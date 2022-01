Region Heidelberg. (bmi/cm/lesa/luw/we) "Gesundheit" ist wohl der am häufigsten genannte Neujahrswunsch, wenn man in diesen Tagen Verwandte, Freunde oder Bekannte grüßt. Doch mit welchen persönlichen Hoffnungen gehen in der Region bekannte Gesichter und andere Menschen aus verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens in dieses Jahr 2022? Die RNZ hat sich dazu in den Orten rund um Heidelberg umgehört:

Foto: privat

> Petra Müller-Vogel, Bürgermeisterin von Gaiberg, wünscht sich für 2022 "mehr Kontakte und Veranstaltungen". "Irgendwann muss es doch besser werden", hofft die Gaiberger Rathauschefin mit Blick auf die Corona-Pandemie. Mit ihrer Hoffnung denkt sie auch an ein konkretes Ziel im kommenden Jahr: "Wir wollen endlich offiziell die Ortsmitte einweihen." Dazu sei auch ein Besuch der französischen Freunde aus der Partnergemeinde La Canourgue geplant – Stand jetzt Ende Mai. "Wir hoffen, dass das klappt", so das Gemeindeoberhaupt.

Foto: Geschwill

> Claus Reske, Vorsitzender des Turnvereins Eppelheim, wünscht sich für seinen Verein, "dass Omikron uns bei Trainings- und Sportangeboten keinen Strich durch die Rechnung macht". Aber auch unabhängig von der Pandemie findet Reske Stichworte auf dem Wunschzettel: "Ich hoffe, dass wir möglichst bald die zugesicherten Zuschüsse von Badischem Sportbund und Land für unsere Flutlicht-Anlage bekommen." Diese Zuschüsse kämen stets mit Verspätung und rissen so ein Finanzloch in die Vereinskasse. Auch deshalb wünscht sich Reske, "dass die Kürzungen der Stadt Eppelheim für Vereine nicht zu groß ausfallen". Vor dem Hintergrund der Haushaltskonsolidierung habe die Stadt die Vereine informiert, dass die Vereinsförderung gekürzt werden könne. "Außerdem hoffe ich, dass die Vorstandsarbeit weiter so kollegial läuft, die Handballer in der Badenliga bleiben, unsere Frisbee-Abteilung weiter so tolle Leistungen bringt und wir unser Ferienprogramm wieder auf die Beine stellen können", zählt Reske auf.

Foto: privat

> Wolfgang Dollinger, Bauhofleiter und Wassermeister in Meckesheim, hofft in erster Linie auf Gesundheit für all seine Mitarbeiter. "Ich wünsche mir weiterhin gute Zusammenarbeit und dass wir alle Aufgaben möglichst bürgerfreundlich erledigen können", sagt er. Mit Blick auf das Wetter und die Winterdienst-Aufgabe des Bauhofs wünscht er sich übrigens nicht unbedingt, dass die milden Temperaturen der vergangenen Tage anhalten: "Ich mache diesen Beruf seit über 30 Jahren, da gehört ein ,weißer Winter’ mit Schneeschieben und Streuen einfach dazu." Schließlich sei man in Meckesheim bestens ausgerüstet, da schrecke er nicht vor der mit Schneefall verbundenen Mehrarbeit zurück. Gerade erst habe er scherzhaft im Handy-Nachrichtendienst Whatsapp geschrieben: "Sieben Grad und alles grün – wie soll ich da Schnee schieben?"

Foto: Alex

> Joachim Philipp, Leiter des Max-Born-Gymnasiums in Neckargemünd, wünscht sich endlich die Rückkehr zu G 9, also zum neunjährigen Gymnasium, "damit die Schüler Zeit bekommen, sich zu bilden und zu mündigen Persönlichkeiten zu entwickeln". Jedem Schüler sollte außerdem ein Tablet-Computer zur Verfügung stehen, damit für alle gleiche Chancen ermöglicht werden. "Und drittens wünsche ich mir ein Ende des allgegenwärtigen Optimierungswahns, das Bessere ist bekanntlich der Feind des Guten", so Philipp. "Privat bin ich glücklich und wünsche mir, dass ich gesund das neue Jahr mit meiner Familie und Freunden genießen kann."

