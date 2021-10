Alle Plätze vergeben: Das gilt auch für das Studierendenwohnheim in der Straße „Am Sportplatz“ in Eppelheim. Foto: Geschwill

Von Benjamin Miltner

Region Heidelberg. Wer in Heidelberg studieren möchte, der wohnt natürlich am liebsten direkt in der Universitätsstadt. Doch weil die Wohnungsnot bei Studierenden noch weit größer ist als ohnehin schon beim Rest der Bevölkerung, weichen viele Studenten ins Umland aus. Wohnheime sind auch hier naturgemäß oft der erste Ansprechpartner – aber bereits seit Monaten ausgebucht, wie eine Umfrage der RNZ zum Vorlesungsbeginn des Wintersemesters bei privaten Wohnheimträgern in Eppelheim, Leimen und Dossenheim ergeben hat.

"Wir sind seit Längerem bereits komplett voll", berichtet etwa Luca Busch von der Immobilia Verwaltungs- und Vermietungsgesellschaft mbH in Heilbronn, die in Eppelheim ein Studentenwohnheim am Sportplatz am Südwestzipfel der Stadt betreibt. Dort ist in Vierer-Wohngemeinschaften Platz für rund 80 Studierende und wenige Auszubildende. "Die Zimmer sind dieses Jahr weggegangen wie warme Semmel", sagt Busch. "Einige Bewerber wollten vor ihrer Zusage nicht einmal ein Foto sehen, geschweige denn eine Besichtigung machen. So war das noch nie."

Wie es zu der noch einmal verstärkten Knappheit kommt, ist für Busch einfach erklärt: "Die vergangenen drei Semester haben die meisten Studiumsanfänger von zu Hause aus studiert", meint er. Anders als in den Vorjahren war das Eppelheimer Wohnheim nicht mehr ausgebucht, sondern musste Einbußen von etwa 35 Prozent hinnehmen. "Jetzt ziehen sie alle inklusive der nun frisch startenden Studierenden nach." Diese Nachfragewelle sei kaum zu bewältigen; die Vermietungsgesellschaft habe zusätzliche Wohnungen im direkten Umfeld in der Richard-Wagner- und in der Kirchheimer Straße sowie im Lerchenweg verstärkt an Studierende vergeben, um für etwas Entlastung zu sorgen. Aber auch hier gibt es längst keine Plätze mehr.

Für zwei Gruppen sieht Busch schwarz: zum einen für die Studierenden der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Mannheim mit Außenstelle in Eppelheim. "Die schauen dieses Jahr in die Röhre und werden richtig Probleme bekommen." Ebenso wie Studierende aus dem Ausland haben diese den Nachteil, dass sie die Zulassung sowie die nötigen Bescheinigungen für die Wohnungsbewerbung später als andere erhalten. "Normalerweise schauen wir nach einer guten Mischung und nehmen rund 20 Prozent an Studierenden aus dem Ausland an, dieses Jahr hatten sie kaum eine Chance", so Busch.

Blick in den Gemeinschaftsbereich des „Flüwo“-Heims in Dossenheim. Foto: Thomas Wagner

Wer zuerst kommt, mietet zuerst – nach diesem Prinzip vergeben wurden auch im Studierendenwohnheim "WeisenStein" in der Dossenheimer Hauptstraße die 81 Zimmer verteilt auf Einzelapartments bis hin zu Achter-Wohngemeinschaften. "Wir sind seit der ersten August-Woche ausgebucht, so krass war die Situation in 15 Jahren bei uns noch nie", berichtet Betreiber Stephan Wiegand. Zusätzlich zu dem aktuellen Mehr an Studierenden sieht er für sie ein Weniger an Wohnungen durch weitere indirekte Corona-Effekte: Viele Häuser und Privatwohnungen werden derzeit auch dank der Niedrigzinspolitik renoviert – und am Ende seien die Besitzer nicht mehr bereit, günstig oder zumindest für Studierende erschwinglich zu vermieten.

Für die Studierenden werde gerade von der Politik zu wenig getan, meint Wiegand und bringt das Beispiel der GEZ-Gebühr an, die nun etwa in einer Achter-Gemeinschaft für jeden Bewohner einzeln anfalle statt zuvor für die WG als solche: "Dabei haben wir hier mehr Musikinstrumente als Fernseher." Die Studierenden im "WeisenStein" ziehen bewusst in das Wohnheim am hügeligen Rande der Bergstraßengemeinde und mögen die dortige Ruhe. "Wir hatten bisher auch nie Randale oder Ähnliches und kriegen etwa von den Nachbarn nur positive Rückmeldungen", betont Wiegand.

Seit 2019 gibt es indes in der Goethestraße in Dossenheim ein zweites, näher an Heidelberg gelegenes Wohnheim für Studenten. 46 Personen leben dort in 37 Apartments auf fünf Geschossen samt gemeinsamen Aufenthaltsbereich. "Aktuell sind alle Apartments vermietet", berichtet Dominik Ottmar von der Wohnungsbaugesellschaft Flüwo Bauen und Wohnen. Die Belegung ist bunt gemischt mit Studierenden aus dem Großraum Rhein-Neckar, ganz Deutschland sowie dem Ausland und es gebe weiterhin zwischen fünf bis zehn Anfragen in der Woche. Vereinzelte Leerstände im Vorjahr seien der Corona-bedingt mangelnden Nachfrage geschuldet gewesen – und längst Vergangenheit.

Das gilt auch beim Studierendenwerk Heidelberg, dessen 149 Mieteinheiten in der Studentensiedlung "Fasanerie" im Leimener Ottheinrichweg ausgebucht sind. In einer Übersicht von Studentenwohnheimen kirchlicher und privater Träger listet das Studierendenwerk übrigens die "Studentensuites apartInn" in der Leimener Markgrafenstraße mit 124 möblierten Apartments auf. Noch dient die Einrichtung aber als Flüchtlingsunterkunft der Stadt, wie von einem Sprecher von Apart Inn zu erfahren war. Für die geplante Umnutzung im kommenden Jahr seien indes bereits alle Plätze belegt ...