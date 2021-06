Region Heidelberg. (cm) Bald wird es nicht mehr so schwierig sein, einen Platz im Freibad zu ergattern. Die neue Corona-Verordnung ermöglicht deutlich mehr Besucher als bisher, weil unter anderem die Mindestfläche pro Badegast in den Becken reduziert wurde. Die neuen Freiräume wollen die Betreiber der Freibäder rund um Heidelberg schnell nutzen. Die Online-Ticket-Reservierung aber bleibt bestehen, um bei einer Infektion Kontakte nachverfolgen zu können.

> Im Bammentaler Waldschwimmbad sind künftig 3300 statt 2100 Besucher pro Tag erlaubt. Bisher gab es drei Zeitblöcke mit je maximal 700 Badegästen, künftig sind für die Vormittags- und die Nachmittagsschicht, die nun bis 20 Uhr statt 17.30 Uhr geht, je höchstens 1500 Besucher möglich. Hinzu kommt ein Zeitblock ab 18 Uhr für maximal 300 "Abendschwimmer". "Das ist eine deutliche Ausweitung, die wir mit Blick auf die niedrigen Infektionszahlen vertreten können", erklärt Bürgermeister Holger Karl. Bis das neue Kontingent verfügbar ist, könnten noch wenige Tage vergehen.

> Im Kleingemünder Terrassenfreibad finden seit Kurzem je 1500 Besucher in zwei Zeitblöcken Platz. Anfänglich waren es nur 800 pro Tag. Die Stadt hatte bereits Änderungen am Buchungssystem für Anfang Juli angekündigt. Freie Plätze sollen nicht mehr um Mitternacht, sondern morgens freigegeben werden. Und die Besucherzahl soll auf zwei mal 2000 Tickets oder mehr erhöht werden. "Wir bereiten gerade die bereits angekündigten Änderungen vor, in dieser Woche sind die technischen Umsteuerungen vorgesehen", so Stadtsprecherin Petra Polte.

> Im Freibad des Leimener Bäderparks sind bisher unter der Woche zwei und am Wochenende drei Zeitblöcke mit je 275 Badegästen buchbar. "Wir erhöhen die Besucherzahl so schnell wie möglich", erklärte Markus Wittner vom Bäderpark.

> In den Hallenbädern der Region müssen die Besucher keinen Nachweis über einen negativen Test oder eine Impfung mehr vorlegen. In Dossenheim bleibt das Limit von 60 Besuchern aber bestehen, so Gemeindesprecherin Mareike de Raaf.