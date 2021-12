Von Agnieszka Dorn

Sandhausen/Leimen-St. Ilgen/Nußloch. Die Stimmung ist gedrückt, die Lokale sind leer, die Frustration bei den Gastronomen ist groß und bei den Gästen herrscht Verunsicherung. So lässt sich die Stimmung am Samstagabend beim Besuch der RNZ in Restaurants rund um Heidelberg beschreiben. "Wir erleben gerade ein Déjà-vu und fragen uns, was die Politiker eigentlich im Sommer gemacht haben", sagte Ingrid Crupi, die Inhaberin von "La Zitella" in Sandhausen. Am Abend zuvor hatte es bei allen besuchten Lokalen noch großen Andrang gegeben. Da hatte es noch keine Testpflicht gegeben.

Ingrid und Christian Cupri. Foto: A. Dorn

Am Samstag aber herrschte in Baden-Württemberg eine neue 2G-plus-Vorschrift in der Gastronomie. Wer im Restaurant, Bistro, Imbiss oder Café etwas trinken oder essen wollte, musste neben der vollständigen Impfung oder Genesung auch einen zusätzlichen negativen Corona-Schnelltest vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein durfte. Ausnahme: Befreit von der Testpflicht waren "geboosterte" Personen, also jene, die bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben. Am Sonntag kam dann noch eine Ausnahme-Ergänzung dazu: Keinen Test brauchen Gäste, deren Genesung beziehungsweise deren Grundimmunisierung weniger als sechs Monate zurückliegt.

Zurück zum Samstagabend: Gegen 20.30 Uhr war "La Zitella" in Sandhausen so gut wie leer. Belegt waren gerade einmal vier Tische. Unter den Gästen befand sich Ellen Edmonds. Sie saß bereits im vergangenen Jahr am Tag vor dem gastronomischen zweiten Lockdown in dem Restaurant und war damals noch frohen Mutes gewesen, dass die Situation sich bald wieder bessern würden – spätestens mit dem Impfstoff. "Man kann es nicht glauben, dass wir genau ein Jahr später mit dem Impfstoff in der gleichen Situation sind", sagte sie. Die ganze Corona-Situation zerre mittlerweile sehr am Gemüt, fügte sie müde hinzu. Sie habe sich heute zusätzlich testen lassen, für sie sei das kein Problem, aber – wie man sehe – für andere Gäste schon.

Das vereinte am Samstagabend die Gastronomen Ignazio Taranto. Foto: A. Dorn

Ähnlich war die Stimmung gegen 19.30 Uhr im St. Ilgener Restaurant "Capri" gewesen. Vier bis fünf Gäste habe er heute gehabt, ließ Inhaber Ignazio Taranto seinem Frust freien Lauf. Die Verordnung sei ein "Lockdown durch die Hintertür!" Man habe gedacht, mit dem Impfstoff – so sei es durch Politiker immer nach außen getragen worden – sei man aus dem Gröbsten der Pandemie heraus und jetzt sei es schlimmer als zuvor. Wer lasse sich zusätzlich zu den Impfungen testen, um essen zu gehen? Bei ihm hätte der Außer-Haus-Verkauf in den vergangenen Tagen leicht zugenommen, berichtete er weiterhin. Die Öffnungszeiten habe er bereits angepasst.

Dass Gäste wie im Nußlocher Hotel-Restaurant Felderbock trotz 2G-Testpflicht kamen, war die Ausnahme. Foto: A. Dorn

Geboostert und sogar zusätzlich getestet waren indes ältere Gäste des Nußlocher Hotel-Restaurants Felderbock. Anlass sei ein Familientreffen, das schon länger geplant gewesen sei und das niemand verschieben wollte. Für sie sei es kein Problem, sich zusätzlich testen zu lassen, um einen schönen Abend im Restaurant zu verbringen. Ausbauen könne man allerdings die Teststationen und deren Öffnungszeiten, so der Konsens. Am Freitagabend ohne zusätzliche Testpflicht sei noch jede Menge los gewesen, erzählte Restaurantleiterin Carla Ulke; man sei gespannt wie der Abend verlaufen werde. Das sagte sie gegen 19 Uhr, als viele Tische, die sonst zu dieser Uhrzeit belegt seien, noch frei waren. Abgesagt worden seien sämtliche Reservierungen zu Weihnachten sowie Weihnachtsfeiern.

Traurige Leere herrschte indes am Restaurant am Waldstadion in St. Ilgen gegen 18.30 Uhr. Normalerweise ist es um diese Uhrzeit am Samstagabend brechend voll. Eigentlich wären sie heute in Stuttgart bei einem Musical gewesen, erzählte ein Paar aus Nußloch. Kurzfristig hätten sie sich jedoch aufgrund der aktuellen Situation entschlossen, das zu verschieben. Und nun würden sie den Abend hier genießen. Aufgrund ihres Berufs seien sie geboostert.

Renata Ljolje. Foto: A. Dorn

Große Frustration über die Corona-Politik herrschte bei Restaurant-Inhaberin Renata Ljolje: Sie gehe jeden Tag arbeiten, erstelle Menükarten, bestelle Lebensmittel – aber "was haben eigentlich die Politiker im Sommer gemacht?" Es sei durch die Wissenschaft bekannt gewesen, dass die Inzidenzzahlen im Winter bei der erreichten Impfquote wieder steigen – und erst jetzt diskutiere man über eine Impflicht. Es hagele Absagen, die Gäste blieben aus, die Anträge für die Kurzarbeit der Mitarbeiter seien bereits in Vorbereitung. "Wir hoffen auf einen Lockdown, um das Trauerspiel zu beenden", sagte Renata Ljolje müde.