraße 1-3, montags, dienstags und freitags jeweils von 19 bis 20 Uhr; mit Terminvereinbarung unter Telefon 06221 / 861666.

Easy-Apotheke. Gewerbestraße 9-11, montags, mittwochs, donnerstags und freitags jeweils von 9.40 bis 18.40 Uhr; mit Terminvereinbarung unter Telefon 06221 / 9989420 oder per E-Mail an dossenheim@easyapotheke.de

Aspilos. Friedrichstraße 91, montags bis donnerstags von 8 bis 14 Uhr, freitags und samstags von 8 bis 13 Uhr und 14 bis 19 Uhr, sonntags von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 19 Uhr; Anmeldung unter www.aspilos.de/testzentrum

Friseur Markus Bähr. Bahnhofstraße 3, Tests während der Öffnungszeiten; Terminvereinbarung unter Telefon 06221 / 866622.

Helmin Apotheke. Osmiastraße 12, donnerstags von 19 bis 20 Uhr und freitags von 13 bis 14 Uhr; Terminvereinbarung unter Telefon 06221 /87660

Eppelheim

dm-Markt. Seestraße 71/2, montags bis samstags von 9 bis 16.30 Uhr, nicht an Feiertagen; mit vorheriger Anmeldung unter www.dm.de/corona-schnelltest-zentren

Gaiberg

Gemeinde und Feuerwehr. Bürgerforum "Altes Schulhaus", samstags von 9 bis 12 Uhr; Anmeldung erforderlich unter https://bit.ly/3rcQgTC oder unter Telefon 06223 / 95010.

Heiligkreuzsteinach

Gemeindeverwaltungsverband. Steinachtalhalle in der Rathausstraße, montags und donnerstags von 16 bis 17.30 Uhr; ohne vorherige Anmeldung.

Leimen

Stadt und DRK Leimen. Hof des DRK am Freibad-Parkplatz, täglich von 18 bis 19.30 Uhr; ohne Anmeldung.

dm-Markt. Stralsunder Ring 23a, montags bis samstags von 9 bis 16.30 Uhr, nicht an Feiertagen; mit vorheriger Anmeldung unter www.dm.de/corona-schnelltest-zentren SA Schnelltest UG. Drive-In nur mit Auto, Parkplatz des Leimener Bäderparks, Peter-Disegna-Weg, montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr; Terminbuchung unter www.schnelltest-leimen.de

Lobbach

Hausarztpraxis Fellmann. Maienbachhalle, Lobenfeld, vorläufig zum letzten Mal: heute, Donnerstag, 10. Juni, von 17 bis 18 Uhr; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mauer

Kerschbaum Nagel- und Kosmetikstudio. Heidelberger Straße 6, nach Terminbuchung unter der Adresse www.nk-nagelkosmetikstudio.de

Damo GbR. Grundstück des Friseursalons Hairlich, Heidelberger Straße 48, montags bis freitags 14.30 bis 18.30 Uhr, samstags 14 bis 16.30 Uhr und sonntags 13.30 bis 16 Uhr; für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gibt es ein Speicheltest-Angebot; Anmeldung erforderlich unter www.testzentrum-mauer.de

Meckesheim

Sankt-Martin-Apotheke. Friedrichstraße 1, montags, dienstags und donnerstags jeweils von 17 bis 17.55 Uhr; mit Anmeldung unter Telefon 06226 / 92120.

Gemeinde und Fa. acovid. Mobile Teststation Standort 1: vor der Auwiesenhalle, dienstags von 9 bis 11 Uhr, donnerstags von 17 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr. Mobile Teststation 2: Industriegebiet, Petersbergstraße 6, mittwochs und freitags jeweils von 8.30 bis 11 Uhr; keine Anmeldung erforderlich.

Neckargemünd

Stadt. Parkplatz am Rathaus in der Falltorstraße, montags und mittwochs von 7 bis 10 Uhr, dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr sowie freitags von 7 bis 10 Uhr und von 15 bis 18 Uhr; Termine werden immer mittwochs um 12 Uhr für die Folgewoche eingestellt; kostenlos, vorherige Anmeldung nötig unter www.neckargemuend.de/testzentrum+am+rathaus; für alle ohne Internet unter Telefon 06223 / 8040.

dm-Markt. Kurpfalzstraße 34, Kleingemünd, montags bis samstags von 9 bis 16 Uhr, nicht feiertags: nur mit vorheriger Anmeldung unter der Adresse www.dm.de/corona-schnelltest-zentren

Friseursalon Bilal Sedhosin. Bahnhofstraße 49, dienstags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr; keine Anmeldung erforderlich.

