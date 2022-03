Von Meike Paul

Region Heidelberg. Sonne satt und bis zu 16 Grad: Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen, den aufkeimenden Frühlingsgefühlen und dem Drang, endlich wieder nach draußen zu gehen, ist spätestens am Wochenende auch die Lust auf Eis zurück. Die RNZ hat sich bei Eisdielen umgehört, was angesagt ist.

"Die Standard-Sorten haben wir schon produziert", erklärt Stylianos Samoilis, der sich damit auf Kugel-Klassiker wie Vanille, Schokolade und Zitrone bezieht. In Eppelheim betreibt der 29-Jährige mit italienischen und griechischen Wurzeln seit 2017 das Eiscafé "Bella Crema", hat das Handwerk der Eisherstellung von seinem Vater Constantinos gelernt: "Papa betreibt hier in Eppelheim seit vielen Jahren das Café San Remo und dort befindet sich auch unsere Eismanufaktur." Auch für dieses Jahr haben die beiden Männer wieder viele exotische Sorten geplant. Was das genau sein wird, verraten sie aber erst in den nächsten Wochen an ihren Theken: "Joghurt-Orange kam im vergangenen Jahr gut an. Auch schwarze Vanille wurde gerne gekostet", verrät der Juniorchef. Er selbst liebt hingegen Stracciatella-Eis. Denn das schmecke einfach nach der italienischen Heimat seiner Mutter.

Ist vorbereitet: Fariba Saidipour von „Amore di Gelato“ in Dossenheim. Foto: Alex

Nostalgische Gefühle holt sich auch Fariba Saidipour gerne in die Waffel. Die gebürtige Perserin schwärmt von Safran-Eis mit Rosenwasser und Pistazien. Das gibt es in ihrem "Amore di Gelato" in Dossenheim aber nicht durchgehend. "Die Zutaten sind sehr teuer. Diese Sorte ist also eine absolute Besonderheit, wird vorher in unserem Laden angekündigt", verrät die Verkäuferin. Hergestellt wird die Spezialität dabei von ihrem Gatten Christian, der sich als "Eis-Prinz" in einem Café in Heidelberg über 30 Jahre lang einen Namen gemacht hat. Für die Herstellung verwendet das Paar nur natürliche Zutaten: "Es wird nichts künstlich eingefärbt. Die Farben und Aromen stammen von echten Früchten, von echten Kräutern und Gewürzen", so Saidipour weiter. Ein Konzept, das gut aufgeht und die Kunden auch in Corona-Hochphasen mit Maske und Abstand vorbeikommen ließ. "Der Zusammenhalt war und ist enorm", erzählt die Café-Chefin. Nach wie vor sind ihr der Kontakt und die Gespräche sehr wichtig.

Ist: Stefano Burstolon von „Dolce Freddo“ in Leimen. Foto: Alex

Und was ist mit veganen Sorten? In der Region ist man da pragmatisch: Auf Sorbet-Basis, also ohne Milch, sind meist alle Fruchteis-Spezialitäten. Das Vater- und Sohn-Gespann aus Eppelheim experimentiert in diesem Sektor mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Ganze Fruchtstücke werden verarbeitet. In Dossenheim ist hingegen Mango-Eis sehr beliebt. Im "Dolce Freddo" in Leimen haben Stefano und Katia Burstolon diese Sorte noch mit Chili verfeinert. Zum klassischen Stracciatella mischen sie frischen Rosmarin – eine sehr würzige, mediterrane Note. "Und auch unser Amadeus-Eis, das wie eine Mozartkugel schmeckt, wird gerne geschleckt", sagt Katia Brustolon und verweist auf eine Kombination aus Marzipan, Nougat und Pistazie. Zur veganen Auswahl mischt sich hier Bitterschokolade. Außerdem verwendet das Team gerne Kokos-Milch als pflanzliche Alternative.

Eine Kugel in Leimen kostet aktuell 1,20 Euro, im Café "Bella Crema" sind es 1,10 Euro und im "Amore di Gelato" sind die Preise sortenabhängig. Allen Eisherstellern aber machen die gestiegenen Rohstoff-Preise zu schaffen. "Alles ist teurer geworden und daher müssen wir wohl auch in der Eisdiele etwas anziehen", meint Stylianos Samoilis. Die kühle Erfrischung soll trotzdem weiterhin erschwinglich bleiben. Denn die Verkäufer sind sicher: Glück kann man sich manchmal kaufen. Das leckere Glück habe man sich nach dem langen Winter verdient.