Region Heidelberg. (luw) Gleich zwei angebrannte Essen haben jeweils die Feuerwehren in Mauer und Bammental am Wochenende auf Trab gehalten. Verletzt wurde niemand.

Gegen 3 Uhr am frühen Samstagmorgen ging in Bammental der Alarm ein. Offenbar hatte ein Bewohner in der Hauptstraße den Herd eingeschaltet und war eingeschlafen. "Ein Nachbar hat den Rauchmelder gehört", erklärte Kommandant Timo Winkelbauer auf Nachfrage. Bis zum Eintreffen der 16 Einsatzkräfte mit ihren drei Fahrzeugen war der Bewohner aufgewacht, hatte bereits Fenster geöffnet und den Herd ausgeschaltet. Die Feuerwehr sorgte in der "stark verrauchten" Wohnung nur noch für maschinelle Belüftung.

In Mauer ging ein ähnlicher Fall auf ein Missgeschick zurück: Hier wollte ein Bewohner am Samstagnachmittag etwas kochen und verließ kurz seine Wohnung in der Silberbergstraße. Während das Fleisch weiter in der Pfanne brutzelte, fiel allerdings die Tür ins Schloss. Und die betroffene Person hatte keinen Schlüssel bei sich. Also wurde die Feuerwehr gerufen, die mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften anrückte. Laut Kommandant Patrick Waibel öffneten diese die Tür mithilfe eines technischen Geräts, ohne sie zu beschädigen. Schnell wurde der Herd ausgeschaltet, bevor Schlimmeres geschehen konnte.

Die Feuerwehr Meckesheim wurde derweil in der Nacht auf Sonntag um 1.38 Uhr zu einem Seniorenheim in Eschelbronn gerufen. Hierbei handelte es sich aber um einen Fehlalarm.