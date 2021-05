Region Heidelberg. (cm/bmi) Die neuen Zugangsregeln für Freibäder sorgen für großen Ärger. Bekanntlich dürfen Besucher nur noch mit einem tagesaktuellen negativen Corona-Test baden gehen, wenn sie nicht schon vollständig geimpft oder erst von einer Corona-Infektion genesen sind. Doch nun gibt es Hoffnung – auch dank des CDU-Landtagsabgeordneten Albrecht Schütte. Der Bammentaler DLRG-Vorsitzende sprach sich am Donnerstag im Landtag dafür aus, auf die Testpflicht zu verzichten. Daraufhin stellte Landessozialminister Manne Lucha (Grüne) genau dies in Aussicht für den Fall, dass die Inzidenz in einem Landkreis dauerhaft niedrig bleibt.

"Uns erreichen wegen des Testkonzepts kritische Nachfragen, die ich inhaltlich teilen kann", sagte Schütte im Landtag. Wenn einem Badegast im Freien 20 Quadratmeter zur Verfügung stünden, brauche es keinen Test. Zudem sei im Chlorwasser eine Virusübertragung ausgeschlossen. Vor allem Kinder und Jugendliche, die ohnehin in der Schule getestet werden, bräuchten keinen gesonderten Nachweis. Lucha gab daraufhin bekannt, dass die Tests aus den Schulen auch für andere Aktivitäten gelten sollen. Ab einer konstanten Inzidenz von unter 50 wolle man "fest vorsehen", auf Tests im Freien zu verzichten: "Das ist in Arbeit."

Auf RNZ-Nachfrage sagte Schütte, dass ihm schon beim Durchlesen der Verordnung die "widersinnige Regelung" sauer aufgestoßen sei. Bürger hätten gefragt, ob die hierfür Verantwortlichen von allen guten Geistern verlassen worden seien. Auch der Neckargemünder Bürgermeister Frank Volk hatte die Regelung als "unsinnig" kritisiert. Für Veranstaltungen im Freien seien ebenfalls Tests nicht notwendig, findet Schütte.

"Über die jetzige Zugangsregelung zu den Freibädern haben sich viele Leute beschwert", berichtete auch Bürgermeister Holger Karl in der Sitzung des Bammentaler Gemeinderats am Donnerstagabend. Die Handhabung sei an den ersten Tagen bei den noch verhaltenen Besucherzahlen kein Problem gewesen. Zudem helfe der Einsatz der DLRG, die am Waldschwimmbad eine "Außenstelle des örtlichen Testzentrums" eröffnet habe. Dort werden derzeit immer vor Beginn der "Mittagsschicht" Selbsttests unter Aufsicht von ausgebildeten DLRG-Mitgliedern für Badegäste angeboten, die kein Testzentrum aufsuchen konnten – also vor allem Kinder und Jugendliche. Noch sei dies möglich. "Das wird sich aber sicher ändern, wenn es mal 30 Grad hat", so Karl. Spätestens dann sei es eine Riesen-Herausforderung für alle Schwimmbäder. Er hoffe daher auf die Vernunft in Stuttgart, zumal im vergangenen Jahr in den Freibädern keine gehäuften Corona-Übertragungen festgestellt wurden.