Foto: Alex

> Armin Nelius, Kommandant der Leimener Feuerwehr, hat privat zwar keine Wünsche, für seine Wehr aber umso mehr: "Die Bereitschaft der Mitbürger, die Feuerwehr zu unterstützen, dürfte größer sein", sagt Nelius. Damit spielt er auf die Mitgliederzahl der aktiven Einsatzabteilung an, die alleine mit Zugängen aus der Jugendfeuerwehr nicht mehr zu halten ist – anders als noch vor 20 oder 30 Jahren. "Früher oder später werden wir Probleme bekommen, auch mit der Tagesverfügbarkeit", sagt Nelius und bezieht sich damit nicht nur auf die Leimener Feuerwehr.

Foto: privat

> Landwirt Klaus Herbig aus Heiligkreuzsteinach-Eiterbach blickt positiv auf das neue Jahr: "Bei mir persönlich läuft es derzeit gut, das darf gerne so weitergehen." Der freie Bauer vermarktet seit diesem Jahr Milch und weitere Erzeugnisse direkt, seine Umstrukturierung der vergangenen Jahre mache sich nun bezahlt. Für die Landwirtschaft insgesamt wünscht er sich, dass die Lebensmittelpreise künftig besser das abbilden, was deren Produktion an Kosten verursacht. "Da ist jahrelang viel schief gelaufen, ohne Zuschüsse könnte ich nicht leben", betont Herbig. Für die ganze Gesellschaft erhofft der Eiterbacher derweil mehr Normalität fernab von Pandemiesorgen.

Foto: Geschwill

> Pfarrer Arul Lourdu, Leiter der katholischen Seelsorgeeinheit Leimen-Nußloch-Sandhausen, wünscht sich "als Weltbürger", dass "alle Rassen, Farben und Kulturen eine gemeinsame Welt gestalten und Sorge für andere tragen": Man solle "weniger nach Geld und mehr nach wirklichem Zusammenhalt" streben. Dies hängt für Lourdu eng mit einer Entwicklung zusammen, die er "mit großer Sorge" beobachte: "Die Menschen in Deutschland nehmen immer mehr Abstand von transzendentalen Gedanken, sie entfernen sich vom Glauben." Erst wenn die Gesellschaft sich wieder mehr der Religion zuwende, könne sie als Gesamtheit auch enger zusammenwachsen. Neben einer zunehmenden "Zerrissenheit", aktuell etwa beim Thema "Geimpfte und Ungeimpfte", stellt der Pfarrer zudem fest: "Die Beichtstühle werden immer leerer, dafür werden die Psychiatrien immer voller." Für sich persönlich will Lourdu nach eigenen Worten im Jahr 2022 "einen Weg suchen, wie ich Christus noch intensiver nachfolgen kann".

Foto: agdo

> Manfred Lautenschläger hat keine konkreten Wünsche und Ziele für das neue Jahr definiert. "Ich gehöre zur Mehrheit derjenigen, die sich an dem jährlich wiederkehrenden Ritual der Neujahrsvorsätze bewusst nicht beteiligt", erklärt der Mitbegründer des Finanzberatungs-Unternehmens MLP, der in Gaiberg lebt. "Ähnlich wie Franz Kafka bin ich nämlich der Auffassung, dass Wege, die in die Zukunft führen, nicht als gute Vorsätze vor uns liegen." Diese würden zu Wegen erst dadurch, dass man sie geht, indem man sich mit Herzblut und Leidenschaft neue Pfade in das unbegangene Gelände bahnt. "Entscheidungen treffe ich nicht aufgrund von guten Vorsätzen, sondern weil ich die Ziele meines Lebens fest im Auge habe: Das ist vor allem die Familie, das ist der Sport, dazu gehört mein Unternehmen und das sind nicht zuletzt die Begegnungen mit interessanten Menschen." Und selbst aus Steinen, die einem immer wieder in den Weg gelegt werden, da stimme er Goethe vollkommen zu, lasse sich etwas Hübsches bauen, so der Gaiberger Ehrenbürger.

