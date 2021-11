So wie hier in Mauer gibt es rund um Heidelberg zahlreiche Angebote für Antigen-Schnelltests auf das Coronavirus. Diese sind seit dem Wochenende wieder kostenlos. Foto: Alex

Region Heidelberg. (red) Während die Corona-Zahlen rasant steigen, dürfte nun auch die Zahl der durchgeführten Schnelltests wieder steil nach oben klettern. Denn seit dem vergangenen Samstag sind die Abstriche wieder kostenlos – wie es bereits im Zuge der sogenannten Bürgertests bis 11. Oktober der Fall war. Erneut dürfen Bürger dieses Angebot der aktuellen Verordnung zufolge mindestens einmal wöchentlich auf Kosten des Staates in Anspruch nehmen. Die im Fall eines positiven Ergebnisses nötige "PCR-Bestätigungstestung" wird von den Krankenkassen übernommen. Die sogenannten Antigen-Schnelltests bieten auch rund um Heidelberg zahlreiche Apotheken, Ärzte, Gemeinden und Unternehmen an. Diese sollten nur von Menschen ohne Symptome genutzt werden. Die RNZ gibt – soweit bekannt – eine Übersicht:

Bammental

Hausarztpraxis Dr. Omar Khawaled. Hauptstraße 97, nach Terminvereinbarung unter 06223/5027. Kosten: PCR-Test 160 Euro.

Hausarztpraxis Dres. Weinmann. Hauptstraße 47, nach Terminvereinbarung unter 06223/5959. Kosten: PCR-Test 113,89 Euro.

Dossenheim

Fa. Femteva. Gerhart-Hauptmann-Straße 47, Teststation, montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr, mit Anmeldung über die Website, Kosten: Antikörpertest zur Kontrolle, ob Antikörper vorhanden sind oder nicht (ohne Titerbestimmung) für 30 Euro.

Easy-Apotheke. Gewerbestraße 9-11, montags und mittwochs von 17 bis 18.40 Uhr und donnerstags von 9.30 bis 13 Uhr, unregelmäßig auch samstags von 9.30 bis 15.30 Uhr, jeweils nach vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 06221/9989420 oder per E-Mail an dossenheim@easyapotheken.de

Aspilos. Friedrichstraße 91, montags bis samstags von 8 bis 19 Uhr, sonntags von 8 bis 12 Uhr; Anmeldung über die Website, Kosten: PCR-Test 89 Euro.

Heiligkreuzsteinach

Praxis Dr. Magerl und Kollegen. Langeacker 8, montags bis freitags, nach Terminabsprachen, Anmeldung unter Telefon 06220/8535. Kosten: PCR-Test 100 Euro.

Leimen

Freitest Testzentrum. Ernst-Naujoks-Straße 2-4, neben Hotel Engelhorn, täglich von 6.30 bis 22 Uhr, mit und ohne Termin möglich. Speicheltestangebot für Kinder und Jugendliche. Terminvereinbarung über die Website, Kosten: PCR-Test 69 Euro.

SA Schnelltest UG. Drive-In mit Auto oder zu Fuß, Parkplatz des Leimener Bäderparks, Peter-Disegna-Weg, montags bis sonntags von 8 bis 19 Uhr; Terminbuchung über die Webiste.

Mauer

Kerschbaum Nagel- und Kosmetikstudio. Heidelberger Straße 6, nach Buchung eines Termins über die Website.

Meckesheim

Gemeinde und Fa. Acovid. Standort am Wachthaus, Bahnhofstraße 1, dienstags bis freitags jeweils von 16 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 13 Uhr; keine Anmeldung erforderlich. Speicheltestangebot für Kinder und Jugendliche.

Neckargemünd

Friseursalon Bilal Sedhosin. Bahnhofstraße 49, dienstags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr; nach vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 06223/9725141.

Neckarsteinach

Steinach-Apotheke. Hauptstraße 12a, nach Terminvereinbarung unter Telefon 06229/444. Kosten: PCR-Test 85 Euro.

Sandhausen

Hardtwald-Apotheke. Waldstraße 24-26, nach vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 06224/82525.

Rats-Apotheke. Hauptstraße 110, nach vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 06224/83921.

Burg-Apotheke. Bahnhofstraße 32, montags bis freitags von 13 bis 13.30 Uhr, nach vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 06224/83673.

Dr. Hönig’s Apotheke. Hauptstraße 100, nach vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 06224/2412.

Schönau

Gemeinschaftspraxis Dres. Weidemann / Gärtner. Rahmengartenstraße 3, nach Vereinbarung unter Telefon 06228/608.

Praxis Dr. Michael Rehder. Neckarsteinacher Straße 14, Anmeldung unter Telefon 06228/774.

Wiesenbach

Römer-Apotheke. Bammentaler Straße 13, montags von 9 bis 11 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr; ohne vorherige Anmeldung.

Praxis Dr. Annekatrin Müller-Kölemen. Hauptstraße 26, dienstags von 13 bis 15 Uhr, ohne vorherige Anmeldung. Kosten: PCR-Test circa 80 Euro.

Wilhelmsfeld

Medizinisches Versorgungszentrum. Altenbacher Straße 2, nur mit vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 06220/911270 oder per E-Mail an info@mvz-wilhelmsfeld.de. Kosten: PCR-Test 150 Euro plus Kosten für den Abstrich.