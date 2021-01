Region Heidelberg. (agdo/fre/nah/tri) Die Einkaufsmärkte in der Region haben sich auf die ab Montag, 25. Januar, geltende Pflicht zum Tragen von OP- oder FFP2-Masken beim Einkaufen sowie in Bus und Bahn teilweise schon frühzeitig eingestellt. Die RNZ hat sich am Samstag in Märkten der Region rund um Heidelberg umgeschaut, wo es welche Masken gab:

> "nah und gut" Neckargemünd, Samstag, 9 Uhr: Keine der nun vorgeschriebenen Masken sind mehr zu haben. Auf Nachfrage heißt es, dass eventuell ab Montagnachmittag eine Lieferung eintreffe. Die meisten Kunden sind hier beim Einkauf bereits mit FFP2- oder OP-Masken ausgestattet. Vereinzelt werden aber auch noch Stoffmasken getragen.

Die Auswahl bei Rewe in Kleingemünd. Foto: nah

> Rewe Kleingemünd, Samstag, 9.30 Uhr: Zu 80 Prozent tragen hier die Kunden bereits FFP2- oder OP-Masken. An der Kasse wurden eigens schon Tage zuvor Verkaufskörbe eingerichtet, in denen sich nun nur noch ein Restbestand befindet. Die FFP2-Maske kostet hier 1,99 Euro. "Wir hatten vier solcher Verkaufskörbe und alles ist im Laufe der letzten Tage verkauft worden", so eine Mitarbeiterin.

> Aldi Kleingemünd, Samstag, 10 Uhr: Wer noch keine FFP2-Maske oder OP-Masken hat, wird hier fündig. Die FFP2-Masken waren hier ebenfalls an der Kasse erhältlich. Maximal drei Masken kann jeder Kunde für je 1,49 Euro erwerben. Nur vereinzelt waren hier Kunden mit Stoffmasken zu sehen. Die Minieinkaufstaschen, auch FFP2-Masken genannt, hingegen sind vor nahezu aller Munde. Vor den Kassen stapeln sich die Nasen-Mund-Abdeckungen aus Stoff. Die Vorschrift zu medizinischer Vermummung hat sie zu Ladenhütern degradiert.

> Lidl/dm Kleingemünd, Samstag, 10.15 Uhr: Hier sind keine FFP2- Masken mehr zu haben, nur noch Einweg- und Stoffmasken. Bei beiden Märkten wird es nächste Woche Nachlieferungen geben, wie zu erfahren ist. Auch hier sind die meisten Kunden schon mit der Mund-Nasen-Bedeckung in den erforderlichen Standards unterwegs. Auch Kleinkinder sind von ihren Eltern für den Einkauf mit Masken geschützt worden, obgleich Kinder bis einschließlich fünf Jahre keine Mund-Nasen-Bedeckungen tragen müssen und bei ihnen bis zu einem Alter von 14 Jahren Alltagsmasken ausreichen.

> dm Sandhausen, Samstag, 13.20 Uhr: Hier sind FFP2- und medizinische Masken vergriffen. Nachschub ist bestellt, heißt es. Es gibt ein mittleres Sortiment an Alltagsmasken, die von den Kunden auch in Anspruch genommen werden. Viele sind mit medizinischen, wenige mit FFP2-Masken, unterwegs. Einige tragen auch noch Stoffmasken.

> Rewe Sandhausen, Samstag 13.40 Uhr: Die Kunden sind vorbildlich. Ältere, aber auch Jüngere tragen FFP2-Masken. Viele sind aber auch mit medizinischen Masken unterwegs, nur wenige tragen Stoffmasken. Das Sortiment an FFP2-Masken wird gut in Anspruch genommen, zudem gibt es medizinische Masken und ein überaus ausreichendes Sortiment an Stoffmasken an der Kasse.

> Rewe Eppelheim, Samstag, 14.20 Uhr: FFP2-Masken bekommt man auf Nachfrage an der Kasse. Vor der Kasse gibt es – zumindest am Samstag – ein großes Sortiment medizinischer Masken. Viele Kunden sind mit medizinischen Masken unterwegs, wenige tragen FFP2-Masken und Stoffmasken. Vereinzelt sieht man auch noch Schals vorm Gesicht.

Besonders groß war die Auswahl bei Aldi in Eppelheim. Foto: agdo

> Aldi Eppelheim, Samstag, 14.50 Uhr: Ein Riesenangebot an FFP2-Masken wartet hier auf die Kunden. Vor der Kasse befindet sich ein großes Sortiment, das auch medizinische Masken beinhaltet. Viele Kunden tragen während des Einkaufs FFP2-Masken, viele sind aber auch mit medizinischen Masken unterwegs. Nur wenige tragen Stoffmasken.

> dm Eppelheim, Samstag, 14.40 Uhr: Am Samstag gibt es kein Sortiment an FFP2- oder an medizinischen Masken, dafür ein breites Sortiment an verschiedenen Stoffmasken. Viele Kunden tragen während des Einkaufs medizinische Masken oder solche aus Stoff. Nur wenige sind mit FFP2-Masken unterwegs.

> Aldi Leimen, Samstag, 15.30 Uhr: FFP2- und medizinische Masken gibt es genügend. Einige Kunden sind mit Stoffmasken unterwegs. Auch FFP2-Masken werden getragen, am stärksten sind aber medizinische Masken vertreten.

> dm Meckesheim, Samstag, 14.15 Uhr: Es herrscht reger Kundenverkehr, die Mehrzahl der Kunden trägt entweder FFP2- oder medizinische Schutzmasken. Abstände können bei so viel Betrieb nicht immer eingehalten werden. Kurz vor dem Kassenband befindet sich ein schmaler Verkaufsständer mit einem Restposten an medizinischen Schutzmasken, die aber nicht den Standard FFP2 erfüllen. Diese Auslage ist in den Gängen vor den Kassen nicht einfach zu finden, da sich dort meist Schlangen bilden. Nach Auskunft des Personals gibt es Lieferschwierigkeiten bei den FFP2-Masken, jedoch erwartet der dm-Drogeriemarkt an diesem Montag eine größere Lieferung.

> Aldi Meckesheim, Samstag, 14.30 Uhr: Wegen des normalen Kundenbetriebs können Abstände hier eingehalten werden. Die Kunden tragen vorwiegend medizinische oder FFP2-Masken. Im Verkaufsraum ist der Bereich Hygiene und Sicherheit von weitem plakatiert, sodass man ihn schnell findet. Auf mehreren Verkaufstischen sind ein vielfältiges, preisreduziertes Angebot an bunten textilen Mund-Nase-Masken in Zweier- oder Dreierpacks sowie Gesichtsvisiere im Einzelpack ausgestellt. Vor einer Kasse gibt es eine große Auslage an einzeln verpackten FFP2-Atemschutzmasken, gekennzeichnet mit CE-Zeichen 2163 und EN-Nummer. Pro Kunde werden hier maximal drei Stück verkauft.