Damo GbR. Ehemaliges Gelände der Post, Bahnhofstraße 26, täglich von 12 bis 19 Uhr, für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gibt es ein Speicheltest-Angebot; Anmeldung erforderlich unter www.testzentrum-neckargemuend.de

Neckarsteinach

Steinach-Apotheke. Hauptstraße 12a, Montag 11.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 15 Uhr sowie 17.30 bis 18 Uhr, Dienstag 9.30 bis 10 Uhr und 14.30 bis 15 Uhr, Donnerstag 11.15 bis 12.05 Uhr und 14 bis 14.30 Uhr und Freitag 13.30 bis 14 Uhr. Eine Anmeldung unter www.corona.neckartal-apotheken.de ist erforderlich.

Testzentrum Neckartal. Bürgerhaus "Zum Schwanen", montags bis freitags von 10.30 bis 14 Uhr und 16.30 bis 18.30 Uhr, nicht feiertags. Anmeldung erforderlich unter der Adresse www.corona.neckartal-apotheken.de

Nußloch

Valy GmbH. Am Lindenplatz, montags bis samstags von 11 bis 19 Uhr, sonntags von 11 bis 15 Uhr; vorläufig bis Sonntag, 13. Juni; keine Anmeldung erforderlich.

Sandhausen

Apotheken und DRK-Ortsverein. Grillhütte am Walter-Reinhard-Stadion-Parkplatz, durchgeführt von ortsansässigen Apotheken: montags, mittwochs und freitags jeweils von 16.30 bis 18.30 Uhr; durchgeführt vom ehrenamtlichen Team: dienstags und donnerstags jeweils von 8 bis 10 Uhr; DRK-Heim in der Heidenäckerstraße 40, durchgeführt vom DRK-Ortsverein: dienstags und donnerstags jeweils von 19 bis 20.30 Uhr; Anmeldung nicht erforderlich.

Aspilos. Festhalle (Vorplatz Eingang Jugendzentrum), montags, mittwochs und freitags jeweils von 8 bis 13 Uhr, samstags und sonntags jeweils von 9 bis 14 Uhr; Anmeldung erwünscht unter www.aspilos.de/testzentrum

Hardtwald-Apotheke. Waldstraße 24-26, dienstags, donnerstags und freitags von 14.30 bis 15 Uhr mit Terminvereinbarung unter Telefon 06224/ 82525; nicht feiertags.

dm-Markt. Gottlieb-Daimler-Straße 9, montags bis samstags von 9 bis 16.30 Uhr; mit vorheriger Anmeldung unter der Adresse www.dm.de/corona-schnelltest-zentren

Schönau

Gemeindeverwaltungsverband. Aula der Carl-Freudenberg-Schule, Weinheimer Straße 35, dienstags und freitags von 18 bis 19.30 Uhr; ohne vorherige Anmeldung.

Stadt-Apotheke Martina Spreng. Hauptstraße 12, montags, mittwochs und donnerstags jeweils von 9 bis 10 Uhr; Anmeldung möglich, aber nicht zwingend erforderlich unter Telefon 06228 / 8241.

Spechbach

DRK, Feuerwehr, Dr. Pleimes und Gemeinde. Turn- und Festhalle, mittwochs und freitags von 18 bis 19 Uhr; ohne vorherige Anmeldung.

Wiesenbach

Gemeinde. Foyer des Bürgerhauses, Hauptstraße, durchgeführt vom Personal der Römer-Apotheke: montags von 8 bis 11 Uhr und donnerstags von 14 bis 17 Uhr; durchgeführt von Dr. Annekatrin Müller-Kölemen: dienstags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr; in der Praxis von Dr. Yvonne Sterk in der Bammentaler Straße: mittwochs von 11 bis 14 Uhr und freitags von 15.30 bis 18 Uhr; ohne vorherige Anmeldung, das Angebot ist kostenlos.

Wilhelmsfeld

Gemeindeverwaltungsverband. Odenwaldhalle in der Schulstraße, mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr und samstags von 9 bis 10.30 Uhr; Angebot kostenlos und auch ohne vorherige Anmeldung nutzbar.