Foto: privat

> Pfarrerin Alexandra Mager von der evangelischen Kirchgemeinde Nußloch wünscht sich, "dass wir als Gesellschaft besser lernen, mit der Pandemie umzugehen". Dafür benötige es mehr Solidarität für-, Geduld mit- und Rücksicht aufeinander. Sie findet es "unglaublich traurig", dass Corona zunehmend zu Fronten, Verurteilungen und Verwerfungen etwa zwischen Geimpften und Ungeimpften führe. "Wir sollten vielmehr aufeinander zugehen, Verständnis füreinander zeigen und keine trennenden Mauern schaffen, wo aktuell sowieso weniger Nähe und Gemeinschaft möglich ist." Als vierfache Mutter wünscht sich Mager, dass vor allem Kinder wieder mehr Freiheiten und Normalität zurückgewinnen. "Ich wünsche mir, dass meine ,Große’ bald für ihren Kino- oder Discobesuch so einstehen kann, wie ich das bei meinen Eltern erkämpft habe."

Foto: privat

> Chafai Machlouch, Inhaber des Landgasthofs "Zum Anker" im Dossenheimer Weiler Schwabenheim, wünscht sich, "dass wir alle gesund werden" und das Coronavirus weniger Probleme bereitet und dafür wieder mehr Normalität ermöglicht. Für sein Restaurant direkt am Neckar wünscht sich Machlouch, der auch den Gasthof zum Klostergarten in Heidelberg-Ziegelhausen führt, dass der Betrieb nach der Neueröffnung im vergangenen April 2022 dann so richtig losgehen kann. "Wir wollen an den guten vergangenen Sommer anknüpfen und unseren Gästen im Biergarten viele unbeschwerte Nachmittage ermöglichen." Er selbst mag die Atmosphäre am Schwabenheimer Hof, freut sich über den Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft der Nachbarn. Zudem hofft Machlouch, dass in der Gesellschaft die Werte von Nachhaltigkeit und Müllvermeidung noch mehr Verbreitung finden.

Foto: privat

> Heidi Farrenkopf ist Geschäftsführerin der "Altenhilfe der Evangelischen Stadtmission Heidelberg". Als Verantwortliche unter anderem für die Pflegeheime Haus Stephanus in Dossenheim und Erlbrunner Höhe in Wilhelmsfeld geht sie "mit der Hoffnung ins neue Jahr, dass wir bald wieder Normalität erleben dürfen und wir als Gesellschaft wieder zueinander finden". Mit Blick auf die Pandemie hofft Farrenkopf, "dass die Menschen vernünftig bleiben und einige andere es auch werden". Konkret in Erwartung einer Omikron-Welle meint sie: "Ich wünsche mir, dass wir sehr schnell eine Regelung für die Quarantäne hinbekommen." Wenn jede Kontaktperson weiterhin 14 Tage lang in Quarantäne müsse, würden aus ihrer Sicht "viele Bereiche in die Knie" gehen – nicht nur für Pflegeheime sei dies problematisch. Zudem wünscht sie sich, dass die neue Bundesregierung sich über Corona hinaus bald wieder auf Themen wie Armut und bezahlbaren Wohnraum konzentrieren könne.

Foto: privat

> Kerstin Heilig, Inhaberin des Sandhäuser Bekleidungsgeschäfts Fashion Point, wünscht sich eine Rückkehr zum "normalen Leben". "Es wäre schön, wenn man zum Beispiel mal wieder was spontan unternehmen könnte", sagt sie. Auf ihr Geschäft wirke sich vor allem die inzwischen eingeführte 2G-Regel aus, doch auch die Möglichkeit, wieder ohne Maske einzukaufen, würde sie begrüßen. "Wir haben weiterhin zu kämpfen", sagt sie mit Blick auf Umsatzeinbrüche, deren Grund sie in den Zugangsbeschränkungen sieht. Zusätzlich erschwert werde die Situation durch die häufigen Änderungen der Corona-Regeln. Dank treuer Stammkunden sehe sie aber nicht die Existenz ihres Ladens bedroht. So hofft Heilig, dass die Unbeschwertheit des vergangenen Sommers 2022 dauerhaft zurückkehrt: "Da war kurzzeitig vieles so, wie es vor der Pandemie war."