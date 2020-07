Nußloch. (bmi) Auch am vergangenen Wochenende haben Autoaufbrüche die Polizei rund um Heidelberg beschäftigt. Diesmal waren drei Fahrzeuge in Nußloch das Ziel von Gaunern, die in der Nacht auf Samstag unterwegs waren. Die Autos waren laut Polizei auf dem öffentlichen Parkplatz in der Nadlerstraße, in der Werderstraße und in der Dreikönigstraße abgestellt. Die Unbekannten erbeuten in allen Fällen Brillen, Sonnenbrillen sowie Bargeld.

Aufgrund dieser Gemeinsamkeit sowie der zeitlichen und räumlichen Nähe ist laut Polizei von einem Zusammenhang der drei Taten auszugehen. "Wir prüfen auch, ob die vorherigen Fälle in Bammental und Neckargemünd damit zusammenhängen", erklärte Polizeisprecher Michael Klump auf RNZ-Nachfrage. Dort waren in den vergangenen beiden Wochen rund 40 Autos auf- sowie in Garagen eingebrochen worden.

Update: Montag, 13. Juli 2020, 19.26 Uhr

Neckargemünd/Bammental. (bmi) Die Ein- und Aufbruchserie im Elsenztal reißt nicht ab. Im Gegenteil. Waren vom vergangenen Wochenende nur Fälle aus Bammental gemeldet, so haben es die Ganoven mittlerweile auf Neckargemünd abgesehen. Wie die Polizei am Freitag berichtete, wurden in der Stadt am Neckar zehn Einbrüche registriert. Insgesamt sind mittlerweile über 40 Taten bekannt, die Bande hat dabei Gegenstände und Bargeld im Wert von rund 20 000 Euro erbeutet.

In Neckargemünd ereigneten sich die zehn Fälle im Laufe dieser Woche, die letzten beiden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, wie Polizeisprecher Michael Klump auf RNZ-Nachfrage erklärte. Wie zuvor auch in Bammental lag dabei der Fokus der Täter auf Autos. In allen Fällen wurde Bargeld entwendet. Auch in Garagen wurde eingebrochen, aber keine hochwertigen Gegenstände gestohlen, so Klump. Anders in Bammental, wo vier Fahrräder mit jeweils vierstelligem Wert abhandenkamen und auch in ein Wohnhaus eingebrochen wurde. Einziger Lichtblick: Zumindest in der Elsenztalgemeinde wurden keine weiteren Fälle gemeldet.

Ein weiterer Unterschied: Hatte sich in Bammental der Großteil der mittlerweile über 30 bekannt gewordenen Taten im Ortsteil Reilsheim und dort in einem kleinen Umkreis rund um den Kurpfalzring abgespielt, so ist in Neckargemünd kein Schwerpunkt zu erkennen. "Die Tatorte sind über die Kernstadt verteilt, einen Fall gab es zudem in Kleingemünd", berichtet Klump.

Die Gemeinsamkeiten bei den Fällen überwiegen und so gehen die Beamten weiter davon aus, dass es sich um eine von einer festen Tätergruppe durchgeführte Serie handelt. Die Bande geht bei den Autoaufbrüchen nach einem festen Schema vor, auf das Polizeisprecher Klump aber nicht näher einging. "Von eingeschlagenen Scheiben ist nichts bekannt", erklärte er auf Nachfrage. "Bei einzelnen Taten wurden die Unbekannten durch private Überwachungskameras gefilmt", heißt es in der Polizeimeldung. Dabei seien "mindestens zwei junge Männer erkennbar".

Eine Personenbeschreibung der Täter sei dennoch nicht möglich, so der Polizeisprecher. Dafür wurden an den Tatorten neben Fingerspuren auch DNA-Spuren gesichert. Eine Sonderermittlungsgruppe gibt es nicht, die Ermittlung liegt aber laut Klump gebündelt in der Hand des Polizeireviers Neckargemünd, das für Zeugen unter Telefon 06223/92540 zu erreichen ist.

Update: Freitag, 10. Juli 2020, 19.30 Uhr